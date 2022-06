Adão Batista da Silva, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Batista da Silva e Santina Fermino da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Adenir Santigo de Aquino, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Guerino Santiago e Ângela Tisseis Santiago. Sepultamento terça-feira, 7 de junho de 2022 às 15:30h, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Adriano da Silva Alves, 34 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Alisio Alves e Jaimina Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Santuário Perpétuo Socorro.

Alcebiades Araújo de Lima, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Otávio Araújo de Lima e Dorvalina Soares de Lima. Sepultamento ontem.

Altir Osmar Redecker, 65 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Silvino Redecker e Beatriz Conceição Pias Redecker. Sepultamento ontem.

Amália Buava do Espírito Santo, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Alves Paulista e Justelina da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Antônio Victor, 101 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Victor Pedro dos Santos e Izabe Honoorata de Jesus. Sepultamento ontem.

Aristides Mendes Ferreira, 83 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Atanazio de S Bueno e Cândida Mendes Ferreira. Sepultamento ontem.

Azenir Azevedo, 85 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Hercilio Azevedo e Dalila Wunsche Azevedo. Sepultamento ontem.

Bruno Gabriel de Freitas Sobrinho, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Reginaldo Aparecido Sorrechio e Isabel Cristina de Freitas. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Colleone, 69 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Neumar Colleone e Nayr Colleone. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto de Oliveira Barros, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alaor de Oliveira Barros e Maria de Lourdes de Oliveira Barros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Sfp.

Celina Astrogilda Schor da Cruz, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nazario Maurício Schor e Maria Rainha Wanderoski. Sepultamento hoje, Cemitério Tabatinga, saindo de Sala Manaca.

Clara Ifigenia Antônio, 72 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Antônio e Maria Ifigenia Antônio. Sepultamento ontem.

Clarice de Jesus, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clarinda de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Djanira Garcia Pedroso, 84 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dorvalino Pedroso e Olivia Garcia Pedroso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edílson José Rodrigues, 48 anos. Filiação: Francisco José Rodrigues e Luzia Ana Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edson João Amora, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Haidite Amora. Sepultamento ontem.

Ely Lourdes Cordeiro Kuchar, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Ludes Cordeiro e Salustina Vitalina de Lima. Sepultamento ontem.

Emerson Barbosa, 35 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sidneide Barbosa. Sepultamento ontem.

Estefanina Bubna Santos, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Gregório Bubna e Júlia Kumman. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Fábio Santos Piekarz, 56 anos. Filiação: Luiz Piekarz e Isis Santos Piekarz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ida Soares, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Sandri e Antônia Sandri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Cemitério Municipal do Boqueirão.

Ivo Panneitz, 74 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Valéria Panneitz. Sepultamento ontem.

Ivone Soares da Silva Wasczuk, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Urias Souza da Silva e Anaria Soares da Silva. Sepultamento ontem.

Jéssica Caroline Heinz Testoni, 30 anos. Profissão: escrivão(ã). Filiação: Leomar Heinz e Adriana Batista Heinz. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Primavera, saindo da Capela Cemitério Jardim Primavera.

Joana Cândida Garcia, 72 anos. Filiação: Alipio Cândido Garcia e Fortunata Maria Garcia. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

João Guilherme Varela Zbierski, 3 anos. Filiação: Thiago Maciel Zbierski e Ariane Varela de Sá. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de local a ser designado.

João Maria Leme, 85 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Odilon Lauriano Leme e Anna Maria Leme. Sepultamento ontem.

Joelcio José Martins de Souza, 56 anos. Filiação: Hélio Martins de Souza e Gizelda Pegi Martins de Souza. Sepultamento ontem.

José Natalicio Ferreira, 60 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Theobaldo Ferreira e Erminda Lopes Simão. Sepultamento ontem.

Josiane de Macedo, 54 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Orlando de Macedo e Marlene Silvério de Macedo. Sepultamento ontem.

Julieta Doroti da Silva, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Pietrzak e Constância Pietrzak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 do Municipal São Francisco de Paula.

Katia Auxiliadora Ksiozek, 41 anos. Profissão: representante. Filiação: Eduardo Ksiozek e Josefa Amélia Ksiozek. Sepultamento ontem.

Laurentina Ferreira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Gomes e Maria Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lourival Arthur de Lima, 90 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Manoel Arthur de Lima e Joana Esmeraldina de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Jenezio Vonsoski, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Félix Vonsoski e Helena Minski. Sepultamento ontem.

Manoel Fernando Amorim, 86 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Miraud Camargo Amorim e Luíza Hackemberg Amorim. Sepultamento ontem.

Márcio David Costa da Silva, 52 anos. Filiação: Luiz Costa da Silva e Vera Solange Varela da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Apparecida, 92 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Jorge Alves Ribeiro e Erminia Balhs Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maria Silveira do Rosário, 89 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Silveira e Antônia Bernardina de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano.

Marinete da Luz Felício, 44 anos. Filiação: Adão Carlos Felício e Lourdes Farias Felício. Sepultamento ontem.

Marlene Luvisotto Sermann, 81 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Ildefonso Luvisotto e Maria de Lourdes Luvisotto. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – CuritibaPR.

Neidi Gaio, 62 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: Sebastião Santo Gaio e Eugenia Cordeiro Gaio. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Binga.

Osvaldo Gilson Martelli, 77 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Martelli e Amabile Ampessan Martelli. Sepultamento ontem.

Paulina Toldo Taborda, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Teonesto Toldo e Regina Annunciata Maria Grasselli Toldo. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Ferreira, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Acildo Ferreira Bello e Odila Dala Rosa Ferreira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela em Pinhais.

Raynoldo Feijó Gaiao, 84 anos. Filiação: Antônio Feijó Gaiao e Laura Gaiao. Sepultamento ontem.

Roque Galdino Pereira, 84 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Galdino Pereira e Clara Antunes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Silvino Rodrigues dos Santos, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Rodrigues dos Santos e Maria Cardoso dos Santos. Sepultamento ontem.

Valma Lucena de Souza, 71 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Marcílio Severo de Lucena e Francisca Dantas de Lucena. Sepultamento ontem.

Vera Maria Cascardi Alcântara, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Cascardi Pinto e Siva de Oliveira Cascardi. Sepultamento ontem.

Waldemiro Palhano, 94 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Jorge Palhano e Idalina Ferreira. Sepultamento ontem.

Wilmar Buhrer, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Reinaldo Buhrer e Ana Franca de Oliveira Buhrer. Sepultamento ontem.