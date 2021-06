Adriane Becker de Oliveira, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Henrique Becker e Maria de Lourdes Becker. Sepultamento ontem.

Airton Vitor da Costa Júnior, 45 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Airton Vitor da Costa e Eliana Maria da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Albari Pinheiro, 75 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Alfredo Pinheiro e Francisca Rodrigues Pinheiro. Sepultamento ontem.

Alexsandro Rodrigues Rigoni, 35 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Gilberto Rigoni e Neusa Rodrigues. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Alziro Araújo da Silva, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arlindo Araújo da Silva e Olivia Rodrigues. Sepultamento ontem.

Anadilson Aparecido Juazeiro dos Santos, 61 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Anatalino Ferreira dos Santos e Dalva Juazeiro Ponte dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Andréa Almerim Lira, 42 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio de Assis Lira e Izabel de Almerim Lira. Sepultamento ontem.

Antônio Mauro Nunes, 92 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Raulino Nunes e Eulina Nunes. Sepultamento ontem.

Antônio Pereira, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Pereira e Maria Segatto. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida.

Antônio Silva de Paula, 81 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Moizes Ferreira de Paula e Donaide Silva de Paula. Sepultamento ontem.

Aristeu José Souza Pinto, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jovino de Souza Pinto e Arahi de Oliveira Pinto. Sepultamento ontem.

Beatriz Maria da Conceição, 71 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Carolina Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Benvina Souza da Silva, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Souza dos Anjos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Bernardo Zadrozny, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Arno Zadrozny e Lore Marie Zadrozny. Sepultamento ontem.

Bruno da Rocha, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sílvia Aparecida da Rocha. Sepultamento ontem.

Cenilda de Franca da Silva, 52 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Jordão de Franca e Verônica Bastos de Franca. Sepultamento ontem.

Claire Scaratti Stuani, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Genaro Afonso Scaratti e Melia Celeste Bigaton. Sepultamento hoje, Outros.

Clarice Toso da Silva, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel dos Santos e Maria da Conceição Toso. Sepultamento hoje, Outros.

Daniel Diniz Pedroso, 49 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Maria Diniz Pedroso. Sepultamento ontem.

Davi Gael Alves Leonel, 3 dias. Filiação: Ronaldo Aparecido Leonel e Andreia Vanessa Alves Leonel. Sepultamento ontem.

Dioneri Regis da Silva, 34 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: César de Alencar da Silva e Maria Neusa Teixeira. Sepultamento ontem.

Dirceu Soares Varela, 61 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Varela de Oliveira e Adelaide Soares Varela. Sepultamento ontem.

Edison Cidral da Costa, 55 anos. Profissão: assistente técnico. Filiação: Jovino Cidral da Costa e Maria dos Santos Cidral da Costa. Sepultamento ontem.

Elita Cândida Giovannoni, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eliakin Cândido Venceslau e Auta Rocha Venceslau. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Cap 02 do CemitérioMunicipal Santa Cândida.

Esli dos Santos Siqueira, 66 anos. Profissão: comprador(a). Filiação: João Geraldo Siqueira e Tereza de Jesus dos Santos Siqueira. Sepultamento ontem.

Félix Magno Amaral, 71 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Jesu Augusto Amaral e Iracema Chaves Amaral. Sepultamento hoje, Cemitério Contenda (S. J. dos Pinhais).

Fernando Santos, 94 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Rosa do Carmo. Sepultamento ontem.

Florinda Asuncion Fernandez, 75 anos. Profissão: musico. Filiação: Gregório Fernandez. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Gentil Bueno da Silva, 46 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Parailio Bueno da Silva e Anália Bueno da Silva. Sepultamento sábado, 21 de agosto de 2021 às 09:30h, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Geraldo Fernandes de Souza, 91 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Clemente Fernandes de Sousa e Rita Pereira de Sousa. Sepultamento ontem.

Gercino Santana, 84 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Santana e Angelina Ferreira. Sepultamento ontem.

