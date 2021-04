Abgayr Soares dos Anjos Donadello, 85 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Theodorico Soares dos Anjos e Aurora Zampiery dos Anjos. Sepultamento ontem.

Adam Rogalski, 85 anos. Filiação: Bonifacy Rogalski e Lúcia Rogalski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais), saindo de São João Batista de São José dos Pinhais?pr.

Adelina Pereira Gurgel, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alipio Pereira de Souza e Ana Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Agenor Rodrigues da Cruz, 66 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Teresinha Pereira da Costa da Cruz. Sepultamento ontem.

Almerinda Vaz de Oliveira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvino Ribeiro de Novais e Jormira Ribeiro de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Almiro Pedroso de Oliveira, 74 anos. Profissão: chefe manutenção. Filiação: Theodorico Pedroso de Oliveira e Constantina Doria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Andreia Leonel, 43 anos. Filiação: Fernando Fernandes Leonel e Cleusa Guerra Leonel. Sepultamento ontem.

Angelino Pereira da Costa, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jovino Pereira da Costa e Claudete de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro.

Anizia Luiz Alves, 83 anos. Profissão: secretária executiva. Filiação: Felinto Alves e Lídia Alves. Sepultamento ontem.

Aparecida Gino de Franca, 66 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ferancisco Gino de Franca e Maria Miranda de Franca. Sepultamento ontem.

Ari Batista de Souza, 68 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Batista de Souza e Alzirina Veiga Souza. Sepultamento ontem.

Arnaldo Estanislau Joukoski, 83 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Joukoski e Frida Anna Joukoski. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Ataide Correia, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Etelvina Correia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Carlos Antônio de Oliveira, 85 anos. Filiação: Antônio Gomercindo de Oliveira e Nelcinda Nunes de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Comunitária Alto Boqueirão.

César Luís Alves Leandro, 59 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Sebastião Leandro e Nathalia Alves Leandro. Sepultamento ontem.

Cleosni dos Santos, 52 anos. Profissão: diarista. Filiação: Alcides Rosa dos Santos e Maria Andrade dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Municipal Água Verde.

Dalton Luiz de Quadros Martins, 57 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: João Gilberto Martins e Lucrecia Roselis de Quadros Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

David Nicolas de Souza, 17 anos. Profissão: autônomo. Filiação: David Ribeiro de Souza e Ângela Stocchero da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Capivara Alm. Tamandaré PR.

Divair da Silva Correa, 61 anos. Profissão: diarista. Filiação: Agenor Ricardo da Silva e Nair de Jesus Albino da Silva. Sepultamento ontem.

Dodo Cubas, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Celestino Cubas e Luíza Maria da Cruz. Sepultamento ontem.

Dori Edson Maciel de Lima, 49 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Osvaldo Maciel de Lima e Mari do Rocio Ribeiro de Lima. Sepultamento ontem.

Edward Walace de Souza, 69 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Ciro Silveira de Souza e Jandira Telles de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Elenir de Fátima Pereira da Costa, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moizes Bernardo dos Santos e Serenita dos Santos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elias João Fadel, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Elias Fadel e Jandira Farias Fadel. Sepultamento ontem.

Elisete Lopes Souza da Costa, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Lopes de Souza e Josefa Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Emílio Hlatki, 57 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Antônio Hlatki e Júlia Andreiczuk Hlatki. Sepultamento ontem.

Etuko Yano, 72 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Noburo Ishii e Mikiko Ishii. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de local a ser designado.

Fabiane de Fátima Mattuella, 45 anos. Filiação: Heitor Mattuella e Rosicler Rodrigues. Sepultamento ontem.

Francelina Telma, 93 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro José Nogueira e Vitalina Gonçalves Nogueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Agudos do Sul -PR, saindo da Capela Municipal de Agudos do Sul -PR.

Francisco Dorival Pereira, 66 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Generoso Pereira e Ana da Cruz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mandirituba -PR, saindo da Capela Municipal de Mandirituba.

Francisco Ferreira de Carvalho, 87 anos. Profissão: servente. Filiação: Alzira Gonçalves de Carvalho. Sepultamento ontem.

