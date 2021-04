Ailes José Debarbara da Silva, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Júlia Debarbara da Silva. Sepultamento ontem.

Amadeu Lemes, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria Lemes. Sepultamento ontem.

Amarildo Klisievicz, 36 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Isidoro Klisievicz e Lúcia Klisievicz. Sepultamento ontem.

Anderson Augusto da Silva, 39 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: Jusias Augusto da Silva e Joana Aparecida Tangerino. Sepultamento ontem.

Ângela Maria do Nascimento, 51 anos. Filiação: Manoel Lázaro do Nascimento e Maria Dinaci Dissenha do Nascimento. Sepultamento hoje, Outros.

Antônio Barros da Silva, 48 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Paulo Ferreira da Silva e Terezinha Augusta Barros da Silva. Sepultamento ontem.

Aparecida Rabelo de Arruda, 55 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Nagib Rabelo e Luíza Cândida Rabelo. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Ari Valdecir Nogueira, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Nogueira e Jovita Nogueira. Sepultamento ontem.

Cleiton Cristiano Cordeiro de Salles, 38 anos. Filiação: Sérgio Luís Fagundes de Salles e Cristiane de Fátima Cordeiro de Salles. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Berti – S.j.p.

Cleverson Fernandes, 39 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Vanderlei José Fernandes e Maria do Carmos da Silva Fernandes. Sepultamento ontem.

Cremilda Alves Ferreira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosemiro Alves de Paula e Donaide Armstrong de Paula. Sepultamento ontem.

Cristiano Ferro de Almeida, 42 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Carlos Pereira de Almeida e Cecília Ferro de Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério São Roque (Piraquara), saindo de São Roque Piraquara.

Daniel Pereira da Silva, 28 anos. Profissão: motorista. Filiação: Reni Garcia da Silva e Erondina de Fátima Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Davi Batista Kubis Bandeira, 13 horas. Filiação: Romulo Kubis Bandeira e Maria Geny Ribas Batista Kubis Bandeira. Sepultamento ontem.

David Lau, 84 anos. Profissão: soldador. Filiação: Nicodemos Lau e Leocadia Lau. Sepultamento ontem.

Dazico Cordeiro de Arruda, 84 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Manoel Batista de Arruda e Francisca Santos de Arruda. Sepultamento ontem.

Demétrio Rosa do Nascimento, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dometilia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Diair Santos, 98 anos. Filiação: João Nepumuceno dos Santos e Anna Clara Santos. Sepultamento ontem.

Durvalina Scorpioni Jacyntho, 86 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Scorpioni e Genoepha Viotto. Sepultamento ontem.

Edgar Felicetti, 70 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Henrique Felicetti e Helena Maria Tessari Felicetti. Sepultamento ontem.

Elenir Maria Karthopf Wroblewski, 63 anos. Filiação: Araldo Karthopf e Maria Gregoria Karthopf. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo da Capela Pedro Fuss – S.j.p.

Elias Jutic, 60 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Andres Justic e Dalivia Alves Jutic. Sepultamento ontem.

Emília Secundina Suarez Gomes, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luciano Suarez e Secundina Lopes Suarez. Sepultamento ontem.

Epaminondas Barbosa Novais, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Ca Conceição Barbosa Novais. Sepultamento ontem.

Francisco José Chianca Fernandes, 59 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Severino Fernandes e Tereza Medeiros Chianca Fernandes. Sepultamento ontem.

Francisco Melo Gandara, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Marique Gandara e Alba Melo Gandara. Sepultamento ontem.

Gabriel Henrique Rodrigues, 20 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Giseli de Fátima Rodrigues. Sepultamento ontem.

Gabriela Batista Kubis Bandeira, 6 horas. Filiação: Romulo Kubis Bandeira e Maria Geny Ribas Batista Kubis Bandeira. Sepultamento ontem.

Geni da Rocha Costa, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Alves da Rocha e Belmira dos Santos Rocha. Sepultamento ontem.

Gilda Sarnovski de Meo, 63 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sebastião de Meo e Adelaide Sarnovski de Meo. Sepultamento ontem.

Helena Nunes Messias, 67 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Joaquim Pereira Messias e Antônia Pereira Messias. Sepultamento ontem.

Hilderico Alves da Silva, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Ricardo Alves da Silva e Dalva Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Icuta Tossio, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Icuta Seitaro e Icuta Hissa. Sepultamento ontem.

Irenice Ferreira Vilas Boas, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Luiz Ferreira e Etelvina Teodoro Ferreira. Sepultamento ontem.

Ivair Junglos, 55 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Laudelino Junglos e Antônia Schwartz Junglos. Sepultamento ontem.

Jaime Marques Garcia, 49 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Abílio Marques Garcia e Aparecida Jandi Garcia. Sepultamento ontem.

Jasmira Pereira da Cruz Ribeiro, 63 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Francisco José Dda Cruz e Belarmina Pereira da Cruz. Sepultamento ontem.

Joana D Arc Caiado, 61 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Natal Rebolho Caiado e Taylora de Faria Caiado. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

João Alves da Silva, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sebastião Honório Santos e Maria Francisca da Rosa. Sepultamento ontem.

