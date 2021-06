Agemira Lourenço de Lima, 88 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Amantino Lourenço de Lima e Guilhermina Gonçalves Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2.

Alany Gabrieli Bento, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Gilmara da Penha Bento. Sepultamento ontem.

Alcione de Oliveira, 42 anos. Filiação: José Flares de Oliveira e Leonilda Fermino de Oliveira. Sepultamento ontem.

Altamir Baltazar de Souza, 70 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Baltazar de Souza e Rosa de Souza. Sepultamento ontem.

Ana Frida de Macedo, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gustavo Frederico Augustat e Felisbina Augustat. Sepultamento ontem.

Ana Luci Bianek Bueno, 69 anos. Filiação: Lauro Bianek e Clari da Silva Bianek. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quatro Barras -PR (São Sebastião), saindo da Capela Pinhais Bom Jesus.

Ana Maria de Souza Garcia, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Erminia dos Reis de Souza Garcia. Sepultamento ontem.

André Maurício Deller Percegona, 44 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Percegona e Maria de Lourdes Deller Percegona. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela da Paz.

Anselmo Volovitz, 47 anos. Profissão: gerente. Filiação: Irineu Volovitz e Amélia Volovitz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária de Prudentopolis.

Antônio Ângelo Valter Armelin, 77 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Alberto Armelin e Carmella Minosso. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Antônio Aparecido Jane, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Jane e Nair Ceriali Jane. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02.

Antônio Pedro da Silva, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Honorato Pedro da Silva e Rosa Vital da Silva. Sepultamento ontem.

Aparecido Carlos dos Santos, 55 anos. Filiação: Otacílio Barboza dos Santos e Valdetina de Novais Santo. Sepultamento ontem.

Arley Carmelo, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson Carmelo e Aparecida Lopes Ruiz Carmelo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara), saindo da Capela Berti São José dos Pinhais PR.

Auta Ferreira de Lelis, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitalino Ferreira e Filomena Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Benedito dos Santos, 88 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Eloy da Rosa e Rosa Cassemira. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Crispim, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Fernando Crispim e Alice Lopes Crispim. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo), saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário em Colombo.

Carolina Moura Sobral, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Moura e Helena Moura. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Caroline Lepre Sandri, 43 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Alcides Sandri e Rosa Lepre Sandri. Sepultamento ontem.

Caroline Mahara Oliveira de Souza, 26 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cristiano de Souza e Luciane de Oliveira Araújo. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Castorino Bueno da Silva, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Maria Bueno e Maria Felex. Sepultamento ontem.

Claudemir Aparecido Pedro, 45 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ademir Pedro e Maria Aparecida Lopes Pedro. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Faria (Colombo), saindo da Capela São Gabriel ColomboPR.

Cláudio Adriano da Silva, 43 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Claudemir Inocêncio da Silva e Marileni da Silva. Sepultamento ontem.

Donimara Lúcia Purkot, 56 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Mário Purkot e Maria Donsila Purkot. Sepultamento ontem.

Doracy Porfírio de Oliveira Ricardo, 76 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Pordirio de Oliveira e Nadil Godoy de Oliveira. Sepultamento ontem.

Douglas Luiz Siqueira Carriao, 52 anos. Profissão: balconista. Filiação: Dionir Carriao e Damair Siqueira Carriao. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Memorial da Vida São José dos Pinhais (PR).

Dourival Cordeiro de Souza, 79 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Adelino Maria de Souza e Nathalia Ribas Cordeiro de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Edileusa Andrade Ferreira, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laurentino Ferreira e Eni Andrade Ferreira. Sepultamento ontem.

Edison Vitor Padilha, 56 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ibrahim Padilha e Marlene Galci Padilha. Sepultamento ontem.

Elza Ribeiro dos Santos de Almeida Torres, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Simplicio dos Santos e Lindaura Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2.

Emerson Henrique de Andrade, 33 anos. Filiação: Irene do Rocio Andrade. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eodete Rodrigues do Nascimento, 88 anos. Filiação: Pedro José Estevão e Maria Rosa Estevão. Sepultamento ontem.