Francisco de Almeida Sobrinho, 60 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Gregório Almeida e Francisca Martimiano de Almeida. Sepultamento ontem.

Generoso Gusso Júnior, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Generoso Gusso e Maura Mendes Gusso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Geni Costa Kjillin, 62 anos. Filiação: Jauzina Eufrazio Costa. Sepultamento ontem.

Geralda Maria dos Santos Buzzetti, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Expedito Belo dos Santos e Josefa Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Gildo Nadir Maggi, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gildo Maggi e Eulália Maggi. Sepultamento ontem.

Gracia Aparecida Leite Domingues, 60 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Leite e Sebastiana Nunes Leite. Sepultamento ontem.

Guiomar Olivetti Ribas, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Faustino Olivetti e Rosa Scorsim Olivetti. Sepultamento ontem.

Helena Feil, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Batista Feil e Tereza Feil. Sepultamento ontem.

Hélio da Aparecida Bastos Ferrari, 74 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Luiz Ferrari e Theodolinda Bastos. Sepultamento ontem.

Inês Ribeiro Kolaga, 73 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: João Ribeiro da Rosa e Maria Joana da Silva. Sepultamento ontem.

Isolde Barchik, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gregório Barchik e Hedwirgens Kienk Barchik. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jairo Assen Chales, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Felipe Chales e Nair de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Capela Municipal do Santa Cândida.

Jeferson dos Santos Nascimento, 26 anos. Profissão: segurança. Filiação: Jurandir do Nascimento e Ironi Pereira dos Santos Nascimento. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Pedro Fuss.

João Estevão Dionísio Filho, 70 anos. Filiação: João Estevão Dionísio e Aurora de Góes Dionísio. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo), saindo da Capela São Gabriewl/colombo?pr.

João Gabriel Ferrari Ferreira, 3 mes(es). Filiação: Welington Gonçalves Ferreira da Silva e Jady Francini Ferrari. Sepultamento ontem.

Jociel Luciano Guertes, 39 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Carlos Batista Guertes e Sônia Maria do Nascimento Guertes. Sepultamento ontem.

Joel da Silva Ferreira, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ercicio Marcos Ferreira e Maria Silva Ferreira. Sepultamento ontem.

Joelcio Santos Madureira, 76 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Leônidas Martins Madureira e Anália Silveira dos Santos Madureira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Jorge dos Santos, 61 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Romão Sizino dos Santos e Otília Maria da Conceição Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo de Padre Pedro Fuss São José dos PinhaisPR.

Jorgina Lemes Morais, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vanil Lemes de Morais e Santina do Amaral. Sepultamento ontem.

José Barbosa de Oliveira, 73 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Barbosa Filho e Maria Aparecida Barbosa. Sepultamento ontem.

José Carlos Duarte, 60 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Rosalino José Dusrte e Odília Selecina de Faria. Sepultamento ontem.

José Castorino Pinto da Silva, 64 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Pedro Pinto da Silva e Dorvalina Monteiro de Franca. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque das Araucárias (Colombo), saindo de Memorial Parque das Araucária.

Júlio Lubachevski, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Lubachevski e Rosa Lubachevski. Sepultamento ontem.

Jussara Adans da Silva Evangelista, 62 anos. Filiação: Pedro da Silva e Tereza Adans da Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Leonardo Augusto Alves Surdi, 30 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Osni Surdi e Leia Alves Batista. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Leonora Rodrigues dos Santos, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José do Carmo Rodrigues Simões e Teresa Rodrigues Simões. Sepultamento ontem.

Lindalva Lina Gonçalves Fernandes, 48 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Oswaldo Ribeiro Gonçalves e Jacelina Lina Pardinho Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande PR.

Lindamira Passos dos Santos, 62 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Amâncio dos Passos e Maria Amâncio dos Passos. Sepultamento ontem.

Lizette Pedrina Ziliotto, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gabardo e Faustina Gabardo. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Lucas Guilherme de Oliveira, 25 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: André Gesiel de Oliveira e Ivanilda dos Santos. Sepultamento hoje, Outros.

