Adair Alves Pinto, 50 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Álvaro Ceschin, 83 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Ana Nelci da Costa, 73 anos. Sepultamento hoje.

Andreia de Fátima da Silva Munhoz, 47 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quitandinha.

Arlette de Campos, 86 anos. Sepultamento hoje.

Beatriz Nogueira Boscardin, 66 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Catarina Aparecida Tejada, 68 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Darci dos Santos Lima, 77 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Dorilia Gonçalves Ferreira, 89 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Eder Rodrigues Pedroso, 38 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Edilberto Maltempi de Souza, 55 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos.

Elias Pires de Paula, 54 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Eloina da Silva Santos, 53 anos. Sepultamento hoje.

Gabryel Felipe Oliveira de Freitas, 17 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Contenda (S. J. dos Pinhais).

Geraldo Pereira de Souza, 70 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Gilberto Monteiro, 60 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Guilherme Felipe Souza, 22 anos. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo).

Hélio dos Santos Foes, 82 anos. Sepultamento hoje.

Ivo Albano Baptista, 75 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

João Carlos Porto Gomes, 69 anos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

José das Neves Ribeiro, 76 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Juecy de Souza Silva, 47 anos. Sepultamento domingo, 21 de março de 2021 às 17h.

Kimio Yasumoto, 90 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Lauro Bernardes da Silva, 71 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Luiz Agnaldo Machado, 48 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Maria Fregati Valvassori, 89 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Maria Sandra dos Santos, 62 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Maria da Conceição Lima de Jesus, 79 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Maria dos Santos Gaveliki, 87 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches.

Marquesoel de Almeida Glória, 29 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Mauro José Bertoldi, 55 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Nair Maria Loureiro, 87 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Nelson Delgado da Silva, 62 anos. Sepultamento hoje.

Roseni Muniz dos Santos, 76 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Sheila Maria Ferreira de Sales, 57 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Sílvia Maria da Silva, 58 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido.

Soeli de Fátima Dias, 50 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Cerro Azul.

Teresinha Rosa da Silva, 68 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Tomas Coelho (Araucária).

Valmir de Almeida Sathler, 79 anos. Sepultamento hoje.

Zilda Pirath Neumann, 98 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Adenir Salles Júnior, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adenir Salles e Ediceia Vasconcelos Brozeguine. Sepultamento ontem.

Agar Alves de Castro, 70 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Alves de Oliveira e Alvina Damasceno de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ageny Maria Marino, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Ferreira de Camargo e Josephina Martinatto. Sepultamento ontem.

Amélia da Silva dos Santos, 82 anos. Filiação: Sebastião Carlos da Silva e Gracia Contini da Silva. Sepultamento ontem.

Ana Maria Stella Budel, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Stella e Maria Stival Stella. Sepultamento ontem.

Anderson Serpe, 48 anos. Sepultamento ontem.

Antônia Sidineide Ramos, 67 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Francisco Almeida Ramos e Aurora Garcia Ramos. Sepultamento ontem.

Antônio Dirceu Ribeiro, 52 anos. Profissão: motorista. Filiação: Tereza Pereira Ribeiro. Sepultamento ontem.

Arthur Felipe Bezerra, 19 anos. Filiação: Lourival Alves Bezerra Filho e Silvana Bezerra. Sepultamento ontem.

Auria Machado, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Vieira Nunes e Zogina Nunes Xavier. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto dos Santos, 55 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Bento Alceu dos Santos e Maria Umbelina dos Santos. Sepultamento ontem.

Carmelita do Carmo Massucheto Ramos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Massucheto e Noeli Machado Massucheto. Sepultamento ontem.

Cláudio Saldanha, 57 anos. Sepultamento ontem.

Davina da Glória de Jesus, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista de Deus e Maria da Glória Almeida. Sepultamento ontem.

Eliane do Rocio Porpeta, 64 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: João Hamirto da Conceição Rodrigues e Francisca Skora Rodrigues. Sepultamento ontem.

Erani de Carvalho Quinsacara, 63 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Lopes de Carvalho e Maria C Ferreira de Carvalho. Sepultamento ontem.