Erotides Ignez Bertoli, 84 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Leandro Bertoli e Ignez Bertoli. Sepultamento ontem.

Evani Joaquim Aleixo de Paula, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Dulcidio Aleixo de Paula e Zulmira Lourenço Aleixo. Sepultamento ontem.

Everaldo Reis de Oliveira, 41 anos. Profissão: agente comercial. Filiação: João Reis e Olinda Ribeiro Reis. Sepultamento ontem.

Felipe Dezan Machado, 40 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rui Lisboa Machado e Dirce Dezan. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Guabirotuba.

Florinda Plombon Jorge Nassar, 99 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Plombon e Agatha Plombon. Sepultamento ontem.

Franciele Alexandre, 23 anos. Filiação: Adilson Roberto Alexandre e Guilhermina Fátima de Souza. Sepultamento ontem.

Inês Sebastiana Pinto, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Santana Pinto e Rosa dos Santos Pinto. Sepultamento ontem.

Ivo Cavalca, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rinaldo Cavalca e Rosa Fracalossi Cavalca. Sepultamento ontem.

Ivoni Hervatini, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eugênio Carlos Lamb e Helga Lamb. Sepultamento ontem.

Jacinta Ana Czelusniak, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Witzki e Bernadina Witzki. Sepultamento ontem.

Jair de Paula Leite, 67 anos. Filiação: Manoel de Paula Leite e Antônia de Jesus Leite. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo de Pedro Fuss//sao José dos Pinhais (PR).

Jaqueline Nunes Cassimiro, 41 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Jurandir Luiz Nunes e Delfina Maria de Andrade Nunes. Sepultamento ontem.

João Maria Pacondes, 84 anos. Filiação: Alderico Pacondes da Silva e Maria da Glória Borges. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

José Bento Mores, 67 anos. Filiação: Marcílio Mores e Ana Costa Mores. Sepultamento ontem.

José Euclides Franca, 68 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Euclides Franca e Rosa Vandembruk Franca. Sepultamento hoje, Outros.

José Francisco de Meira, 80 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio Francisco de Meira e Brasilina Afonso Martins. Sepultamento ontem.

José Gilvan Pereira Reboucas, 59 anos. Filiação: Roberto Carlos Reboucas e Maria Cândida Reboucas. Sepultamento ontem.

José Kimieski, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Albino Kimieski e Amália Biernaski Kimieski. Sepultamento ontem.

José Roberto Abreu de Santana, 52 anos. Filiação: José Abreu de Santana e Alice de Souza Santana. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Júlio Cezar Rodrigues Vieira, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Souzange Maia Vieira e Marlene Rodrigues de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do São Francisco de Paula.

Lavínia Cavalcante Souza, 1 anos. Filiação: Lenimarcio Nazaré Souza e Naziana Cavalcante da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Saudade – Quijingue / Ba.

Leonarda Wojcik Valenga, 92 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Wojcik e Anna Wojcik. Sepultamento ontem.

Leopoldo Amaro, 84 anos. Profissão: policial militar. Filiação: José Amaro e Oridia Alves Amaro. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Leozilda Becker, 76 anos. Profissão: manicure. Filiação: Júlio Becker e Etelvina L Becker. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Irati PR.

Licinio Correa Dias Filho, 78 anos. Profissão: militar. Filiação: Licinio Correa Dias e Maria Elena Mujica Correa Dias. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda Vaticano CuritibaPR.

Luís dos Santos, 59 anos. Filiação: José Franciscodos Santos e Jaroslava Sowinski dos Santos. Sepultamento ontem.

Luiz Aparecido Maciel dos Santos, 53 anos. Profissão: garçom. Filiação: Airton Maciel dos Santos e Joana Carmo Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Luiz César de Ramos Lombardi, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Augusto César Lombardi e Ivete de Ramos Lombardi. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Marques, 56 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Alfredo Marques e Maria Antonieta Manfre. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Luiz José dos Santos, 77 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: José Raimundo dos Santos e Margarida Adelicia Luiz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara), saindo da Capela Bom Jesus dos Passos.

