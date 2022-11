Abílio Rodrigues de Almeida, 85 anos. Filiação: Antônio Rodrigues de Moraes e Eva Sabina de Almeida. Sepultamento ontem.

Adriano Garcia do Nascimento, 42 anos. Profissão: estofador. Filiação: Antônio Garcia do Nascimento e Deusita dos Santos Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Sáõ João Batista de Campina Gramde do SulPR, saindo da Capela Cemitério Municipal São João Batista de Campina Grande do SulPR.

Adriano Nunes dos Santos, 37 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Osvaldo Nunes dos Santos e Aparecida Severino dos Santos. Sepultamento ontem.

Andréa Cristina Agner Garcia dos Santos, 49 anos. Profissão: diarista. Filiação: Franquelin Agner e Venita Delara Agner. Sepultamento ontem.

Antônio Osmar Szczepanski, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Szczepanski e Anna Martha Szczepanski. Sepultamento ontem.

Augusto dos Passos, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Benedito dos Passos e Juvelina Gonçalves de Paiva. Sepultamento ontem.

Celina Gonçalves dos Santos, 57 anos. Profissão: diarista. Filiação: Sidalino Gonçalves dos Santos e Jovina Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

César Farias Strobino, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Annito Strobino e Waldemira Farias Strobino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curitiba-Sala Ipe.

Cloris Vecchione Dias, 79 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Clemente Ribeiro Dias e Avelina Vecchone Dias. Sepultamento domingo, 13 de novembro de 2022 às 9hh, Crematório Luto Curitiba.

Cristiano Martins Machado, 38 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Olívio Martins Machado e Carmen Lúcia Rodrigues Machado. Sepultamento ontem.

Dael Vieira Cardoso, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alcino Vieira Cardoso e Alzira Balbi Cardoso. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Eduino Gabardo Filho, 69 anos. Filiação: Eduino Gabardo e Ivanir Maria da Silva Gabardo. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Eliane Gegenbauer, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Erich Gegenbauer e Porcina Siqueira Gegenbauer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão CuritibaPR.

Gabriel Carneiro Lobo, 39 anos. Profissão: economista. Filiação: Moacir Carneiro Lobo Júnior e Maria de Lourdes Silva Lobo. Sepultamento ontem.

Grassiema Bernardi, 96 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Cipriano Bernardi e Adele Argenton. Sepultamento ontem.

Gustavo Cândido, 22 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Cândido e Tânia Mara Pinheiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Henrique Tomaz Pikulski, 70 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Estanislau Pikulski e Bronislawa Pikulski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Iraci Quintiliano, 71 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Jorge Ferreira Pinto e Agostinha de Oliveira Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Igreja de PinhaisPR.

Irene da Rocha Vitor, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: Francisco Luiz da Rocha e Eugenia Maria da Rocha. Sepultamento ontem.

Ivanir Lopes, 64 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Marcelino Lopes e Luíza Alves Lopes. Sepultamento ontem.

Ivo Lanzoni, 85 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Fransico Lanzoni e Rosa Lanzoni. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipalo Água Verde, Curitiba(PR).

Jae Hwa Kwon, 86 anos. Filiação: Won Sang Kwon e Han Ku Wun. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

José Holes Filho, 54 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: José Holes e Renilda Eckel Holes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Rodrigues de Souza, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Souza Aguiar e Jacinta José Rodrigues. Sepultamento ontem.

Josias Siqueira Mattoso, 55 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Mário Collaco Mattoso e Amélia Siqueira Mattoso. Sepultamento ontem.

Júlia Lemberg, 1 anos. Filiação: Simone Regina Lemberg. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Júlia dos Santos Bissoto, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casemiro Valério dos Santos e Guilhermina Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Laurecy Clarice Telles, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Darcy Telles e Nelcy Telles. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Luiz Antônio Barbieri, 72 anos. Filiação: Aparício Barbieri e Lídia Ivanoski. Sepultamento ontem.

Luiz Gonzaga Cardoso Prestes, 76 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Merlino Prestes e Maria D C Prestes. Sepultamento ontem.

Macaru Koga, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Seiichi Koga e Kei Koga. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Manoel Gonzaga dos Santos, 50 anos. Filiação: Luiz Gonzaga dos Santos e Rozalina Pelucina dos Santos. Sepultamento hoje, São José, saindo da Capela São José.

Marcos de Carvalho, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: João José de Carvalho e Isabel Maria da Conceição de Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria Albertina Samways, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Baltazar e Irma Stenzel Baltazar. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Cemitério São Francisco de Paula.

Maria Augusta Jardim, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Basílio Ribeiro e Maria Joana Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria Erondina da Luz, 73 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Claro dos Santos e Avelina Correa dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Favaretto del Grossi, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Favaretto e Carolina Bolonhez. Sepultamento ontem.

Maria Madalena de Lima, 74 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Avelino de Lima e Leriana Soares Gonçalves. Sepultamento ontem.

Mauro Becker de Lara, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Moacyr de Lara e Zilda Becker de Lara. Sepultamento ontem.

Natalina Pereira Massuci, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco Pereira e Leontina Sampaio Pereira. Sepultamento ontem.

Nilton Alves, 83 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: José Domingos Alves e Lydia Reis Alves. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde.

Olivino Bezerra, 76 anos. Profissão: servente. Filiação: Bile Bezerra e Pascoalina Aparecida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Osni Artner, 82 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Francisco Artner e Cecília Zellner Artner. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de São Bento do Sul / Sc, saindo da Capela do Municipal de São Bento do Sul / Sc.

Paulo Leônidas Buzato, 80 anos. Profissão: militar. Filiação: Estefano Buzato e Daltiva Bandeira Buzato. Sepultamento ontem.

Pedro dos Santos, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Izaltino dos Santos e Rosalina Trindade dos Santos. Sepultamento ontem.

Rogério Guedes da Silva, 42 anos. Filiação: José Guedes da Silva e Josefa Soares da Silva. Sepultamento ontem.

Rosemari do Rocio Mialski Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Mialski e Cecília Mialski. Sepultamento ontem.

Sebastião Custodio da Silva, 72 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Custodio da Silva e Maria Lemes da Silva. Sepultamento ontem.

Shirley Ferreira de Souza, 78 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Pedro Hermogenes Ferreira e Anita Rodrigues Ferreira. Sepultamento ontem.

Similaci Farias Delgado, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olavo Marinho Delgado e Nadir Farias Delgado. Sepultamento ontem.

Simone Ribas, 60 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Ruy Stahlschmidt Ribas e Maria Aparecida Godinho Ribas. Sepultamento ontem.

Situ Huafeng, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Situ Jianwen e Guan Chang Hao. Sepultamento ontem.

Thales Ricardo Wellner, 27 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Emerson Luiz Wellner e Rosemary Gomes Wellner. Sepultamento ontem.

Thiago Alves, 36 anos. Profissão: motorista. Filiação: Noirbeto Alves e Margarida Fagundes da Silva Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Porto União Santa Catarina, saindo da Capela Cemitério Municipal Porto União Santa Catarina.

Valquíria Mochinski, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Andrade e Dadi Andrade. Sepultamento ontem.

Weslei Aparecido Neinas dos Santos, 22 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Aparecido dos Santos e Maristela Luzia Neinas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Cemitério Contenda, São José dos Pinhais(PR).

Wilson Luiz Garrett, 58 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Cleto de Almeida Garret e Edine Rey Garrett. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Água Verde.