Luci Carneiro, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natalicio Mendes Vieira e Francisca Rocha. Sepultamento hoje, Outros.

Malek Nader, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hanna Nader e Hanna Nader. Sepultamento ontem.

Márcio José Ferreira dos Santos, 41 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Francisco Ferreira dos Santos e Anazil Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Alves Ferreira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdomiro Alves e Mariana Cândida de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Hermínia Tokarski Sonaglio, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Tokarski e Olga Olescovicz Tokarski. Sepultamento ontem.

Maria Salete Santos da Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ruy Lopes da Silva e Eunice Nascimento dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Vilas Boas Parucci, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ribeiro Vilas Boas e Sebastiana Maria Vilas Boas. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes de Sousa, 79 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Geraldo de Sousa e Maria José de Sousa. Sepultamento ontem.

Marines Flores de Almeida, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ardolino de Oliveira Flores e Elci Brilhantino da Rosa Flores. Sepultamento ontem.

Mário Roberto Marchesine, 63 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Mário Aristeu Marchesine e Ana Amaral Marchesine. Sepultamento ontem.

Michel Spievakoski da Silva, 36 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Ronaldo da Silva e Lídia Spievakoski da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Nair Borges Luiz, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Francisco Borges e Josefina Borges. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Natair Dalves de Oliveira, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Venâncio Dalves e Virgínia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Lamenha Grande Almirante Tamamndare.

Neuza Antunes Ribeiro Marcelino, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aparecido Antunes Ribeiro e Maria Antunes. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nilton Valadao Vargas, 53 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Luiz Ribeiro Vargas e Laurecy Valadao Vargas. Sepultamento ontem.

Noeli de Jesus Costa Rosa da Silva, 51 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Pedro Costa Rosa e Virgínia Costa Rosa. Sepultamento ontem.

Norberta Ximenes, 60 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Izidora Ximenes. Sepultamento ontem.

Olívio de Jesus Castro, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Euclides de Castro e Maria Rita de Castro. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Orlando Dorival de Castro, 67 anos. Profissão: pintor(a) automotivo. Filiação: Antônia Rodrigues Castro. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orlando Kawakami, 79 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Takeshi Kawakami e Sadako Kawakami. Sepultamento ontem.

Patricia Felisbino, 38 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Agostinho Felisbino e Salete Felisbino. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Incott, 63 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio Incott e Odete Prado Incott. Sepultamento ontem.

Rafael Nascimento de Souza, 20 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Altivir Ribeiro de Souza e Marilene Lopes do Nascimento. Sepultamento hoje, Cemitério Tranqueira (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Capivara de Almirante Tamandaré.

Ricardo Medeiros Aguilera, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cláudio Balecilo Aguilera e Virgínia Medeiros Aguilera. Sepultamento ontem.

Samuel de Oliveira Grano, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Grano e Ildes de Oliveira Grano. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Rolandia,PR.

Tangrian Regina Coelho Zaninelli, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Saul Coelho e Adelina Ady Coelho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 do São Francisco de Paula.

Tânia Maria Maceno Batista, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dirceu de Maceno e Maria Moreira Maceno. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São Roque.

Teresinha Prado Gondim Garcia, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ramos Gondim e Yara Prado Gondim. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Vanadir Teles de Proenca, 55 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Teles de Proenca e Geni Lino de Proenca. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Expedito (Campo Largo).

Vergínia Pellizzaro Brocco, 93 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Matheus Pellizzaro e Dosolina Badotti. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Vicente Valdir Machado, 76 anos. Filiação: Maria Ferraz Machado. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Victor Matheus Batista do Carmo, 41 anos. Profissão: soldador. Filiação: José Batista do Carmo e Ermiliana Machado do Carmo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Itaperucu -PR, saindo da Capela Municipal de Itaperucu (PR).

Werner Goebel, 59 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Eugênio Goebel e Magdalena Marholt. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de São Bento do Sul Sc.

Wilson Gonçalves Damaceno, 43 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Fernandes Damaceno e Vera Lúcia Gonçalves Damaceno. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Municipal de Cornélio Procópio.