Maisa Lourenço Cordeiro, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Alves Cordeiro e Ivonir Lourenço Cordeiro. Sepultamento ontem.

Manoel Augusto de Araújo, 72 anos. Filiação: Manoel Cardoso de Araújo e Elmira Silva Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá).

Marcos Lima de Paula, 55 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Benedito Alceu Vieira de Paula e Aracidia Lima de Paula. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de local a ser designado.

Maria Benedita Conceição Libanio Paulo, 50 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Eduardo Carlos Libanios e Iracema da Conceição Libanio. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Teixeira Freitas /.

Maria Eduarda Muniz Flor, 22 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marinaldo Flor e Katia Ligia Muniz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Cemitério Municipal Iretama (PR).

Maria Elizabete Premebida, 40 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Hamilton Premebida e Margarida de Fátima da Cruz Premebida. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Marcelino – São José dos Pinhais.

Maria Iracilda Fernandes Pereira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Fernandes Pereira e Iraci da Silva Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Maria José Ortiz, 71 anos. Filiação: João Santana Ortiz e Guilhermina Alves Ortiz. Sepultamento ontem.

Maria Vitória Oliveira, 1 mes(es). Filiação: Caroline Mahara Oliveira Souza. Sepultamento ontem.

Maria da Conceição de Souza, 76 anos. Profissão: diarista. Filiação: Jacinto Ferreira de Azevedo e Percilia Roza de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Marivane Pereira Martins, 57 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Mário Pereira e Zilda da Cruz Pereira. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Igreja Batista Antonian PR.

Marlina de Jesus Santos Ribeiro, 59 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Ermenegildo dos Santos e Maria Azevedo dos Santos. Sepultamento ontem.

Mizael Oliveira da Silva, 44 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Severino Raul da Silva e Mirian Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Osvaldo de Assunção Ribas Filho, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Osvaldo de Assunção Ribas e Maria Pastorina Ribas. Sepultamento ontem.

Osvaldo do Carmo, 76 anos. Filiação: José do Carmo e Francisca Adelaide. Sepultamento ontem.

Otavino Rocha Dias, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Jovino Rocha Dias e Josila Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Paulo de Lima, 77 anos. Filiação: Benedito José de Lima e Isolina Sumini de Lima. Sepultamento hoje, Outros.

Raquel Célia Muller, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Yorlando Muller e Orlanda Muller. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde.

Regina Clara Nagel, 74 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Aluizio Plombon e Romelia Plombon. Sepultamento ontem.

Regina Drosda Ditiuk, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefania Drosda. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Rodrigo Douglas dos Santos, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Regina Fuscaim dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Roger Murilo de Lima, 39 anos. Profissão: segurança. Filiação: Valdir Ribeiro de Lima e Sônia Regina da Silva de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara), saindo da Capela Bom Jesus dos Passos.

Rogério Nelson Antunes, 80 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Amantino Antunes de Souza Sobrinho e Etelvina Antunes de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rogério do Rocio Senegaglia, 52 anos. Filiação: Renê Senegaglia e Yolanda Senegaglia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Romilda Pisante de Loyola e Silva, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio José Pisante e Clélia Guimarães Pisante. Sepultamento ontem.

Roque Furman, 62 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Furman e Francisca Figura Furman. Sepultamento ontem.

Ruth Alves Machado de Camargo, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: David Alves Machado e Maria Natália Machado. Sepultamento ontem.

Sebastião Rufino Cavalheiro, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Rufino Cavalheiro e Maria dos Santos Cavalheiro. Sepultamento ontem.

Sérgio Manfredini de Alcântara, 80 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: José Abelardo de Alcântara e Cirena Manfredini. Sepultamento ontem.

Silas Alves de Farias, 56 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Alves de Farias e Geni da Costa Farias. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo).

Suely Mendes da Silva dos Santos, 57 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Geraldo Mendes da Silva e Margarida da Silva. Sepultamento ontem.

Zenilda Aparecida Lopes dos Santos, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lopes da Silva e Maria Benedita do Vale. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo).