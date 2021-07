Adilson Muller da Rocha, 46 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Norio da Rocha e Janira Jacob Muller. Sepultamento ontem.

Adriano de Oliveira, 29 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Shirley de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de União da Vitória.

Agostinho Kinaske, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alexandre Kinaske e Thereza Fallat Kinaske. Sepultamento ontem.

Ahiston Fontes de Paula Nery, 92 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Cariolando de Paula Nery e Maria Martins Fontes. Sepultamento ontem.

Alcides Rios, 47 anos. Filiação: Carmen Rios. Sepultamento hoje, Outros.

Aldo Godoy, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Pereira e Virgínia Godoy. Sepultamento ontem.

Almerindo Pereira, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Pereira e Maria Rosa Pereira. Sepultamento ontem.

Altair Gomes de Oliveira, 80 anos. Profissão: técnico rede. Filiação: Francisco Gomes de Oliveira e Juvelina Gomes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Altino Cardoso da Luz, 72 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Geraldina Cardoso da Luz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mandirituba -PR, saindo da Capela Municipal Mandirituba.

Ana Maria da Silva Gonçalves, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cláudio Pereira e Maria Ana Pereira. Sepultamento ontem.

Antônia Garcia Ludvig, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolpho Pedro Garcia e Maria Borges Garcia. Sepultamento ontem.

Antônio Aparecido da Silva, 32 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: José da Silva e Conceição Gonçalves da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos de Abreu, 50 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Joaquim de Abreu e Maria Olindina da Silva Abreu. Sepultamento ontem.

Antônio Machado Borges Filho, 75 anos. Filiação: Antônio Machado Borges e Maria Inácia de Jesus. Sepultamento ontem.

Antônio Moacir Perin, 70 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Luiz Perin e Maria Madalena Buzato Perin. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Colombo.

Ariovaldo Hiancki Stivanin, 48 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Ariovaldo Stivanin e Viviomar Izabel Hiancki Stivanin. Sepultamento ontem.

Bernardo Miguel Dias da Cruz, 1 anos. Filiação: Eduardo Augusto Martins da Cruz e Djhwellendhr S Cavali Dias. Sepultamento ontem.

Cândida da Silva Taborda, 79 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel da Silva Machado e Maria Joana Machado. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Neves, 56 anos. Profissão: representante vendas. Filiação: Jonas Maximiliano Neves e Marli de Almeida Neves. Sepultamento ontem.

Cecília Hoffmann Kulka, 79 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Schuster Hoffmann e Agta Schuster Hoffmann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal da Lapa.

Celso Dartico, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rigoleto Dartico e Zelinda Dartico. Sepultamento ontem.

Chrystopher Alexander Lidio, 27 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Josué Lidio e Solange Sartori Lidio. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão, Curitiba\pr.

Cícero Manoel dos Santos, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Francisco dos Santos e Ana Severina de Jesus. Sepultamento ontem.

Custodio Alves, 59 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Isalrina Alves. Sepultamento ontem.

Daniel Bilobran, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Osvaldo Bilobran e Rosa dos Santos Bilobran. Sepultamento ontem.

Daniel da Silva, 67 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Benedito André da Silva e Gertrudes Bueno da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Deonisa Kich dos Santos, 79 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Miguel Kich e Josefa Zelinski Kich. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Dilva Pool de Oliveira, 85 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: David Pool e Helena Lasser Pool. Sepultamento ontem.

Dionísio Zubek, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Emília Zubek. Sepultamento ontem.

Ednamar Santiago de Paula, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vieira Braga e Ademildes das Gracas Santiago. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elena Castro Machado, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Eufrasio Machado e Maria José de Castro Machado. Sepultamento ontem.

Floresval Soares Machado, 75 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Geralda Soares Machado. Sepultamento ontem.

Gerhard Seely, 86 anos. Filiação: Ricardo Seeely e Amália Seely. Sepultamento ontem.

Gersina Maria da Silva, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio José da Silva e Edite Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Gilda Mendes Ressetti, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Mendes e Eugenia Dacheux Mendes. Sepultamento ontem.

Gilmar Antônio de Souza, 59 anos. Filiação: Ycilda de Souza. Sepultamento ontem.

Hans Giesbrecht, 69 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Jacob Giesbrecht e Elsa Giesbrecht. Sepultamento ontem.

Heldo Egon Bredow, 72 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Armindo Bredow e Herta Alinda Bredow. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ilair da Silveira Ancay, 52 anos. Profissão: gerente. Filiação: Altino Lemos da Silveira e Terezinha de Jesus Borba da Silveira. Sepultamento ontem.

Irineu Roque Griebler, 83 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Reinholdo Nicola Griebler e Maria Sofia Griebler. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Jane Silva de Alencar, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Vieira de Alencar e Maria Cordeiro da Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jonatan Pereira, 35 anos. Profissão: analista tecnologia. Filiação: Juarez Pereira e Sônia Portela da Silva Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela 10 da Ieq – Campo Comprido.

Jorge Husseim Mussi, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Abdo Husseim Mussi e Ana Terk. Sepultamento ontem.