Helena Barcick, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Culik e Francisca Serop Culik. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo), saindo da Capela São Gabriel.

Hélio Pellin, 59 anos. Profissão: tesoureiro(a). Filiação: Geraldo Pellin e Elvira Pellin. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Hercy Pereira Ganzert, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alipio Pereira Rosa e Maria José Prestes. Sepultamento ontem.

Idalina Carlos Ribeiro, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolpho Carlos e Clementina Vieira. Sepultamento ontem.

Ildemar Ganz Choinski, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ganz e Brazia Cecília Ganz. Sepultamento ontem.

Ivone Alves Dinis, 62 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Marcelino Alves Dinis e Helena Bueno da Rocha. Sepultamento ontem.

Janete Dreher, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Dreher e Maria de Fátima Dreher. Sepultamento ontem.

Janete Oliveira Crispim, 47 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Olivino Crispim e Paulina de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Municipal Boqueirão.

João Batista Pfutz, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gustavo Pfutz e Rachel Ramos Pfutz. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do Municipal São Francisco de Paula.

João Bosco de Farias, 80 anos. Filiação: Joaquim Ferreira de Farias e Maria Ferreira de Farias. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Cajati –Sp.

João Maria da Cruz, 81 anos. Profissão: servente. Filiação: José da Cruz e Maria Eugenia Rita de Paula. Sepultamento ontem.

Joel Palestino, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Palestino e Dolores Palestina. Sepultamento ontem.

Joel de Oliveira, 58 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Eulalio de Oliveira e Josefa Pereira de Oliveira. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

José Amaral de Oliveira, 75 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Francisco de Oliveira Farias e Amazilia Amaral de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Municipal Boqueirão.

José Anastácio Pereira, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Alves Pereira e Rita Gomes Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

José Luiz Maria, 68 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Luiz Maria e Ana Golfeto. Sepultamento ontem.

José Sarobbo, 86 anos. Filiação: Antônio Sarobbo e Angelina Maria Augusto. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Jucimara do Rocio da Silva, 63 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Antônio Manuel da Silva e Nevahy Santos da Silva. Sepultamento ontem.

Jucineide de Barros Santos Doehnert, 57 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Nelson Fernandes dos Santos e Elvira de Barros Santos. Sepultamento ontem.

Júlio Cezar do Prado Proenca, 37 anos. Profissão: motorista. Filiação: Edson Antônio de Proenca e Fátima Rodrigues do Prado. Sepultamento ontem.

Kleber dos Santos Ferreira, 6 dias. Filiação: Cleverson de Souza Ferreira e Suellen Paola dos Santos. Sepultamento ontem.

Leonilde Faian do Nascimento, 62 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Braz Faian e Yolanda Manesco Faian. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Cardias de Oliveira, 43 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: João Luiz de Oliveira e Rosa Maria Cardias de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Pereira Machado, 52 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Carlos Pereira Machado e Clara Pereira Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Luiz Fernando Braz Arrotheia, 83 anos. Filiação: Joaquim Braz Arrotheia e Maria Ângela Halila Arrotheia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Capela Municipal do São Francisco de Paula.

Luzineide Fernandes, 52 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Lourival Fernandes e Orli Ribeiro Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Márcio Sanches, 43 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Marcílio Aparecido Sanches e Tereza dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Faria (Colombo), saindo da Capela Colônia Farias.

Marcos Alcântara Siqueira, 80 anos. Profissão: mecânico aeronaves. Filiação: Benedito Alcântara Siqueira e Elza Franca Siqueira. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Souza, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lázaro Serafim de Souza e Lourdes Araújo de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Doraci Ribeiro, 66 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Damazio Ribeiro e Maria Conceição Praxedes. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Maria Helena Santana de Oliveira, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Santana e Virgínia de Almeida Santana. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Pereira, 59 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Benedito Afonso Ferreira e Pursina Ferreira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Mandirituba.

Maria Maia dos Reis, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maria dos Reis e Maria da Cruz. Sepultamento ontem.

Maria Moura Servidoni, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Moura e Idavina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria da Aparecida de Paula, 62 anos. Filiação: José Antônio de Paula e Olivina Neves de Paula. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Prado – Almirante Tamandaré.

Maria da Luz Clotilde Cunha Filipak, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Aguinaldo Guimarães Cunha e Alfredina Souza Cunha. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Marina Monteiro do Amaral, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antao da Rocha Monteiro e Celina Chaves de Oliveira Monteiro. Sepultamento ontem.

Marlene Aparecida Mendes de Alvarenga, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Mendes de Assis e Iolanda Mendes de Assis. Sepultamento ontem.

Maurício Nunes de Moraes, 61 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Alves de Morais e Maria Marta Nunes de Morais. Sepultamento ontem.

Michelli Kierski, 46 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Miguel Kierski e Alice Camargo Kierski. Sepultamento ontem.

Nestor Andrade Cordeiro, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Zacarias Cordeiro e Maria Andrade Cordeiro. Sepultamento ontem.

Nirlane de Fátima Bitencourt Cabral, 60 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Aroldo Batista Bitencourt e Dercista Pamplona Bitencourt. Sepultamento ontem.

Nivaldo Bertolazzo, 58 anos. Profissão: despachante. Filiação: Luiz Bertolazzo e Neide Vedoveli Bertolazzo. Sepultamento ontem.

Noah Gonçalves Mulhsdtt, 18 horas. Filiação: Igor dos Santos Gonçalves e Kaunny Saldanha Mulhsdtt. Sepultamento hoje, Outros.

Ocalina Santos de Souza, 71 anos. Filiação: Pedro Mendes dos Santos e Andrelina Dias Duarte. Sepultamento sábado, 21 de agosto de 2021 às 17hh, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Maria Angelica CuritibaPR.

Pedro Henrique Martins Possoli, 1 mes(es). Filiação: Andrson Luiz Possoli e Samea Alves de Lemos Martins Possoli. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Rachel Maria Pereira Natividade, 96 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Bernardino Pereira Neto e Maria del Carmen Pereira. Sepultamento ontem.

Reginaldo Aparecido dos Santos, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel dos Santos Filho e Maria Aparecida Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Reinaldo de Oliveira Andrade, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Bento de Andrade e Josefa da Silva Oliveira. Sepultamento ontem.

Renato Cruzetta, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Cruzetta e Paulina Cruzetta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quatro Barras -PR (São Sebastião), saindo da Capela Unilutus.

Rogério Alves Fontes, 53 anos. Filiação: Artur Alves Fontes e Ana Bastos Fontes. Sepultamento ontem.

Rosângela Ribeiro, 49 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: César Alberto Ribeiro e Zoraide dos Reis Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rudinilson Martins, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lauro Martins e Eliane Gonçalves. Sepultamento quarta-feira, 21 de julho de 2021, no Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Shirley Aricini Moreschi, 62 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Aricini e Neli Murba Aricini. Sepultamento ontem.

Simone Anunciação, 49 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Celso Raymundo da Anunciação e Araci Anunciação. Sepultamento ontem.

Suelen Santos de Novaes Santana, 35 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Marcelo Santana e Ana Julieta Santos de Novaes Santana. Sepultamento ontem.

Tadeu da Silva Raimundo, 53 anos. Profissão: fiscal segurança. Filiação: José Raimundo Filho e Alverides da Silva Raimundo. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Thiago Roberto Lipka Fior, 38 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Celso Roberto Fior e Edite do Rocio Lipka Fior. Sepultamento ontem.

Vagner Prates dos Santos, 45 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Massimino dos Santos e Iraci Rodrigues Prates. Sepultamento ontem.

Zacarias Hofmann, 84 anos. Profissão: policial militar. Filiação: João Hofmann e Ana Hofmann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Zenovia Saviski, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Sawran e Ana Sawran. Sepultamento ontem.