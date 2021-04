Adilson Benedito da Rocha Bornacin, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Bortolo Bornacin e Alba Rocha Bornacin. Sepultamento hoje, Outros.

Agostinho José Busetti, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Busetti e Regina Destri. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Alaide Louza de Lima Batista, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elinton Soares Louza e Rosinha Castro Louza. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Municipal do Boqueirão.

Alice do Rocio Rodrigues, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Gonçalves de Lima e Alzira Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Antenor Celestino Oliveira, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Gonsalves Oliveira e Clotilde Celestino Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Antônio Miguel da Silva, 89 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Miguel da Silva e Virgínia Bento. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Augusto Aparecido Calixto, 58 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Santilio Calixto e Maria Feliciana Nicolozi Calixto. Sepultamento ontem.

Benedito Delfino, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Delfino e Maria Flavatari. Sepultamento ontem.

Brunilde Decker, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ritzduf e Anna Ritzduf. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Bruno de Pádua Melo, 39 anos. Profissão: programador(a). Filiação: Antônio de Pádua Melo e Leuza Maria Baechtold Melo. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Carlos Alberto Giocondo, 64 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Alberto Giocondo e Maria Vilma Bortolo Giocondo. Sepultamento hoje, Outros.

Cícero Baptista do Nascimento, 86 anos. Profissão: musico. Filiação: Affonso Samuel do Nascimento e Aurora Portes do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Cláudio Luiz Silva, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juvelina Silva e Juvelina Silva. Sepultamento ontem.

Cristiane Aparecida da Costa, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dirce Rodrigues da Costa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Municipal de Barra do Turvo.

Dalcelia da Silva Brito, 63 anos. Profissão: estilista. Filiação: Sebastião da Silva Brito e Luíza Viola Brito. Sepultamento ontem.

Daniel Henrique Avanso de Carvalho, 28 anos. Profissão: faturista. Filiação: Paulo Cezar Antunes de Carvalho e Rosângela Avanso. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Denise Rogeria Rosa, 51 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio João Rosa e Therezinha Guiomar Rosa. Sepultamento ontem.

Edenilson Ribeiro, 55 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: João Nunes Ribeiro e Cecília Telles Ribeiro. Sepultamento ontem.

Elizabeth Hillebrandt Schirmer, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fritz Hillebrandt e Joana Knech. Sepultamento ontem.

Ernani Augusto de Oliveira, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Augusto Rodrigues de Oliveira e Maria Bela de Oliveira. Sepultamento ontem.

Fabiano de Souza Oliveira, 42 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Ilmo de Souza Oliveira e Ivanilde de Souza Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Fábio Luís Biscaia, 37 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Haroldo de Andrade Biscaia e Joseli Rodrigues Biscaia. Sepultamento ontem.

Francisco Lemes de Souza, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Lemes de Souza e Braulina Cândida. Sepultamento ontem.

Gael da Silva dos Santos, 20 horas. Filiação: Robson Francisco Portes dos Santos e Josielle da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Hale Calil Amiz, 81 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Aidair Calil Amiz e Genoveva Calil. Sepultamento ontem.

Herley Jesus da Silva Júnior, 43 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Herley Jesus da Silva e Júlia Helena da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Iracy Valenzuela Figueiredo Neves, 75 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Rubens de Figueiredo Neves Filho e Nair Valenzuela Neves. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Irene Ribeiro Babinski, 69 anos. Filiação: Armando Teles Ribeiro e Alcidia Alves dos Santos Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Izabel de Jesus Rodrigues dos Santos, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Chidovski e Maria Kowal Chidovski. Sepultamento ontem.

Jackson José Valter de Oliveira, 60 anos. Profissão: apontador(a). Filiação: Hildebrando Jorge de Oliveira e Sebastiana Valter. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Jamir dos Anjos Jeremias, 61 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Pedro Jeremias e Silvina dos Anjos Jeremias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

João César Arruda, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carlos Amandio Arruda e Jandira Arruda. Sepultamento ontem.

