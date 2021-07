Ademir de Carvalho, 45 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Benedito de Carvalho e Benedita Dutra Rodrigues de Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Alice Batista da Silva Leal, 59 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Batista da Silva e Maria Batista da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Bom Jesus dos Passos Piraquara.

Alsira Bevervanco Neumann, 73 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Irio Bevervanco e Angelica Chicorski Bevervanco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Altevir de Ramos, 66 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: Silvino de Ramos e Neusa Basso de Andrade Ramos. Sepultamento ontem.

Amezinda Maria Souza de Oliveira, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Lopes de Souza e Augusta Maria de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ana Kobrak, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Waldemiro Kobrak e Helena Kobrak. Sepultamento ontem.

André Lorenzetto Valério, 17 dias. Filiação: Rodrigo Valério Pereira e Flávia César Lorenzetto. Sepultamento ontem.

Andressa Domingues Araújo, 20 anos. Profissão: operador(a) telemarketing. Filiação: Sandro de Paula Araújo e Tânia Mara Domingues Mendes. Sepultamento ontem.

Andrew Kendrick Pereira Sabino, 2 mes(es). Filiação: Guilherme Sabino da Silva e Evelyn Andressa Pereira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Bateias – Conceição da Meia Lua, saindo da Capela Bom Pastor Pinhais.

Ângelo Quinalha, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Artur Quinalha e Sebastiana de Oliveira Quinalha. Sepultamento ontem.

Antônio Batista, 59 anos. Profissão: atendente. Filiação: Salim Batista e Jucelina Vieira Batista. Sepultamento ontem.

Antônio de Andrade, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Lino de Andrade e Placilia de Andrade. Sepultamento ontem.

Arivaldo Martins, 72 anos. Filiação: José Martins e Maria Ribeira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Fragosos.

Armelino Schetz, 90 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Roberto Schetz e Henriqueta Schetz. Sepultamento ontem.

Artemio Sewczuk, 77 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Pedro Sewczuk e Brigida Mazurechen Sewczuk. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Artur Lopes Lemos, 84 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Antônio Ferreira Lemos e Maria José Lopes Lemos. Sepultamento ontem.

Astrid Margareth Borchardt Knorr, 64 anos. Filiação: Arnaldo de Souza Knorr e Alma Borchardt Knorr. Sepultamento segunda-feira, 26 de julho de 2021 às 14hh, (Curitiba) Cemitério Municipal Zona Sul.

Bogdana Josepha Wagner Mazuchoski, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Wagner e Waldemira Wagner. Sepultamento ontem.

Carmen Lúcia de Paula, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Paula e Regina Vera de Paula. Sepultamento ontem.

Célia Evanilda Vaz, 66 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Sebastião Vaz e Maria da Costa Vaz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Boqueirão.

Cezaria de Paiva Cabral, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Donizete da Silva Luiz e Ana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Cícero Alves, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Odecindo José Alves e Maria Vicente da Silva. Sepultamento ontem.

Clarice Helena Sloboda de Oliveira, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo César de Oliveira e Sofia Sloboda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Clarinda Quintino de Souza, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Quintino e Leonor Teixeira. Sepultamento ontem.

Daysi Berling Vargas, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fabiano Berling e Ema Bergling. Sepultamento ontem.

Denise Yednak, 59 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Meroslau Yednak e Nadir Yednak. Sepultamento ontem.

Devonsir Francisco, 63 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Alcides Paulino Francisco e Aparecida Rodrigues Francisco. Sepultamento ontem.

Edílson Maia Gomes, 76 anos. Profissão: taxista. Filiação: José Ferreira Maia e Júlia Gomes. Sepultamento ontem.

Edith Bento de Mello, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pompilio Bento e Judith Gioppo Bento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Edivan Carvalho de Lima, 23 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: João Valdecir Volffe de Lima e Roseli do Rocio Carvalho. Sepultamento ontem.

Eliana Bernardino, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemir Bernardino e Maria Helena Ramos Bernardino. Sepultamento ontem.

Elias Gabriel Fressato Pereira, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elizeu Pereira e Daniela de Souza Fressato. Sepultamento ontem.

Elismeri Fernandes de Lima Leal, 50 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Otacílio Fernandes de Lima e Elsa Alberton de Lima. Sepultamento ontem.

Elza Picharki, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo Picharki e Erna Picharki. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ercio Miguel dos Santos, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Miguel dos Santos e Luzia Fernandes dos Santos. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Eugênio Savitski, 83 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Pedro Savitski e Valdomira Savitski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Geraldo Garcia da Silva, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Benedito Garcia da Silva e Sebastiana Lima de Jesus. Sepultamento ontem.

Ilson Coelho Ribas, 66 anos. Filiação: Hilton Gluck Ribas e Benedita Coelho Ribas. Sepultamento segunda-feira, 26 de julho de 2021 às 14hh, (Curitiba) Cemitério Municipal Zona Sul.

Irani Castorina da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Furtoso e Jesuína Sutil Furtoso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Iratylla Horylka Dias, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Félix Horylka e Hilda Silveira Horylka. Sepultamento ontem.

João Bertolino, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Arnoldo Bertolino e Maria Borba. Sepultamento ontem.

João Carlos Luiz do Rosário, 72 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Djalma do Rosário e Otacília do Rosário. Sepultamento ontem.

João Gonçalves de Aguiar, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ermelindo Gonçalves de Aguiar e Trindade dos Santos Aguiar. Sepultamento ontem.

João Maria Machado, 51 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Darci Machado e Ana Cândida Machado. Sepultamento ontem.

João Maria de Santana, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Geremias de Santana e Profiria Maria Santana. Sepultamento ontem.

José Pinheiro Lima Filho, 96 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Pinheiro Lima e Florzina Rodrigues da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do Municipal do Santa Cândida.

Juvelina Ribeiro Serichuk, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Ribeiro e Maria de Lisboa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Água Verde.

Laersio Jorge Falcade, 55 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Falcade e Italina Falcade. Sepultamento ontem.

Leonilda Rechetelo Muller, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Rechetelo e Clara Rechetelo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Leonira Manosso Batista Cabral, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fredolin Alves Batista e Lúcia Manosso Batista. Sepultamento ontem.

Leonora Gogola, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Estanislau Gogola e Magdalena Gogola. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Sagrada Família.

Lesenir Aparecida Moreira Afonso, 51 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Ferreira Afonso e Zilda Moreira Afonso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do Municipal do Boqueirão.

Luci Carmem Iwanowski Cardoso, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estephano Iwanowski e Anastácia Skroch Iwanowski. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela do CemitérioSão Gabriel Colombo (PR).

Lúcia Ruppel, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jacob Paulo Ruppel e Nair Albina Ruppel. Sepultamento ontem.

Luciane de Cássia Pena, 47 anos. Profissão: massagista. Filiação: Geraldo Xisto Pena e Carmem Muniz Pena. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Luciano da Silva Guimarães, 45 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: João Adir Alves Guimarães e Soeli de Fátima da Silva Guimarães. Sepultamento ontem.

Lucy de Santa Luzia Kurecki, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Toscani e Aracy Lopes Toscani. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Municipal Água Verde.

Luís Antônio Boff, 59 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Laurindo Luiz Boff e Maria Marisa Bocchese Rosa Boff. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Parque Iguaçu, saindo de local a ser designado.

Luís Carlos dos Santos, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Maria dos Santos e Maria Nazaretti dos Santos. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Thuler, 58 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Ovídio Athuler e Josefa Redmerski Thuler. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Luíza Maria Barros Rabay, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Souza Barros e Maria de Souza Barros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade I.

Marilene Barao Aureliuk, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Inácio Barao e Maria da Luz Martins Barao. Sepultamento hoje, Outros.

Mauro Luiz Godoy, 55 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Djalma Godoy Filho e Zezi de Paula Godoy. Sepultamento ontem.

Mauro Monteiro Filho, 67 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Mauro Monteiro e Maria Fernandes Monteiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Naldoredes Folly, 68 anos. Filiação: Cléber Folly e Judith da Cruz Folly. Sepultamento ontem.

Nanci do Rocio Rocha Jovinski, 70 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Pedro Teixeira da Rocha e Maria Joana Muller. Sepultamento ontem.

Otávio Iavorski, 72 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Ignácio Iavorski e Maria Iavorski. Sepultamento ontem.

Ozilia Delfino de Paula, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aurélio Delfino de Paula e Dorcelina Maria do Nascimento. Sepultamento ontem.

Paulo César Torres Faria, 62 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Joaquim Saldanha Faria e Ione Torres Faria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Persio Luciano dos Santos Pereira, 53 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Jessé dos Santos Pereira e Geny dos Santos Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Regina Leila Cunha Morais, 73 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Albano Cunha e Vanda Magewski Cunha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Roberto Kwitschall Ribas, 58 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Eurides Bonfim Ribas e Walli Kuvstschal Ribas. Sepultamento ontem.

Rosalbino Tucci Neto, 73 anos. Profissão: musico. Filiação: Perseu Tucci e Maria José de Souza Tucci. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Rubens Vieira, 78 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Áurea Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Boqueirão, saindo de local a ser designado.

Sabrine Vitória dos Santos Ferreira, 23 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Ribeiro Ferreira e Ivone dos Santos Correa. Sepultamento ontem.

Sidnei de Souza Araújo, 42 anos. Profissão: servente. Filiação: Joaquim Cardoso de Araújo e Nivalda de Souza Araújo. Sepultamento ontem.

Sirlene da Cruz Huchak, 73 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Pereira da Cruz e Maria dos Santos Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Sonita Cerqueira Montenegro Osório de Freitas Alves, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Amílcar Osório e Angelina Rodrigues Cerqueira Osório. Sepultamento hoje, Outros.

Vitória de Oliveira Calasans, 1 mes(es). Filiação: José Neto Calasans Santos de Souza e Josimara de Oliveira Silva. Sepultamento ontem.

Waldivia Loureiro do Nascimento Moraes, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Thessalonico Augusto do Nascimento e Inêz Loureiro do Nascimento. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.