Adriano Medeiros, 51 anos. Filiação: Edjande Maria de Medeiros. Sepultamento quinta-feira, 9 de junho de 2022, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Ana Machado de Souza, 103 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Machado de Souza e Maria Ignacia da Conceição. Sepultamento segunda-feira, 6 de junho de 2022, Cemitério Municipal de Guaratuba, saindo da Capela Municipal de Guaratuba.

Antônio Ferreira Ds Santos, 63 anos. Filiação: João Ferreira dos Santos e Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Santa Cândida.

Antônio Pedro Alves, 75 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Pedro Balbino Alves e Maria Sebastiana Alves. Sepultamento ontem.

Aylton Silva, 78 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Wilson Silva e Antonieta Padilha da Silva. Sepultamento ontem.

Brenda Monteiro, 6 anos. Filiação: Odair José Monteiro e Rosemeri Quirino D Almeida Monteiro. Sepultamento ontem.

Carlos Sérgio de Castro Santana, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Domingos Santana e Lucilia de Castro Santana. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cecília Pereira dos Santos Freitas, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Alves dos Santos e Idalina Alves Pereira. Sepultamento ontem.

Claudete Maria Pereira Bettega, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Otaviano José Pereira e Ana Lourdes Pereira. Sepultamento ontem.

Claunice Davina Guenze, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Napoleão Guenze e Lydia Collaco Guenze. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Cap Municipal de Rio Negro.

Consuelo Rodrigues da Costa, 63 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Dinarte Rodrigues da Costa e Nelsi da Costa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Dalila Maria Leskowicz, 86 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Paulo Leskowicz e Thereza Bankhardt Leskowicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Municipal Boqueirão – Curitiba (PR).

Eduardo Carvalho de Mello, 22 anos. Filiação: Eurico Carvalho de Mello e Leila de Fátima de Mello. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal. Tomaz Coelho, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Água Verde.

Elio Poletto Panato, 69 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Dolvino Panato e Adélia Poletto Panato. Sepultamento ontem.

Eloise Fagundes de Oliveira, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Jorge Luiz Fagundes de Oliveira e Eliane Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Elza Reis Galdino de Matos Auffinger, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Manoel Galdino de Matos e Abigail dos Reis Galdino. Sepultamento ontem.

Everson Gil Bueno, 50 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Domingos Bueno e Tereza Bueno. Sepultamento ontem.

Ezequiel Purciliana, 57 anos. Filiação: João Purciliana e Noêmia Fanini Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Felipe da Silva, 21 horas. Filiação: Rogério Nilton da Silva e Suelen Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Giulia Gava, 32 anos. Profissão: gerente. Filiação: Eluisio Mateus Gava e Dilma Zair Alves de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Jefferson de Jesus Cordeiro, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gerson Marcos Cordeiro e Ana Cristina de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Jéssica Aparecida Ribeiro da Cruz, 31 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Waldir Ribeiro da Cruz e Simone de Fátima Vaz. Sepultamento ontem.

Jonatas Pradeo Santos, 33 anos. Profissão: pintor(a) automotivo. Filiação: Edemil Oliveira Santos e Luzia de Lourdes Prado Santos. Sepultamento ontem.

José Mariano, 81 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Joaquim Mariano e Otília Mendes Mariano. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Kelly Tracz Knopik, 33 anos. Profissão: manicure. Filiação: João Knopik e Odete Tracz Knopik. Sepultamento ontem.

Kenhiti Okayama, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Takiti Okayama e Yoshiro Okayama. Sepultamento ontem.

Lenir de Jesus Souza Lauer, 75 anos. Profissão: diarista. Filiação: Aristides Ulisses de Souza e Maria das Dores Batista de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maikon Rodrigues de Lima, 36 anos. Filiação: Cilas Rodrigues de Lima e Eliane Regina Soares de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Dorilda Slominski, 66 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Custodio Honório de Andrade e Ursulina Freitas de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Dudar Megguer, 71 anos. Filiação: Sérgio Dudar e Anastácia Dudar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Maria Geny Cavalcanti, 96 anos. Filiação: José Albino Wengerkiewicz e Wadeca Wengerkiewicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Helena Rodrigues de Lima Caetano, 80 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Elvira Rodrigues de Lima. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Maria José Pereira, 79 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Luiz Rodrigues Pereira e Maria de Franca Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Zulmira Concheski, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Procópio e Victória Gonçalves Procópio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Jacaranda Memorial Luto CuritibaPR.

Maria da Graça Cardoso Botto de Lacerda, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Botto de Barros e Maria Cardoso Botto de Barros. Sepultamento ontem.

Maria de Lordes Dana, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Soares Fragoso e Marcilia Soares Fragoso. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo de Capela Mortuária Cic- CuritibaPR.

Mário Chmielewski, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Marjan Chmielewski e Lídia Chmielewski. Sepultamento ontem.

Marit Janke Hofmann, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otto Janke e Frieda Janke. Sepultamento ontem.

Martin Banach, 64 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Estefano Banach e Olinda Halana Banach. Sepultamento ontem.

Matilde de Assis Khachan, 83 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: José Manoel de Assis e Virgínia Vieira Prestes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Miguel Ademir de Assunção Stukovski Pinto, 2 mes(es). Filiação: Tarcisio Stukovski Pinto e Mônica Andreia de Assunção Stukovski Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido.

Miguel Bubna, 87 anos. Filiação: Stefano Bubna e Maria Ovcar. Sepultamento ontem.

Ofelia de Oliveira Ponczek, 85 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Adilino de Oliveira e Maria Rita Ferreira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pirai do Sul) Cem. Municipal de Pirai do Sul(PR), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Otávio Geuda, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Geuda e Antônia Geuda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Ricardo Silva, 22 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Rodrigues da Silva e Rosicleia da Cruz. Sepultamento ontem.

Paulo Rodrigues Correa, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário Roberto Correa e Liliane Maria Rodrigues Correa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Pedro Emanuel de Oliveira Demenech, 6 anos. Profissão: estudante. Filiação: Cledison Fernando Demenech e Scheidy Daiane de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Campo Mendes – Laranjeiras do Sul (PR), saindo da Capela Municipal Laranjeiras do Sul (PR).

Rayssa Marcos dos Santos Martins, 8 anos. Filiação: Valdemiro dos Santos Martins e Rafaela Marcos dos Santos Martins. Sepultamento ontem.

Rita de Cássia Simão, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlos Simão e Dirce Simão. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Sandra Mara de Oliveira, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izaac Subtil de Oliveira e Olinda Paiva de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Suzana Heckmann Petreca, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Heckmann e Tereza Heckmann. Sepultamento ontem.

Terezinha Ferreira, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlia Pereira. Sepultamento ontem.

Theodoro Dittmann, 91 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Pedro Dittmann e Paulina Skora Dittmann. Sepultamento ontem.

Vanderlei de Oliveira, 55 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Oscar de Oliveira e Leonarda de Oliveira. Sepultamento ontem.