João Francisco de Augustinho, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aguinaldo de Augustinho e Maria de Augustinho. Sepultamento ontem.

João Hantens, 75 anos. Profissão: garçom. Filiação: João Ricardo Hantens e Etelvina da Silva Hantens. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Olias Filho, 78 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Olias e Arlinda Alves Olias. Sepultamento ontem.

João Valdir Polak, 57 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Polak e Ana Rosa Vieira Polak. Sepultamento ontem.

José Anevan Fagundes, 51 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jaime Rodrigues Fagundes e Maria Anevan Fagundes. Sepultamento ontem.

José Carlos Joanello, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Joanello e Celinia Maria Corbellini. Sepultamento hoje, Outros.

José Rosa de Oliviera, 77 anos. Filiação: Antônio Rosa de Oliviera e Elsa de Oliveira. Sepultamento segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 14hh, no Cemitério Municipal Zona Sul.

Judite Gonçalves Gomes, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Basílio Gonçalves e Maria Clara de Jesus. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júlia Siqueira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo de Lima e Conceição Augusta de Lima. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Londrina.

Julieta Tavares Petrauskas, 76 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Abrelino da Silva Tavares e Francisca Orbano de Moraes. Sepultamento ontem.

Ladir Cezarina da Silva, 88 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Aristeu Rodrigues e Joana Cezarina. Sepultamento ontem.

Laura Teixeira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José de Andrade e Leonor Cruz. Sepultamento ontem.

Leonice Jacinto Vieira de Freitas, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfeu Jacinto Vieira e Lazara Maria Vieira. Sepultamento ontem.

Leonilda Luíza de Andrade, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jaime Fttz Geraldo e Maria Cândida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Leozir Barbosa, 65 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: João Barbosa e Rodolfina Souza Marques. Sepultamento ontem.

Lothario Scnheider, 98 anos. Profissão: militar. Filiação: Agnelo Scnheider e Irminda Scnheider. Sepultamento ontem.

Lourdes Marcelino Pereira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Marcelino e Nesia Luíza Marcelino. Sepultamento ontem.

Lucas da Silva dos Santos, 19 horas. Filiação: Robson Francisco Portes dos Santos e Josielle da Silva. Sepultamento ontem.

Luís Antônio Bianchi, 56 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Pedro Bianchi e Nadir Bianchi. Sepultamento hoje, Outros.

Luiz da Silva Santos, 58 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Severino Laurindo dos Santos e Maria de Lourdes da Silva Santos. Sepultamento ontem.

Maira Aparecida Munhoz da Rocha, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valter Adão Gavineski e Terezinha Gavineski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Márcia Setsuko Ito Kikuti, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tomosabrou Ito e Fumiko Miyake Ito. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Márcio José dos Santos, 43 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Saviano Vicente dos Santos e Maria Estela Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Morretes -PR, saindo da Capela Morretes PR.

Marco Antônio Moura da Silva, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Hunberto Alves da Silva e Beatriz Moura da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Lúcia Chacharski de Melo, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Chacharski e Anna Chacharski. Sepultamento ontem.

Maria Ricardo, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Marques e Etelvina Marcondes. Sepultamento ontem.

Maria Rodrigues Gomes, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Clara Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maria Zeloaide Machado Martins, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Cândida Ribeiro Machado. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria da Conceição Gonçalves, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônia Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus Ferreira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ana Fernandes da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus Souza, 76 anos. Filiação: Sebastião de Lima Cardoso e Guilherme Cezar Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes da Rocha Catapan, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Alves da Rocha e Belmira dos Santos da Rocha. Sepultamento ontem.

Mário Roberto Ferreira, 63 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: Jorge Alves Ferreira e Rosi Teresinha Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais), saindo de local a ser designado.

Marlene Terezinha Alves Pinto Ferreira, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bronelis Alves Pinto e Otília Soares Alves. Sepultamento ontem.

Maurício Tadeu Rasera, 61 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Moyses Razeira e Gilda Marina Razeira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Nadir Rebello Proenca, 87 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Joaquim Rebello e Helena Rebello. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Nair Tereza Chela, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Bugalski Filho e Julieta Adélia Bugalski. Sepultamento ontem.

