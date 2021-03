Adival Costa Rosa, 70 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Agda Cristina da Costa, 48 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Aldair Donizete Palhares, 64 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Aline Gural Sperandio, 85 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Antônia Isidoro da Silva, 82 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Arlete Braga Vogel, 70 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Artur Carlos Tiepolo, 75 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Benta de Lourdes Ventura, 72 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Bernardo Dambrosio, 16 horas. Sepultamento hoje.

Bernardo Vielgosz, 88 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Carlos Eugênio Garcia, 80 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Cecília Botelho Ferreira, 76 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Claudinei Antônio Cruz, 33 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Cleuza Pereira dos Santos, 67 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Elisamara da Silva do Nascimento de Andrade, 31 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Contenda (S. J. dos Pinhais).

Geovacy da Silva, 64 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Expedito (Campo Largo).

Isaias da Silva, 54 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Contenda.

Joana Krisiaki Machado, 73 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

João Carlos Menisck, 64 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Joel Viana dos Santos, 56 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo de Bom Pastor.

Jorge Luiz Bially, 63 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São José (São José dos Pinhais).

José Alves da Silva, 73 anos. Sepultamento hoje.

José Jorge de Assis Franco, 86 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Josias Pereira Maciel, 68 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Juvelina Maria de Vasconcelos, 94 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Lourdes Fernandes, 97 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Luiz Henrique de Almeida da Silva, 19 anos. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo).

Margarete Aparecida Belo, 52 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Maria Eunice Camilo Cora, 60 anos. Sepultamento hoje.

Matheus Meireles da Silva, 25 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Metodio Kissilevicz, 78 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz.

Miguel Aparecido Salles, 57 anos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Colônia Zacarias.

Nair Salete Brites, 64 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Nivaldo Nunes Duarte, 88 anos. Sepultamento hoje.

Orides dos Santos Nascimento, 75 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Guarituba (Piraquara).

Pedro Altair Maschio, 71 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Reginaldo Franca, 41 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz.

Sadi Taborda, 77 anos. Sepultamento hoje.

Sônia Maria Liranco Casagrande, 59 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Teresinha Gonçalves Chiquitti, 75 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Faria (Colombo).

Vercina dos Santos Pereira, 84 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Adalgiza de Camargo Campanha, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio de Camargo e Vidilina Jocelina de Jesus. Sepultamento ontem.

Adelio Servin, 57 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: Nazario Servin e Linduvina Escobar. Sepultamento ontem.

Adilson Rabelo, 71 anos. Filiação: Ademar Rabelo e Odila Rabelo. Sepultamento ontem.

Aguinaldo Baltazar de Jesus, 76 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Brazelino Bartazar e Artina Baltazar. Sepultamento ontem.

Alcides Peruzzo, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Olívio Peruzzo e Assunta Bedin. Sepultamento ontem.

Altamiro Sepedra da Pureza, 80 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Belarmino Justino da Pureza e Adelaide Sepedra Cardoso. Sepultamento ontem.

Amadeu Ribeiro do Nascimento, 65 anos. Filiação: José Ribeiro do Nascimento e Alsira Alves do Nascimento. Sepultamento ontem.

Ana Lúcia Vieira, 64 anos. Profissão: diarista. Filiação: Guilherme Alves e Davina Vieira. Sepultamento ontem.

Angelica da Silva Leite, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alexandre da Silva e Geraldina Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Barbosa Bonete, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eudoro Mariano Bonete e Catarina Barbosa de Lima. Sepultamento ontem.

Antônio Jorge Lacerda Gomes, 67 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Veiga Gomes e Dionísia Lacerda Gomes. Sepultamento ontem.

Aristides Machado, 61 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Pinto Machado e Rosalina Maria Conceição Machado. Sepultamento ontem.

Benedito Antônio Vaz, 75 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Durval Soares Vaz e Júlia Leandro. Sepultamento ontem.

Bruno Forbeck Rebellato, 40 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Paulo Guilherme Barbosa Rebellato e Margarete Freitas Forbeck Rebellato. Sepultamento ontem.

Cicera Cavalcante e Melo, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cavalcante de Melo e Maria Josefa da Conceição. Sepultamento ontem.

Daniel Alves Adriano, 85 anos. Filiação: Antônio Manoel Adriano e Dorca Alves Adriano. Sepultamento ontem.

Daniel Rocha, 63 anos. Filiação: Francisco Domingos Rocha e Osnilda Caron Rocha. Sepultamento ontem.

Dejalma Nunes Ribeiro, 63 anos. Filiação: José Nunes Ribeiro Neto e Adelina de Lourdes Nunes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Dionísio Cristiano Pagnoncelli, 75 anos. Sepultamento ontem.

Domingos Rodrigues Gomes, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Gentil Rodrigues da Silva e Júlia Barboza da Silva. Sepultamento ontem.

Doroti Aparecida Cardoso, 64 anos. Filiação: Euclides de Oliveira e Nacyr Ribeiro de Oliveira. Sepultamento ontem.

Edi Carlos Prado Santos, 37 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Luiz Carlos Gonçalves dos Santos e Júlia Miguelina do Prado Santos. Sepultamento ontem.

Eliel dos Santos, 38 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: João de Jesus dos Santos e Darci de Rezende Santos. Sepultamento ontem.

Elizete Caldeira Gonçalves, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clemente Caldeira Gonçalves e Santina Gonçalves. Sepultamento ontem.

