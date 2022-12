Adenis Worell, 54 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Evaldo Wladir Worell e Estefania Worell. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Alcinir Vatrim, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Olívio Vatrim e Lourdes Vatrim. Sepultamento ontem.

Andryellen Costa Vieira dos Santos, 34 anos. Profissão: atendente. Filiação: Aparecida Vieira dos Santos e Regina do Rocio Costa Vieira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela ´paroquia São Rafael.

Antônia Aparecida Farias, 70 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Brásílio Gusso e Iracema Rausis Gusso. Sepultamento hoje, Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antônio Gabriel Ramalho, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Aliny Christye Ramalho. Sepultamento ontem.

Antônio José Mattos, 66 anos. Filiação: Lourival Mattos e Marisa José Mattos. Sepultamento ontem.

Antônio Silvestre da Silva, 73 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Pedro Silvestre da Silva e Nailda Rodrigues Barbosa. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Igreja Assembleia de Deus Nova Jerusalem.

Aquelino Masiero, 91 anos. Filiação: Luiz Masiero e Cecília Ghisi Masiero. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Ariete Mary dos Santos, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amadeu Ferreira dos Santos e Leoni dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Arlindo Aparecido Troici, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Troici e Alice Lapolla. Sepultamento ontem.

Bruno Moreira Culchesk, 20 anos. Filiação: Pedro Culchesk e Terezinha Alice Moreira. Sepultamento ontem.

Carmen Pagliosa Christofolli, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Albino Pagliosa e Olga Pagliosa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Cláudio Neves de Lima, 69 anos. Profissão: serigrafia. Filiação: Diomedes de Lima e Nair Neves de Lima. Sepultamento ontem.

David Horocoski, 59 anos. Filiação: Jandir Horocoski e Valdomira Baran Horocoski. Sepultamento ontem.

Eli Cathcart Sousa, 76 anos. Profissão: secretária. Filiação: Salustiano do Carmo Sousa e Mercedes Cathcart de Sousa. Sepultamento ontem.

Emanuel Júnior do Amaral, 26 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: José Antônio do Amaral e Maria Aparecida do Amaral. Sepultamento ontem.

Ester Nascimento Ferraz, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Aurélio Nascimento e Cenira Nascimento. Sepultamento ontem.

Estevão Collodel, 58 anos. Profissão: agente trânsito. Filiação: Arnaldo Collodel e Neuza de Mello Collodel. Sepultamento ontem.

Gabriel Godói Ferreira, 1 anos. Filiação: Josiel Ferreira Machado e Ana Paula Godói. Sepultamento ontem.

Hillary Bassetti dos Santos, 7 anos. Filiação: Claudimar Francisco dos Santos e Sirkei Basseti. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ivone Kremer, 82 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Venceslau Kremer e Paulina Matoski Kremer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Izaias Josmil da Costa, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Agenor Gomes da Costa e Maria Tereza Linhares da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Jacyra Lima Castro, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor dos Santos Lima e Fanny Leget Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Jacaranda – Luto Curitiba.

Jair Aparecido Pereira, 52 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Vicente Sebastião Pereira e Maria Aparecida de Carvalho Pereira. Sepultamento ontem.

João Luiz Cavalcante, 80 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Abel Luiz Cavalcante e Adélia Salustiano de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jorge José da Silva, 60 anos. Profissão: servente. Filiação: Ananias José da Silva e Jovelina da Conceição Silva. Sepultamento ontem.

Kaniti Kasai, 102 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hosaku Kasai e Yae Kasai. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Lady Lourdes Lanzelotte, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Bella Cruz Hostins e Elidia Helena Gonçalves Hostins. Sepultamento ontem.

Lauro de Castro Rosa, 86 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: Fernando de Castro Rosa e Izabel de Castro Rosa. Sepultamento ontem.

Lino Francisco Ruoso, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Affonso Ruoso e Rosa dal Ri Ruoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lúcia Izolan Saisen, 61 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Guerino Izolan e Olivia Rebeloto Izolan. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Luiz Tavares de Moura Filho, 56 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Luiz Tavares Moura e Lúcia Vieira de Moura. Sepultamento ontem.

Lurdes da Silva Raitz Cetra, 60 anos. Filiação: Clair Raitz e Maria da Silva Raitz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Márcio Wolff Alves, 47 anos. Profissão: servente. Filiação: Carmosino Pereira Alves e Maria das Gracas Wolff Alves. Sepultamento ontem.

Maria Sueli da Silva, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Maria da Silva e Maria de Jesus da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Mário Waleski, 70 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Mário Walwaki e Olga Waleski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus Curitiba.

Mercedes da Piedade Ferreira, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joaquim Mochelim Ferreira e Amélia Slompo Ferreira. Sepultamento ontem.

Olivia Maria da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Miguel da Silva e Fermina Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Olívio da Veiga, 69 anos. Filiação: Leodoro Veiga e Donatilia David Aires. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de FaxinalPR, saindo da Capela Ipe São José dos ´pinhaisPR.

Orlete da Luz, 61 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Eurides da Luz e Carminda da Luz. Sepultamento ontem.

Osvaldo Dias de Souza, 83 anos. Profissão: pintor(a) automotivo. Filiação: João Antônio Dias e Zulmira de Souza Dias. Sepultamento ontem.

Otávio Cordeiro, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Leopoldina Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Reni Carlim Iaschitzki, 60 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Vidal Iaschitzki e Valfrida Carlim Iaschitzki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Municipal Cemitério São Gabriel ColomboPR.

Ruth Alves de Oliveira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lacerda da Silva e Julieta Soares. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02.

Thereza de Jesus Freitas, 92 anos. Profissão: técnico administrativo. Filiação: Antônio Deleski e Olivia Deleski. Sepultamento ontem.

Vicente Buchner, 84 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Buchner e Júlia Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Vinícius Henrique Covaleski dos Santos, 1 anos. Filiação: Evandro José Breda dos Santos e Renata Cristina Covaleski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido.

Willian Felipe Leyser, 23 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alan Wagner Leyser e Leticia Bonfim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão CuritibaPR.

Zahira Hussein Hamdar Bark, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fatme Bark e Hussein Handar. Sepultamento hoje, Cemitério Muculmano de Curitiba, saindo de Mesquita de Curitiba.

Zhou Qiuyun, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zhou Guohong e Huang Sujie. Sepultamento sábado, 24 de dezembro de 2022, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Zila Ferreira de Castro, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Hilario Ferreira da Silva e Elisa Fernandes da Silva. Sepultamento ontem.