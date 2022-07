Adair Pereira, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Pereira e Luzia do Carmo Vasconcelos. Sepultamento ontem.

Aguinaldo Barbosa de Almeida, 89 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Roberto Barbosa de Almeida e Lúcia Barbosa de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Antônio André, 95 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Joaquim Querino e Escolástica Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Carlos Fermiano Machado, 55 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Fermiano Machado e Josefina do Carmo Machado. Sepultamento ontem.

Antônio Nishimura, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Yutaka Nishimura e Matsuno Abe Nishimura. Sepultamento ontem.

Aparecida Rodrigues Francisco, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Inácio Rodrigues e Dorvalina Pereira Branca. Sepultamento ontem.

Áurea Almeida Valério, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Anastácio de Almeida e Carmelina da Luz Almeida. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela Municipal de Rio Negro.

Bianca Carla Blan dos Santos, 35 anos. Profissão: agente saúde. Filiação: Elias Blan dos Santos e Miyuke Michiuye Blan dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Bruno dos Santos Bertao, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Celso Piai Bertao e Edna Gonçalves dos Santos Bertao. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Claudinei Soares Pedroso, 51 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Arlindo Pedroso e Maria Soares Pedroso. Sepultamento hoje, Godoy Moreira, saindo de Municipal de Godoy Moreira.

Cleonez Maier, 49 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Dorvalino Maier e Rosalina Maier. Sepultamento ontem.

Cleusa de Fátima de Lima Balduino, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves de Lima e Brigida Batista de Lima. Sepultamento ontem.

Daniel da Silva, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Argino da Silva e Maria Bruner. Sepultamento ontem.

Darci Ribeiro de Campos, 88 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Gabriel Ribeiro de Campos e Jeni Miguel de Couto Campos. Sepultamento ontem.

Dirce Morer Generozo, 78 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Morer e Maria Brolho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Donizete Eduardo Pereira, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Ernesto Pereira e Benedita Paulina Pereira. Sepultamento ontem.

Eliane do Rocio Nunes de Oliveira, 56 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Luiz dos Santos e Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Elizabeth Bueno do Espírito Santo, 70 anos. Filiação: Levino Bueno do Espírito Santo e Julieta Cecy Bueno do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Elza Conceição Fernandes, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Horácio Fernandes da Cruz e Maria Aparecida Fernandes. Sepultamento ontem.

Eugênio Surdaski, 86 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Estefano Surdaski e Joana Surdaski. Sepultamento ontem.

Geni Michelon, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Orozinho Michelon e Antonisca Tieppo Michelon. Sepultamento ontem.

Guimo Elder Nadaline, 55 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Eudemir Nadaline e Maria Helena Nadaline. Sepultamento ontem.

Herbert Becker, 93 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Franz Becker e Helena Albuns Becker. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Ione Nunes Neves, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino de Paula Nunes e Dolores Nunes Neves. Sepultamento ontem.

João Carlos Maestri, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Carlos Maestri e Osvaldina Silva Maestri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

João Dolisete Pilato, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Pilato e Maria Grendel Pilato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Joel Pinto da Silva, 67 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Paulo Alves Cordeiro da Silva e Maria da Conceição Pinto da Silva. Sepultamento ontem.

José Antônio Curtiss, 84 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Geraldo Muniz Curtiss e Angelina Ramos de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Carlinhos Correia, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dinarte Correia dos Santos e Maria Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

José Carlos dos Santos, 57 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Luiz Soares dos Santos e Merces Martins dos Santos. Sepultamento ontem.

Lúcia Cecília Kubis, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Kubis e Ana Kubis. Sepultamento ontem.

Ludovico Gomulski, 78 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Gomulski e Josefa Gomulski. Sepultamento ontem.

Mailon Machado Ribeiro, 24 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Orley dos Santos Ribeiro e Marli Machado Ribeiro. Sepultamento ontem.

