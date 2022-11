Anemira dos Santos Pinto, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ferreira dos Santos e Cecília Lopes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Baggio, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlos Baggio e Maria de Lourdes Piovessan Baggio. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal Lapa.

Antônio Jair Moreira dos Santos Filho, 33 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Jair Moreira dos Santos e Adriana de Fátima Baumgartner Moreira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mafra (SC), saindo da Capela Municipal de Mafra (SC).

Aurelina da Silva Tavares, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cícero Bezerra da Silva e Rosalina Bezerra da Silva. Sepultamento ontem.

Azis Rodrigues, 72 anos. Filiação: Alziro Rodrigues e Generosa Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Benedita Terezinha Cândido, 76 anos. Filiação: Pedro José Cândido e Maria Leonilda Nepomuceno Cândido. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Cândido Vieira dos Santos, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valentin Vieira dos Santos e Catarina Rosa da Silva. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal Lapa.

Carlos Alberto Depine, 54 anos. Filiação: Gentil Depine e Lídia Glaba Depine. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Carolina Acacia Ferraz Carvalho, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Claudionor Carvalho e Flávia Allena Ferraz. Sepultamento ontem.

Dalvacir Silva, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Silva e Ampolina Paz de Freitas. Sepultamento ontem.

Disnei Vieira, 56 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Miguel Colaco Vieira e Júlia Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Edenilson Pereira, 38 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Ione Teresinha Borges. Sepultamento ontem.

Edison Saldanha, 75 anos. Profissão: revisor(a). Filiação: Rubens Saldanha e Elvira Grassi Saldanha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Edith Gomes Lopes, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Celestino Gomes e Teodora Lira de Jesus. Sepultamento ontem.

Elaine da Silva Stieglitz, 37 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Evaldo Stieglitz e Neide do Rocio Nogueira da Silva Stieglitz. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Pranagua(PR)).

Elisa Regina Krepki, 38 anos. Profissão: secretária. Filiação: Miguel Krepki e Terezinha Aparecida de Jesus Dino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Irati -PR, saindo da Capela São Rafael – Cic (Curitiba).

Eva dos Santos da Silva, 53 anos. Profissão: diarista. Filiação: Olindo dos Santos e Verônica Kopietz dos Santos. Sepultamento ontem.

Fabiana dos Santos Araújo, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Canuto de Araújo e Divina Candura dos Santos. Sepultamento ontem.

Giovanni Luigi Corso, 95 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Faustino Moro Corso e Romana Ângela Cian. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Guido Sérgio Biaggi, 72 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Guido Biaggi e Nair Brás Biaggi. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Bandeirantes, saindo da Capela Municipal de Bandeirantes.

Ivanildo Pedro do Nascimento, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Pedro do Nascimento e Sebastiana de Araújo Sousa. Sepultamento ontem.

José Wichert, 93 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Wichert e Martha Wichert. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Josinel Crespo Inácio, 62 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Daniel Inácio e Áurea Crespo Inácio. Sepultamento ontem.

Juliane Ciqueira, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvalina Ciqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Leila Souza Faria, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ocioney Souza Faria e Maria Major da Luz Faria. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Municipal Rio Branco do SulPR.

Leoni Sebenello de Oliveira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Argemiro Sebenello e Rosa Ferrari. Sepultamento ontem.

Luan Bizutti Ribeiro, 21 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Claudemir Ribeiro e Janaina Aparecida Bizutti Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Lucas Alexandre dos Santos, 26 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Cristiane de Souza dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário.

Márcio Ribeiro Barranco, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulo David Barranco e Raquel Ribeiro Barranco. Sepultamento ontem.

Marcos Vinícius da Silva, 50 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Valdemiro da Silva e Sueli Terezinha da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Eni Coradin, 79 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Pedro Antônio Coradin e Doloviria Coradin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Maria Noeli Duarte, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Duarte e Doralina Fraida Nunes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Jardim Paranaense.

Maria Teresa Heuer, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Winters e Joana Winters. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marino Trebien, 77 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Augusto Heimbert Trebien e Erna Trebien. Sepultamento ontem.

Mário Masahide Kohatsu, 79 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Jjiro Kohatsu e Maria Kohatsu. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Mário Tomé de Moraes, 76 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Tomé de Moraes e Olinda Pinto de Faria Moraes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Mariska Padilha, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel Kowalczuk e Anna Kowalczuk. Sepultamento ontem.

Mateus Filho de Azevedo, 28 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Nelson Camilo de Azevedo e Cláudia Maria Santos Filho. Sepultamento hoje, Cemitério Município de Poxim Japoatã/se, saindo da Capela Mortuária Poxim- Japoatã/se.

Miguel Steniski, 97 anos. Profissão: motorista. Filiação: André Steniski e Paulina Steniski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Miriam Eckwert Demantova, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pauli Erich Eckwert e Francisca Erich Eckwert. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Mirian Maria de Lourdes Hasselmann Souza, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Amazilio Hasselmann e Rosa Cochinski Kasselmann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela 04 Água Verde.

Nelci Ricardo do Prado, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Ricardo e Izidora dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Pedro Edival de Oliveira, 77 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Cândido de Oliveira Rates e Curcilia Martins de Souza Rates. Sepultamento ontem.

Pedro de Souza Ferreira da Silva, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Sebastião Ferreira da Silva e Ana Paula Ferreira de Souza. Sepultamento ontem.

Rodrigo Gonçalves, 43 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Divonsir Francisco Gonçalves e Joana Noeli Domingues Gonçalves. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Ruy Pigatto, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sady Pigatto e Ordalia Telck Pigatto. Sepultamento ontem.

Santo Chaves de Lima, 88 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Clementino José Chaves e Zeferina Ferreira de Lima. Sepultamento ontem.

Tadeu de Paula, 48 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Cilso de Paula e Maria José Cândido de Paula. Sepultamento ontem.

Tereza Vieira, 67 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Vieira e Maria Vargas Vieira. Sepultamento ontem.

Terezinha de Jesus de Lucas, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osório Bonfim de Lara e Joaquina Vieira Arvarenga. Sepultamento ontem.

Valdeci José da Silva, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Luiz Vitorino e Eurodina Sebastiana da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.