Erik Cândido dos Santos Dias, 24 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Levir de Alcântara Dias e Maria Ester Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Eva Lez, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clementino Lez e Amália Szymkoviak Lez. Sepultamento ontem.

Fabiano Luiz Gusso, 46 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alfredo Gusso e Aladia Gusso. Sepultamento ontem.

Francisco Carlos Dias Pereira, 57 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Francisco Pereira e Arcenia Dias. Sepultamento ontem.

Francisco Nievola, 78 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Verônica Nievola e Verônica Nievola. Sepultamento ontem.

Gilda Wierzbicki Wergenski, 45 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Wierzbicki e Bronislava Wierzbicki. Sepultamento ontem.

Gilmar da Luz, 30 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João da Luz e Rosa dos Reis. Sepultamento ontem.

Hamilton Ribeiro Repetski, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Repetski e Malvinda Ribeiro Repetski. Sepultamento ontem.

Helena Malanche Moreira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Malanche e Sofia Comiski. Sepultamento ontem.

Heron César Soares, 53 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Carlos Soares e Júlia Moraski Soares. Sepultamento ontem.

Izaura Penkal, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Penkal e Sofia Penkal. Sepultamento ontem.

Jandira Fiori, 89 anos. Filiação: Ângelo Fiori e Santina da Cruz Fiori. Sepultamento ontem.

Jeferson dos Santos de Mesquita, 48 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Archimimo Cardoso de Mesquita e Elonyr dos Santos de Mesquita. Sepultamento ontem.

João Cândido Bueno, 90 anos. Filiação: José Bueno da Silva e Maria Orisia da Silva. Sepultamento ontem.

João Mondadori, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ricieri Mondadori e Antônia Romana Mondadori. Sepultamento ontem.

Johann Josef Tobera, 78 anos. Filiação: Josef Tobera e Sofia Tobera. Sepultamento ontem.

Jorge José Zimermann Huy, 72 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Jorge Tapitanga Huy e Tereza Zimermann Huy. Sepultamento ontem.

José Lori da Costa, 63 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Augusto Antunes da Costa e Amélia Ternopilski Costa. Sepultamento ontem.

Júlio Colaco Neto, 44 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Bianor Silveira Colaco e Lídia Messias Borges Colaco. Sepultamento ontem.

Jurandir Paloma Vicente, 75 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Afonso Vicente e Rosalina Paloma Vicnte. Sepultamento ontem.

Lídia Santiago Viana, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Furmam e Júlia Furmam. Sepultamento ontem.

Luci Mara Aparecida Colaco da Silveira, 53 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Marciano Colaco e Júlia Vieira. Sepultamento ontem.

Luciano Batista de Oliveira, 23 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Cezar de Oliveira e Maria Conceição de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luíza Hatsuko de Oliveira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tadayoshi Takita e Harue Soeda. Sepultamento ontem.

Manoel Amorin Buratti, 66 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Carlos Buratti e Martha dos Anjos Buratti. Sepultamento ontem.

Mara Lúcia Telles da Silva Valentim, 50 anos. Profissão: diarista. Filiação: Pedro Telles da Silva e Antônia Lourenço Nunes da Silva. Sepultamento ontem.

Marcus Vinícius Fernandes, 51 anos. Filiação: Jorge Fernandes e Leda Domingos Fernandes. Sepultamento ontem.

Nelson de Paula Ramos, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulino Pereira Ramos e Adília de Paula Ramos. Sepultamento ontem.

Nilson Bueno, 54 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Aristides Bueno e Adélia Bueno. Sepultamento ontem.

Nozinele Dias Ganassoli, 41 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Aline Dias. Sepultamento ontem.

Olinto Pedro da Cruz, 80 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Pedro Lemos da Cruz e Davina Maria da Cruz. Sepultamento ontem.

Orminda da Silva Ravaneda, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Júlio da Silva e Maria Pereira Coutinho. Sepultamento ontem.

Osmar Gonçalves de Andrade, 52 anos. Profissão: soldador. Filiação: Odorico Gonçalves de Andrade e Lindamir de Jesus de Andrade. Sepultamento ontem.

Rodrigo José Antunes Pinheiro, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Florisvaldo Elias Pinheiro e Marialda Aparecida Antunes Pinheiro. Sepultamento ontem.

Sebastiana Aparecida de Lima, 66 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Benedito de Oliveira e Zulmira de Aparecida Oliveira. Sepultamento ontem.

Sônia David, 45 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Astolfro David e Maria Izabel Meneguin David. Sepultamento ontem.

Tereza Rodrigues da Silva, 60 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Estanislau Tomporoski e Antônia Tomporoski. Sepultamento ontem.

Tereza de Jesus Torres da Silveira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Maia Torres e Antônia Pereira Maia. Sepultamento ontem.

Terezinha de Fátima Queiroz, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maximiano Pereira de Queiroz e Benedita Rodrigues. Sepultamento ontem.

Thiago Sartor de Araújo, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Augusto Lopes de Araújo e Regina de Cássia Sartor Araújo. Sepultamento ontem.

Vanilza do Monte Kappeller, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Serafim do Monte e Josefa Costa do Monte. Sepultamento ontem.

Wilson Gusmao, 77 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Olinda Gusmao. Sepultamento ontem.

Zenon Ozei Lichewitz, 83 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Millao Lichewitz e Emília Lichewitz. Sepultamento ontem.