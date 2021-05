Alceu Morais, 51 anos. Sepultamento hoje.

Antônio dos Santos, 81 anos. Sepultamento amanhã.

Celso Augusto de Oliveira Maciel, 58 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Celson Rogério Ereno, 53 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Diogo de Sousa Mangger, 20 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré(PR).

Dioni Edson Nicholls dos Santos, 48 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Edinéia Aparecida Corimbaba, 45 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Eledir Teresinha Silva Faria, 54 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul.

Enori Arthur Grossert, 63 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Francisco Rodrigues de Lima, 74 anos. Sepultamento hoje.

Gentil Camargo de Oliveira, 71 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Iracema de Almeida Ferreira, 80 anos. Sepultamento quinta-feira, 6 de maio de 2021 às 13h, no Cemitério Parque Iguaçu.

Janete Polera, 70 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais).

Joana Boava dos Santos, 91 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos.

José Raimundo de Morais, 70 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Renato Castanheira, 86 anos. Sepultamento hoje.

Judith do Carmo Batista Bastos, 63 anos. Sepultamento quinta-feira, 6 de maio de 2021 às 17h, no Cemitério Municipal de Agudos do Sul.

Luiz Carlos Gomes dos Santos, 45 anos. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo).

Manoel Antônio Soares Cravo, 69 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Marcelo de Quadros, 53 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Maria Helena Gerba, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Maria Salete do Nascimento, 71 anos. Sepultamento hoje, Cemitério São Roque (Piraquara).

Marilei Alves Ferreira, 27 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Três Côrregos (Campo Largo).

Olegário Machado de Lima, 90 anos. Sepultamento hoje.

Osmar Domingos da Silva, 59 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Osmir Marcelino, 74 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Ricardo Ferreira, 38 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Contenda.

Rita Ribeiro de Sales, 64 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Rosana Pinheiro Somenzari Zornitta, 63 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Rosângela do Carmo Dias, 53 anos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR).

Sílvio Adriano Barbosa de Oliveira, 50 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Largo.

Sônia Regina de Souza Cruz, 44 anos. Sepultamento hoje.

Teresa Ferreira Malta, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Valtivio Groskopf, 67 anos. Sepultamento hoje.

Vitório Camillo, 75 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Abigair Marcondes de Medeiros, 80 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Orterio Marcondes Carneiro e Artelina Cândida Neves. Sepultamento ontem.

Adherbal Sebastião Joaquim, 64 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Genezio Joaquim e Maria Estela Joaquim. Sepultamento ontem.

Albano Luiz de Garcia Leal, 83 anos. Filiação: Albano Alexandre de Barros Leal e Carmen Garcia Leal. Sepultamento ontem.

Amadeu Marques de Oliveira, 84 anos. Filiação: Leôncio Marques de Oliveira e Teolinda Alves Marques. Sepultamento ontem.

Amanda Kintopp Gava, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Kintopp e Ignez Kintopp. Sepultamento ontem.

André Luís Bahia Brito, 44 anos. Profissão: militar. Filiação: José Ribeiro Brito e Elinei Bahia Brito. Sepultamento ontem.

Carlos Baran, 46 anos. Filiação: Miro Baran e Olinda Siqueira Baran. Sepultamento ontem.

Carlos Vilmar Correia, 46 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Vilmar Correia e Catarina Brozowski Correia. Sepultamento ontem.

Claudiomar Merhy Garcia, 73 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Altamar Vilaca Garcia e Lilian Merhy Garcia. Sepultamento ontem.

Clecio Antunes dos Santos, 61 anos. Profissão: impressor(a). Filiação: Calebe Antunes dos Santos e Olga Ambonati dos Santos. Sepultamento ontem.

Darci Galdino da Rosa, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Augusto Galdino da Rosa e Silvana Rosa da Luz. Sepultamento ontem.

Darlene Bueno Andruszinski, 48 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Daniel Andruszinski e Romilda Bueno Andruszinski. Sepultamento ontem.

Deonisi Maria da Silva de Oliveira, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raimundo José da Silva e Maria Aprecida Marques da Silva. Sepultamento ontem.