Josefa Félix da Silva Pessin, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Terto da Silva e Carmelita Félix da Silva. Sepultamento ontem.

Juraci de Oliveira Bueno, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Adelino José de Oliveira e Antonieta Bestel de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Bocaiuva do Sul -PR.

Lauro Miretzki, 82 anos. Filiação: Miguel Miretzki e Maria Esnalda Miretzki. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Leomarcus Emerson Ogg, 70 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Jaesson Ogg e Hariclee Ogg. Sepultamento ontem.

Lourdes Cavalin, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Dallagranna e Thereza Dallagranna. Sepultamento ontem.

Luís Fernando Leal, 54 anos. Profissão: tele-atendimento. Filiação: Jair Leal e Maria José Leal. Sepultamento ontem.

Luiz Augusto Nowicki, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gustavo Nowicki e Maria Santana Nowicki. Sepultamento ontem.

Mara da Silva, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Luiz da Silva e Júlia Calixto da Silva. Sepultamento ontem.

Marcela Maggi dos Anjos Chibicheski, 22 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Rodrigo Augusto Chibicheski e Márcia Regina Maggi dos Anjos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Márcio Cardoso Bino, 38 anos. Profissão: instalador(a). Filiação: Marcos Antônio Custodio Bino e Carmen Cardoso Bino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Marcos Aurélio Gasparim, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Domingos Gasparim e Irene Polak Gasparim. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Custodio Meireles, 56 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Otávio Custodio Ferreira e Auzeni Xavier Santos Ferreira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São Jorge.

Maria Domingas Caldeira Gabriel, 78 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Geraldo Caldeira e Izaltina Rodrigues de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Municipal São Francisco de Paula.

Maria Helena Jeremias, 65 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Orlando Jeremias e Zilda Nunes Jeremias. Sepultamento ontem.

Maria Inêz Zablonsky, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wlademiro Zablonsky e Emília Volochen Zablonsky. Sepultamento ontem.

Maria Isabel Soares Leal Costa, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manuel Gomes Leal e Beatriz do Nascimento Soares B Leal. Sepultamento ontem.

Maria Zelina Machado Menon, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alicio de Souza Machado e Adenair Buchudi. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Gomes Pavani, 66 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Santo Martinho Gomes e Ana Marques Gomes. Sepultamento ontem.

Maria dos Remedios Pereira, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira do Nascimento e Maria Isaura da Conceição. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal / Itarare.

Massaki Ando, 79 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Tugui Ando e Toki Ando. Sepultamento ontem.

Milton Vitorino de Souza, 59 anos. Profissão: técnico químico. Filiação: Benedito Vitorino de Souza e Rosalina Francisca de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Joa.

Moacir Aparecido da Silva, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benjamim Marciano da Silv A e Maria Moreira da Silva. Sepultamento ontem.

Munira Jorge Karam El Messane, 82 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Jorge Manoel Karam e Mary Mahfuz Karam. Sepultamento ontem.

Omir Quadros de Miranda, 64 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ivo Quadros de Miranda e Lizonete Quadros de Miranda. Sepultamento ontem.

Oswaldo da Silva, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: José da Silva e Laudelina Pinheiro da Silva. Sepultamento ontem.

Ozeis Nunes de Souza, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Moacir Gomes de Souza e Vanilda Nunes de Souza. Sepultamento ontem.

Patricia Graziela Schwambach da Penha, 29 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Orly Charles Schwambach e Rose Graciela Machicado Schwambach. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Paulo Victor Gonzales Debia, 30 anos. Profissão: educação física. Filiação: Paulo Roberto Debia e Maria Sueli Gonzalez Debia. Sepultamento ontem.

Pedro Kovaltchuk, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Kovaltchuk e Sofia Kovaltchuk. Sepultamento ontem.

Pedro Pereira de Godói, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Leopoldo Feliz e Laurinda Pereira de Godói. Sepultamento ontem.

Rosana Brandt Brito, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dorival Brandt e Guilhermina de Lima Brandt. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Rose Mary Rodrigues, 54 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Luiz Gonzaga Rodrigues e Regina Rodrigues Lima. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Schirlei Terezinha Albini, 73 anos. Filiação: Oswaldo Albini e Jacira da Luz Albini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Teresa Maria Franco, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastiana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Vantuir Jonas de Andrade Marcelino, 20 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Vantuir Rodrigues Marcelino e Luciane Pereira de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara), saindo da Capela São Camilo Piraquara.

Vitória Lopes Oliveira Jardim, 8 horas. Filiação: Alex Dener Oliveira Jardim e Caroline Lopes Dias. Sepultamento ontem.

Wagner dos Santos, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Aparecido dos Santos e Aparecida Janete Gobetti dos Santos. Sepultamento ontem.

Waldemiro Alberto Giacomazzo, 88 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio Giacomazzo e Eliza Giacomazzo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Zelir Salete de Oliveira, 70 anos. Profissão: camareira. Filiação: Algenor Jacob Ghelen e Felicidade de Moura Ghelen. Sepultamento ontem.