João Maria de Melo, 54 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Ana do Espírito Santo de Melo e Ana do Espírito Santo de Melo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

José Adalto da Silva, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Floriano da Silva e Josefa Izabel da Silva. Sepultamento ontem.

José Odinei de Paula, 52 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Odilor de Paula e Eunice Moreira de Paula. Sepultamento ontem.

Laércio Pessaia, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Laertes Pessaia e Eunice von Der Osten Pessaia. Sepultamento ontem.

Lili Luttmann, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Walzemburger e Frederica Bruch. Sepultamento ontem.

Lourdes Carvalho, 79 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Carvalho e Maria da Conceição Ferreira. Sepultamento ontem.

Luzia dal Negro, 69 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Holando dal Negro e Genoefa dal Negro. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela São Leopoldo.

Maicon Miguel da Silva Ferreira, 37 anos. Profissão: motorista. Filiação: Miguel Pietzak Ferreira e Dorotea Soares da Silva Ferreira. Sepultamento ontem.

Manoel Barbosa de Araújo, 73 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Benedito Bispo de Araújo e Elvira Barbosa de Araújo. Sepultamento ontem.

Marcelo de Oliveira, 59 anos. Filiação: Eurides Manoel de Oliveira e Benvinda Braz de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros.

Margarida Hatue Watanabe dos Santos, 68 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Toshiji Watanabe e Tomie Watanabe. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria do Carmo Fernandes Pereira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tomaz Fernandes e Antônia Faraco Fernandes. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio de Oliveira Fernandes, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Oliveira e Davina Santos de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Miguel de Almeida, 78 anos. Profissão: garçom. Filiação: Maria Augusta de Almeida. Sepultamento ontem.

Milton Adolpho Vercesi, 83 anos. Profissão: técnico. Filiação: Ângelo Antônio Gavino Vercesi e Erna Vercesi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Nelly Pereira Dequech, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altair de Paula Pereira e Tharcizia de Lara Pereira. Sepultamento ontem.

Nelson Aparecido Vilela, 67 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Manoel Vilela e Izaura Mendes de Souza. Sepultamento ontem.

Nielson Lourenço Camargo, 32 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nelson Ataide Camargo e Simone Rodrigues Lourenço Camargo. Sepultamento ontem.

Olga de Sá Ferrante, 91 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Manoel de Oliveira e Sá e Luíza de Oliveira e Sá. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Palmira Jacob Zaleski, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Oliveira Jacob e Miroslava Jacob. Sepultamento ontem.

Paulo César Verissimo de Camargo, 63 anos. Profissão: segurança. Filiação: João Afonso de Camargo e Benvinda Verissimo de Camargo. Sepultamento ontem.

Pedro Alirio Gomes Farias, 92 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Francisco Farias e Francisca Gomes de Farias. Sepultamento ontem.

Pedro Teixeira dos Santos, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Teixeira dos Santos e Eurides Cordeiro da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mandirituba -PR.

Rafael Ortmeier Velastin, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Oscar Caceres e Hulda Ortmeier. Sepultamento ontem.

Renato dos Santos, 41 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Catarina dos Santos. Sepultamento ontem.

Rodrigo José Valachenski, 37 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Luiz Siben Valachenski e Maria Eunice Teixeira Valachenski. Sepultamento ontem.

Rosalina da Silva Almeida Esteves, 78 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Delfim Teixeira D Almeida e Áurea da Silva Lourenço. Sepultamento ontem.

Roseli Bernardes, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Orlando Bernardes e Leandrina Bernardes. Sepultamento ontem.

Roseli Kaminski, 67 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Estefano Kaminski e Anastácia Kaminski. Sepultamento ontem.

Salvador Ricardo de Godói, 69 anos. Filiação: Benedito Ricardo de Godói e Rosalina Aparecida de Jesus. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sandro Pereira dos Santos, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Darmiro Pereira dos Santos e Carmen Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Sebastião Luiz de Almeida, 76 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Luiz de Almeida e Maria César de Almeida. Sepultamento ontem.

Sueli dos Santos, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio da Silva e Dorvalina da Silva. Sepultamento ontem.

Valdecir Rodrigues da Cruz, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Correia Pinto e Soledade Rodrigues da Cruz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Valdir Laurindo, 66 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Benedito Laurindo e Gerpa Maria Laurindo. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Vilma Aparecida Trindade, 51 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Trindade e Darci Aparecida Trindade. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Carlópolis.

Werner Rothenberger, 86 anos. Filiação: Andreas Rothenberger e Thereza Theilacker Rothenberger. Sepultamento ontem.

Yaoki Kaneko, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Seizo Kaneko e Nobuko Kaneko. Sepultamento ontem.

Zenaide Maria Monteiro, 61 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Vitor Monteiro e Maria Jacyra Guermandi Monteiro. Sepultamento ontem.

Zeny Leoni Casagrande, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ernesto Schellin e Helena Schellin. Sepultamento ontem.