Edson Luiz Woitovicz, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Woitovicz e Frida Maria Woitovicz. Sepultamento ontem.

Elirio Pagliarini, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alcides Pagliarini e Gema Radaeli Pagliarini. Sepultamento ontem.

Eva Lisboa, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Napoleão Lisboa e Maria Madalena Lisboa. Sepultamento ontem.

Ezequiel Marascki, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Batista Marascki e Malvina Ferreira Marascki. Sepultamento ontem.

Fabrício José Gomez, 44 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Ivo Gomes e Enedina Correa Gomes. Sepultamento ontem.

Francisco Fiorese, 91 anos. Profissão: policial civil. Filiação: João Fiorese e Maria Joanna Gasparin Fiorese. Sepultamento ontem.

Gastão Alberto Marques, 74 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Gastão Marques Filho e Delcy Ellender Marques. Sepultamento ontem.

Gustavo Kirsten, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulo Kirsten e Pedra de Oliveira Franco. Sepultamento ontem.

Henedina de Resende Ribeiro, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Dutra Resende e Maria Mendes Linhares. Sepultamento ontem.

Ilhami Mounir Aziz Ghebreial Girgis, 58 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Mounir Aziz Ghebreial e Afaf El Komos Michael Rizk. Sepultamento ontem.

Jean Fernandes de Melo, 26 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Eloi Aparecido Ferreira de Melo e Solange do Rocio Rey Fernandes de Melo. Sepultamento ontem.

Jonas Ricce, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Celso Ricce e Antônia da Silva Ricce. Sepultamento ontem.

Jonny Augusto Sombrio, 37 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: Sidney Sombrio e Sirley Rosa Sombrio. Sepultamento ontem.

José Gris, 85 anos. Filiação: Ângelo Santin e Albina Santin. Sepultamento ontem.

José Joel Martins Belo, 71 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Domingos Martins Belo e Leocadia Skechip. Sepultamento ontem.

Josianne Barros Buquera, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Barros e Marlene Betenheusen de Barros. Sepultamento ontem.

Juliana Barbosa da Silva, 34 anos. Filiação: Joubert Vetoni da Silva e Janete Aparecida Barbosa. Sepultamento ontem.

Laura Lachoman, 84 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Miguel Lachoman e Catarina Lachoman. Sepultamento ontem.

Marcos Costa Santos, 39 anos. Filiação: Marília Costa Santos. Sepultamento ontem.

Maria Alzira Ribeiro, 44 anos. Profissão: chapeiro. Filiação: Vicente Machado Ribeiro e Maria Aparecida de Souza Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maria José Pereira, 79 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Gonçalves Lins e Maria Antônia da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Barbosa, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Barbosa e Brasilina de Amaral Barbosa. Sepultamento ontem.

Maria do Rosário Okahara, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Francisco do Rosário e Olivia Glória da Rosa. Sepultamento ontem.

Marise Wosny Wilt, 67 anos. Profissão: chefe pessoal. Filiação: José Wosny e Noêmia Wosny. Sepultamento ontem.

Marlene Roseli dos Santos, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alberto Marczak e Maria Marczak. Sepultamento ontem.

Milton Pereira, 75 anos. Filiação: Samuel Pereira e Rosa Martins. Sepultamento ontem.

Nelsina Nunes Ribeiro, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juracy Inácio Nunes e Jacyra Gamba Nunes. Sepultamento ontem.

Odair Barbosa da Silva, 78 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Barbosa da Silva e Maria Rosa da Silva. Sepultamento ontem.

Osvaldo Ribeiro de Freitas, 85 anos. Filiação: João Ribeiro Freitas e Elvira Martins de Lima. Sepultamento ontem.

Osvaldo de Castro, 68 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Eduardo Luiz de Castro e Antônia Ananias da Silva. Sepultamento ontem.

Senhorinha de Lima Padilha, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Padro Padilha de Lima e Modesta Venâncio. Sepultamento ontem.

Vanderize Martins da Silva dos Santos, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdivino Cândido da Silva e Zulmira Martins da Silva. Sepultamento ontem.

Vinícius Zawadzki, 34 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Olivino Osvaldo Zawadzki e Solange Gorski Zawadzki. Sepultamento ontem.