Ercília da Silva Oliveira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Agostinho da Silva e Tereza José Milagre. Sepultamento ontem.

Eunice Perusso Soares, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Perusso Sobrinho e Fernandina de Araújo Perusso. Sepultamento ontem.

Eurico de Paula Esteves, 70 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Maria Esteves e Maria Dalires Esteves Cardoso. Sepultamento ontem.

Ewerton Andriano da Silva, 32 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ângela Jussara da Silva. Sepultamento ontem.

Flávio Raksa, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alexandre e Maria Raksa. Sepultamento ontem.

Francisco da Cruz, 56 anos. Profissão: fiscal obras. Filiação: Georgina da Cruz. Sepultamento ontem.

Francisco de Jesus Gonçalves, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Gonçalves Pinto e Luíza Gonçalves Monteiro. Sepultamento ontem.

Helena Lima do Rosário, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alves Dutra e Francisca de Lima Dutra. Sepultamento ontem.

Idacil Freitas da Silva, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Anizio José da Silva e Edilia Freitas de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ilza Maria Speransetta, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Lara e Jovina Vaz. Sepultamento ontem.

Iracema Rodrigues, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Cirino de Paula e Maria Rodrigues Franca. Sepultamento ontem.

Irineu de Almeida, 85 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Antônio Gregório de Almeida e Corlinda de Anhacao. Sepultamento ontem.

Jany Mari Rodrigues dos Santos Jennerich, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues dos Santos e Francisca Barbosa Vieira. Sepultamento ontem.

Jaty Geoffroy Eloy, 99 anos. Filiação: Prospero Eloy e Barbara Geoffroy Eloy. Sepultamento ontem.

José Constâncio de Almeida, 66 anos. Profissão: estivador. Filiação: Onofre Constâncio de Almeida e Maria Rosa de Souza Almeida. Sepultamento ontem.

José Eustachio de Souza, 72 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Benjamin Alves e Ilda Gonçalves de Souza. Sepultamento ontem.

José Inácio dos Santos, 76 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Joaquim Isidoro dos Santos e Leonora de São José. Sepultamento ontem.

José Rodrigues de Souza, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria Rodrigues de Souza. Sepultamento ontem.

José Techy, 86 anos. Filiação: João Techy e Viroslava Techy. Sepultamento ontem.

José de Almeida Rosa, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco José Rosa e Rosa de Almeida Rosa. Sepultamento ontem.

José dos Santos Lima, 74 anos. Profissão: balconista. Filiação: Joaquim dos Santos Lima e Ana Maria dos Santos Lima. Sepultamento ontem.

Júlio Cezar Wilczek, 53 anos. Profissão: gerente. Filiação: Eduardo Wilczek e Aladia Wilczek. Sepultamento ontem.

Júlio Kawase, 76 anos. Profissão: técnico edificações. Filiação: Hisashi Kawase e Fujiyo Kawase. Sepultamento ontem.

Laudemiro Antônio Alves, 66 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Noel Raimundo Alves e Rita Izabel Alves. Sepultamento ontem.

Leonardo Adriano Budske Busato, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Emerson Adriano Busato e Eliandra Aparecida Budske. Sepultamento ontem.

Leonardo Ciudrowski, 68 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Wencwslau Ciudrowski e Ladislava Ciudrowski. Sepultamento ontem.

Lincoln José Batista dos Santos Gritem, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Batista Doss Antos Gritem e Domingas Freitas dos Santos Gritem. Sepultamento ontem.

Lucas Alves Cardoso da Silva, 81 anos. Profissão: militar. Filiação: Luiz Cardoso da Silva e Carolina Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Lucas Bispo Sousa da Conceição, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Celio de Sousa da Conceição e Dulcicreia Bispo Sousa da Conceição. Sepultamento ontem.

Luiz Feldman, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Boris Feldman e Guise Burd Feldman. Sepultamento ontem.

Luiz de Almeida Feliz, 71 anos. Filiação: Manoel Félix e Alaide Hardt de Almeida. Sepultamento ontem.

