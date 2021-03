Alice Loures dos Santos, 75 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ângelo Luiz da Silva, 79 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Antônio Nazaro Gonçalves, 15 horas. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Arly Biroli, 76 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Expedito (Campo Largo).

Bruno Schmidt, 38 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Celito Tadeu de Amorim, 68 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Ângelo (Campo Largo).

David de Souza Ramos Moreira, 25 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos.

Diolor Camargo dos Santos, 46 anos. Sepultamento hoje.

Fernanda Maria de Bona, 31 anos. Sepultamento hoje.

Fortunato Marquette, 100 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido.

Gleide dos Santos Cordeiro, 52 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Hamilton Silva Filho, 60 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Irene Maduell Cantaluppi, 77 anos. Sepultamento hoje.

Itaciano Lemes dos Santos, 82 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Izaquel Soares dos Santos, 51 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Jair Alves do Prado, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

João Antônio Stecz, 54 anos. Sepultamento quarta-feira, 17 de março de 2021, no Cemitério Municipal Zona Sul.

José Carlos Lullez Júnior, 41 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

José Mateus da Silva, 59 anos. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo).

Josefa Dutra Pereira, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Júlia Flávia Ruszczyk, 87 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Leoni de Franca Guimarães, 75 anos. Sepultamento hoje.

Luciane Mara Polli, 49 anos. Sepultamento sábado, 13 de março de 2021 às 10:30h, Crematório Vertical (Curitiba).

Manoel Bergamin Júnior, 44 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Marcos Antônio Ferreira da Silva, 53 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Maria de Lourdes Joly, 71 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Moacir Antunes Leite, 70 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Paulina Otília dos Santos Silva, 83 anos. Sepultamento quarta-feira, 12 de maio de 2021 às 9hh, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR).

Paulo Francisco da Silva, 36 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Regineide Mendes de Souza Zanela, 59 anos. Sepultamento hoje.

Rosane de Freitas Carvalho, 43 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Saulo Vanderlei Fernandes Horst, 63 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Shiuzi Uchida, 98 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Sônia Maria Soares, 54 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Sueli de Oliveira Bueno, 57 anos. Sepultamento hoje.

Teresinha Domingues, 72 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Tiago Roberto Martins dos Santos, 32 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Campo Largo da Roseira (São José dos Pinhais).

Veronilda Spindola, 73 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Wilson Buckman da Rocha, 76 anos. Sepultamento hoje, Outros.

Wilson Emílio Cabral, 75 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Aluísio de Oliveira, 73 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José de Oliveira e Maria Augusta Alves. Sepultamento ontem.

Alvarinda de Jesus Nunes, 85 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Prexedia Leopoldina de Jesus. Sepultamento ontem.

Ana dos Santos, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Justino Borba e Maria Borba. Sepultamento ontem.

Anadir Bueno Paluski, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Bueno e Maria Joana Bueno. Sepultamento ontem.

Andressa Menezes Hamester, 39 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Sérgio Luiz Hamester e Deisy da Rosa Menezes. Sepultamento ontem.

Arlete Xavier dal Lin, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilerme Xavier e Adaltiva Garcia Xavier. Sepultamento ontem.

Benedito Gonçalves Gomes, 71 anos. Filiação: Júlio Gonçalves Gomes e Idalina Gonçalves Gomes. Sepultamento ontem.

Bohdan Denczuk, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Denczuk e Valdomira Prochikevicz Denczuk. Sepultamento ontem.

Brunilda Mercedes Suckow, 90 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Adolfo Rodolfo Germano Suckow e Otília Buchner Suckow. Sepultamento ontem.

Carmelina de Lima Santos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hipolito Ribeiro de Lima e Dalvina Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Catarina Aparecida Araújo Rodrigues, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Adelina Araújo. Sepultamento ontem.

Cecília de Lourdes Stavitzki, 77 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Rossetin e Angelica Baggio Rossetin. Sepultamento ontem.

Celio Neves, 57 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Aparecido Neves e Maria de Lourdes Ferreira Neves. Sepultamento ontem.

Daniel de Moraes Sobrinho, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Odilon de Moraes e Corina de Moraes. Sepultamento ontem.

Edvaldo Pereira dos Santos, 48 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Clemente Pereira dos Santos e Júlia Isabel dos Santos. Sepultamento ontem.

Ernesto Stainer Prantl dos Santos, 47 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Amilton Prantl dos Santos e Aurora Machado. Sepultamento ontem.

Francisco de Col, 66 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Lindolfo de Col e Maria Jacik. Sepultamento ontem.

Genivaldo Vieira dos Santos, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nicanor Vieira dos Santos e Maria Conceição dos Santos. Sepultamento ontem.

Gerson Faintych, 72 anos. Profissão: dentista. Filiação: Israel Moyses Faintych e Paulina Faintych. Sepultamento ontem.

Iara Solange Machado dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Rodrigues dos Sanos e Nevanyr Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Jabes Pereira da Silva, 78 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Vitor Pereira da Silva e Júlia Paula de Silva. Sepultamento ontem.

Januara Barbosa, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Felipe de Miranda e Catarina Francisca de Miranda. Sepultamento ontem.

Joana Cândida da Silva Pereira, 72 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Fortunato Coradin e Matilde Lubian Coradin. Sepultamento ontem.

João Francisco Mikaloski, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Wenceslau Mikaloski e Dirce Peyerl Mikaloski. Sepultamento ontem.

João Lourdes Ferreira, 77 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Matheus Ferreira e Marcelina Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

João Luiz de Oliveira Marinho, 50 anos. Profissão: segurança. Filiação: Catarina de Oliveira. Sepultamento ontem.

João da Luz Machado, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Domingos Farias Machado e Durvalina da Luz Machado. Sepultamento ontem.

Jograel Correia de Oliveira, 54 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Albino Correia de Oliveira e Francisca Ferreira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jomar Ferrari, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Agenor Ferrari e Mercedes Ribas Ferrari. Sepultamento ontem.

José Antônio Ferreira, 55 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Ferreira e Joana Lima da Silva. Sepultamento ontem.

José Antônio de Carvalho, 53 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Teixeira de Carvalho e Ella Teixeira de Carvalho. Sepultamento ontem.

José Antônio de Siqueira, 77 anos. Sepultamento ontem.

José Aparecido Pedro, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Ermegildo Pedro e Osmilda de Paula Pedro. Sepultamento ontem.

José Carlos Ferreira, 63 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Lauresto Ferreira e Floripa Ferreira. Sepultamento ontem.

José Ico do Carmo, 51 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Adélia do Carmo. Sepultamento ontem.

Júlio César Correia, 36 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Francisca Atilio Correia. Sepultamento ontem.

Luís Miguel Pereira Lima, 32 anos. Profissão: coordenador(a). Filiação: Ivair Pereira Lima e Aparecida Marques Lima. Sepultamento ontem.

Maria Helena do Rosário, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido Ribeiro do Rosário e Maria da Conceição Rosário. Sepultamento ontem.

Maria das Neves Silva Kim, 58 anos. Profissão: nutricionista. Filiação: Ubaldo Antônio da Silva e Rosa Vieira da Silva. Sepultamento ontem.

Maria do Nascimento Ribeiro, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Izidoro do Nascimento e Benedita da Silva Izidoro. Sepultamento ontem.

Moacir José Vigano, 56 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jadelir Antônio Vigano e Alice Vigano. Sepultamento ontem.

Neusa Sitkco Rodrigues, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vadeco Sitkco e Antônia Rodrigues Sitkco. Sepultamento ontem.

Ney Saburo IIda, 57 anos. Profissão: economia. Filiação: Kaname IIda e Fumiko IIda. Sepultamento ontem.

Osmar Tieppo, 82 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ernesto Tieppo e Ernesto Tieppo. Sepultamento ontem.

Oziel Eurides Leal, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eurides Antônio Leal e Ana Nunes Leal. Sepultamento ontem.

Roberto Valdecir de Paula, 56 anos. Profissão: balconista. Filiação: Amadeu Hilario de Paula e Lídia da Luz de Paula. Sepultamento ontem.

Tadeu Marino Loyola Costa, 83 anos. Profissão: desembargador. Filiação: Ary Rolim Costa e Marina Loyola Costa. Sepultamento ontem.

Valdomiro Oliveira Vieira, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Batista Vieira e Ana de Oliveira Vieira. Sepultamento ontem.

Vânia dos Santos Sendas, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Orlando Hein e Nice Hein. Sepultamento ontem.