Nereu Maria de Jesus, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Maria de Jesus e Dorvalina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Neuza Bassime Moussa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kassem Moussa e Áurea Lima Moussa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do Municipal São Francisco de Paula.

Nilton de Souza Antônio, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Minervino Luiz Antônio e Dometilha de Souza Antônio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Municipal Boqueirão.

Odacir Godoy de Oliveira, 54 anos. Profissão: operador(a) caldeira. Filiação: João Santos de Oliveira e Dulmira Cardoso de Godoy. Sepultamento ontem.

Paulo Jair Boing, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Boing e Maria Catarina Boing. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto do Prado, 56 anos. Filiação: Vicente Geraldo do Prado e Maria da Glória de Oliveira Prado. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Pedro Acir Ferreira da Cruz, 59 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Ferreira da Cruz e Maria Joaquina Alves. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Pedro Cardoso Carvalho, 68 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Conrado Cardoso Carvalho e Josefa Cardoso de Jesus. Sepultamento ontem.

Pedro Kruger, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Geraldo Kruger e Francisca Kruger. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Regina Maria Mathias, 56 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Osmar Mathias e Ruth Kundy. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Robert Luís Pino Gomes, 50 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Luiz Pino Gomes e Maria Helena Gomes. Sepultamento ontem.

Rogério José Daniel, 64 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Ernesto Daniel e Diair Daniel. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Rosa Ferreira de Lara, 66 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Dinarte Ferreira de Lara e Ramira de Castro de Lara. Sepultamento ontem.

Rosiane Amaral Lopes Paiao, 40 anos. Profissão: manicure. Filiação: Arlindo de Souza Lopes e Vera Amaral Lopes. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Ruth dos Santos do Rosário, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Narciso Vitório Correia e Maria Francisca dos Santos. Sepultamento ontem.

Salvador Lourenço de Meira, 90 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Lourenço de Meira e Maria da Conceição Monteiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Sebastião Francisco, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Benedito Francisco e Marcolina Maria Francisco. Sepultamento ontem.

Sebastião Nunes de Oliveira, 70 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Antônio de Lima de Oliveira e Rosa Nunes da Conceição. Sepultamento ontem.

Sérgio da Silva, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio da Silva e Noêmia da Silva. Sepultamento ontem.

Terezinha Alves de Paula, 79 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Manoel Ferrira de Paula e Altina Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Terezinha Kleina Tartaia, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zico Kleina e Elidya Ferreira de Faria Kleina. Sepultamento ontem.

Terezinha de Jesus Dellacqua, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Hilario Dellacqua e Hondina Guimarães Dellacqua. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do CemitérioSociedade Campo Santo Colatina /es..

Valquíria Deiss Andersen, 72 anos. Profissão: secretária. Filiação: Eugênio Deiss e Ivette Deiss. Sepultamento ontem.

Vicentina Fátima dos Santos, 66 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Aprigio dos Santos e Flora Nunes da Silva. Sepultamento ontem.

Vinícius Fabian Marinasco, 51 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Acir Marinasco e Vera Lúcia da Silva Nascimento. Sepultamento ontem.

Vitalino Rufato Sambugaro, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Caetano Sambugaro e Lúcia Rufato Sambugaro. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo), saindo da Capela São Gabriel Colombo (PR).

Vitória Maurício Pereira, 2 mes(es). Filiação: Vanessa Maurício Pereira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Paranaguá.

Waldomira Rodrigues da Cruz, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Arruda da Cruz e Helena Rodrigues da Cruz. Sepultamento ontem.

Yoshimutsu Kuroda, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Kinyti Kuroda e Hisano Kuroda. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Zenilda de Lima Casagrande, 67 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João de Lima e Maria Rosa de Lima. Sepultamento ontem.

Zilda Aparecida Maciel Salata, 65 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Moyses dos Santos Maciel e Maria de Oliveira Maciel. Sepultamento ontem.