Luiz Feldman, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Boris Feldman e Guise Burd Feldman. Sepultamento ontem.

Luiz de Almeida Feliz, 71 anos. Filiação: Manoel Félix e Alaide Hardt de Almeida. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Santos, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ariosvaldo Santos e Iolanda Santos. Sepultamento ontem.

Marcus Vinícius de Paula, 45 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Gonsalo Cordeiro de Paula e Vera Bete de Paula. Sepultamento ontem.

Maria Cristina Kuenes, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Batista Gimenez e Josefa Fernandes Gimenez. Sepultamento ontem.

Maria Geralda Favaro, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rodrigues da Silva e Sebastiana Sles da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Izorete Calistro, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Waldomiro Lima e Elidia da Silva Lima. Sepultamento ontem.

Maria Pinheiro Lopes, 82 anos. Profissão: governanta. Filiação: Jorgina Pinheiro. Sepultamento ontem.

Maria Rita de Paula, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pereira da Silva e Sebastiana Rita de Paula. Sepultamento ontem.

Maria da Luz do Nascimento, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Euclides do Nascimento e Alice Cordeiro do Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes dos Santos, 92 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Joanna dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo dos Santos Semprebom, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Dias dos Santos e Divina Junqueira dos Santos. Sepultamento ontem.

Mauri de Lima, 67 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Tibúrcio de Lima e Maria de Paula de Lima. Sepultamento ontem.

Maurildo Fabrício do Sacramento, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Irineu Fabrício do Sacramento e Rosalina do Sacramento. Sepultamento ontem.

Maurildo Ferreira dos Santos, 59 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Tereza Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Mirian Machado da Silva, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdomiro da Silva e Maria José Machado da Silva. Sepultamento ontem.

Nagib Simão Antunes, 79 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Nagib Antunes e Ida Albini Antunes. Sepultamento ontem.

Nesia Pinheiro Machado Gaia, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Prestes Machado e Maria de Lourdes Machado. Sepultamento ontem.

Noberto Silvestre Dias, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lázaro Silvestre Dias e Cenira Alves Ferreira. Sepultamento ontem.

Pedro Marques Borges, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Germano Borges e Helena Borges. Sepultamento ontem.

Pedro Santos Aguiar, 68 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Abedon Pedro Aguiar e Hirma Beatriz dos Santos Aguiar. Sepultamento ontem.

Phillipe Teixeira da Cruz Ribeiro, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Tailor Vanderley Ribeiro e Aglacir Teixeira da Cruz. Sepultamento ontem.

Raquel Tavares Pereira, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Machado Tavares e Maria Costa Tavares. Sepultamento ontem.

Roberto Luiz Fontana, 76 anos. Filiação: Paulino Fontana e Paulino Fontana. Sepultamento ontem.

Rosali de Lourdes Alves, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edgar Alves do Amaral e Ana Rosa Martins. Sepultamento ontem.

Roseneia Rosa da Cruz Manoel, 49 anos. Profissão: balconista. Filiação: Osvaldo da Cruz e Maria Inêz Rosa da Cruz. Sepultamento ontem.

Siloe de Ramos dos Santos, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Niwaldo de Ramos e Anair da Cruz de Ramos. Sepultamento ontem.

Solange Martins, 53 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lauro Martins e Alcinira de Oliveira Martins. Sepultamento ontem.

Solange Tosato, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor Tosato e Carmela Tosato. Sepultamento ontem.

Tancler Ildefonso Pavani, 76 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Alberto Pavani e Matilde Pavani. Sepultamento ontem.

Teodoro Zadorosny, 83 anos. Filiação: João Zadorosny e Maria Zadorosny. Sepultamento ontem.

Valentina Banti, 15 anos. Sepultamento ontem.

Vitória Klechovicz, 65 anos. Filiação: Francisco Sznicer e Balduina da Luz. Sepultamento ontem.

Zelandio Antônio Seidel, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jorge Seidel e Elidia Seidel. Sepultamento ontem.

Zenaide de Oliveira Gross, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aquilino Gabriel de Oliveira e Lucilia Alves Benicio. Sepultamento ontem.