Margarida Delfino da Silva, 77 anos. Filiação: Maria Jovita Delfino. Sepultamento ontem.

Maria Helena Tomaz de Oliveira, 62 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Tomaz Cantoara e Maria da Luz Tomaz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo de local a ser designado.

Maria Salette de Almeida, 51 anos. Profissão: dentista. Filiação: José Benedito de Almeida e Maria Aparecida de Oliveira Almeida. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Soares Pereira, 48 anos. Filiação: Olímpio Soares da Silva e Rita Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus de Sousa, 69 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Rogério de Sousa Brito e Delzuite Maria de Sousa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Maria de Jesus dos Santos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Schoefel e Anastácia de Assumpcao. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Restelli, 86 anos. Profissão: operador(a) produção. Filiação: João Maria Restelli e Walmy de Almeida Pontes Restelli. Sepultamento ontem.

Marjorye Oliveira Gomes, 24 anos. Filiação: Eloi Gomes Pereira e Thais Cristina de Oliveira Braz. Sepultamento ontem.

Matheus Fernandes da Silva, 21 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Márcio Antônio da Silva e Marinete Fernandes da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Bom Pastor – R. Mnte das Oliveiras, 260.

Mauro José Couto, 63 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Ladislau José Couto e Maria Aparecida Couto. Sepultamento ontem.

Meron Techy, 90 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Techy e Viroslava Techy. Sepultamento ontem.

Miguel dos Santos, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lino Olario dos Santos e Ana Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Nilza Cit Joly, 95 anos. Filiação: Victório Cit e Francisca Bueno Cit. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Memorial Luto Curitiba//sala Jacaranda.

Oglayr Kovalski Chepelski, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Kovalski e Emma Kovalski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Orivaldo Lourenço, 83 anos. Profissão: chefe produção. Filiação: Edmundo Lourenço Sobrinho e Rosa Casaccio Lourenço. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orly Antônio de Castro, 87 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Aguilar Taborda de Castro e Maria da Luz Florêncio de Barros. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitba, saindo da Capela Memorial Luto Curitba / Sala Manacá.

Paulo Silveira, 76 anos. Filiação: Verônica Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Memorial Luto Curitiva – Sala Jacaranda.

Plinio da Luz Aksenen, 78 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Demétrio Aksenen e Rosa Domingues da Luz. Sepultamento ontem.

Raul Antônio, 77 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Antônio Varassin e Elizia Lacerda Varassin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba.

Remi Lonque, 84 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Zulmiro Lonque e Adelcia Ramos Longue. Sepultamento ontem.

Renato Aparecido Osório, 35 anos. Filiação: Luiz Osório e Maria Leides Coutinho Osório. Sepultamento hoje, (Foz do Iguaçu) Cemitério Municipal Três Lagoas, saindo da Capela Cemitério Municipal 3 Lagoas – Foz do Iguaçu (PR).

Rosemari de Paula, 81 anos. Filiação: Argemiro Alves da Veiga e Maria Alves da Veiga. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Stella Maris Godoe Borges, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosmar da Silva Godoe e Ilda Freitas Godoe. Sepultamento ontem.

Terezinha Zella Paes, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Zella e Catarina Deda Zella. Sepultamento ontem.

Therezinha Saldanha Cardoso, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nady de Paula Cardoso e Dalila Saldanha Cardoso. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Maia Marques, 74 anos. Profissão: caixa. Filiação: Emanuel Marques e Maria do Carmo Maia Marques. Sepultamento ontem.

Vicente Wendler de Camargo, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sebastião Rodrigues de Camargo e Helena Wendler de Camargo. Sepultamento ontem.

Victória Nabozny de Oliveira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Nabozny e Leonor Barszek Nabozny. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) CemitérioMunicipal de Ponta Grossa(PR), saindo de Cemitério Municipal São José – Ponta Grossa(PR).

Yara Regina Maiorky, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João dos Santos e Yara Wagner Santos. Sepultamento ontem.