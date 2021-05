Albino Vacherski, 86 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Vacherski e Maria Vacherski. Sepultamento ontem.

Alex Sandro dos Santos, 32 anos. Filiação: Dirlei Aparecida dos Santos. Sepultamento ontem.

Álvaro José Fortunato Nunes, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Olinto Fortunato Nunes e Maria Evenina Fortunato Nunes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela do Boqueirão.

Alzira Foggiatto, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theodoro Luiz Brunetti e Célia Maxinha. Sepultamento ontem.

Antônio Celso Pereira, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Procópio Pereira e Geralda Pereira. Sepultamento ontem.

Antônio Rodrigues, 70 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Rodrigues e Catarina Bill. Sepultamento ontem.

Ari André de Lima, 68 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Francisco André de Lima e Guilhermina Gomes de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela do Cemitériode Almirante Tamandaré (PR).

Ari de Lara Lacerda, 67 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Romualdo Russi Lacerda e Clarinda de Lara Lacerda. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Central Araucária.

Avanil Gonçalves Bezerra, 94 anos. Profissão: balconista. Filiação: Horácio Gonçalves de Oliveira e Piedade Nogueira. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Benito Gastão Bastos, 92 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lázaro Bastos e Helena Rupp Bastos. Sepultamento ontem.

Bernardo Epelzwajg Laks, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Max Epelzwajg Naterson e Hinda Laks Epelzwajg. Sepultamento ontem.

Bruna Santos de Souza, 27 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Valdir de Souza Santos e Lucimar Aparecida de Souza Santos. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto de Abreu, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Carlosde Abreu e Júlia Maria de Abreu. Sepultamento ontem.

Celso Aparecido de Souza, 38 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João de Souza e Olidia Lourenço de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Municipal de Ortigueira.

Cláudia Regina dos Santos, 45 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Dirceu Gabriel dos Santos e Maria do Carmo da Silva. Sepultamento ontem.

Conceição da Aparecida da Silva, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orico Erotides da Silva e Olibia Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Darci Bill, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Miguel Bill e Ottilia Bill. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mariental , Lapa -PR.

Delaide da Roza Cidra, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Marques da Roza e Otília Andrade da Roza. Sepultamento hoje, Outros.

Denis dos Santos Rosa, 76 anos. Profissão: economista. Filiação: Durvalino Santos Rosa e Maria Augusta da Silva Rosa. Sepultamento ontem.

Derly Mehret, 63 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Atilio Mehret e Frida Heck Mehret. Sepultamento ontem.

Dioneide Maria das Flores Seika, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Alcântara das Flores e Dulce Silva das Flores. Sepultamento hoje, Outros.

Edgard Wolf, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maximiliano Wolf e Rosa Wolf. Sepultamento ontem.

Edison Roberto da Cruz, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Madalena da Cruz. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Eliane Correia, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Mudrei Júnior e Terezinha Mudrei. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de local a ser designado.

Enrique Mihockiy Fernandez Martinez, 26 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jorge Antônio Fernandez Martinez e Lubomira Mihockiy. Sepultamento ontem.

Eusa Mendes Modesto, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gumercindo Mendes Modesto e Terezinha de Jesus Pinto Mendes. Sepultamento ontem.

Evanilde Pinto Medeiros, 75 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Manoel Pinto e Maria Batista Pinto. Sepultamento ontem.

Gilberto Teixeira de Faria, 66 anos. Profissão: maquinista. Filiação: Taylor Teixeira de Faria e Leonilda de Faria. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul.

Gilmar da Luz, 34 anos. Profissão: chapeiro. Filiação: José Vanderlei da Luz e Rosa de Oliveira da Luz. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Colina (Colombo), saindo da Capela Jardim da Colina, Colombo (PR).

Gilson Cândido Nogueira, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco Cândido Nogueira e Balbina Ferreira. Sepultamento ontem.

Haruo Sato, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hisashi Sato e Kiku Sato. Sepultamento ontem.

Jaime Pinto, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maximo Pinto e Maria Pinto. Sepultamento ontem.

Joana da Silva, 74 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Jonas da Silva e Maria das Dores da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

João Michalskei, 74 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Nicolau Michalskei e Sofia Michalskei. Sepultamento ontem.

João Serber, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ludovico Serber e Sofia Serber. Sepultamento ontem.

Jorge Alves da Silva, 65 anos. Filiação: José Pereira da Silva e Sebastiana Alves Guimarães. Sepultamento ontem.

José Antônio Osiecki, 83 anos. Filiação: Carlos Osiecki e Helena Osiecki. Sepultamento ontem.

José Lemos, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ciriaco Lemos e Maria Lemos. Sepultamento ontem.

José Ricardo Ribeiro Cabral, 33 anos. Profissão: gerente. Filiação: João Itacir Fernandes Cabral e Raimunda Rivanda Ribeiro Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Dourados/ Mato Grosso do Sul.

José Rodrigues Martins, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Clemente Rodrigues Lopes e Antônia Alves Martins. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Teodoro Sobrinho, 75 anos. Profissão: taxista. Filiação: Waldemar Teodoro Sobrinho e Florentina Eustaquia da Silva. Sepultamento ontem.

José Wilson do Nascimento, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Waldemiro Braz do Nascimento e Edazima Vieira do Nascimenro. Sepultamento hoje, Outros.

Josiel de Oliveira Alves, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nery de Oliveira Alves e Pedrina de Brito Alves. Sepultamento ontem.

Juarez Geminiano Solieri, 88 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João Solieri e Josefina Solieri. Sepultamento ontem.

Juliano Murilo Barilli, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Haroldo Barilli e Aglair de Jesus Andrade Barilli. Sepultamento ontem.

Junio César dos Santos, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Fortunato Benicio dos Santos e Maria Arlete dos Santos. Sepultamento ontem.

Lirio Cândido Gorski, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vicente Gorski e Magdalena Wosch Gorski. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Lourdes Dias Antunes dos Santos, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Eduardo Dias e Alminda Dias. Sepultamento ontem.

Lucimari Rodrigues Chaves de Souza, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Virissimo Chaves e Leonilda Rodrigues Chaves. Sepultamento ontem.

Luiz Alberto Antônio, 53 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Antônio e Jaci Santos Antônio. Sepultamento hoje, Outros.

Luiz Drobinievski Woichicoski, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Afonso Woichicoski e Lídia Drobinievski Woichicoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Contenda -PR, saindo da Cap Municipal de Contenda (PR).

Manoel Belli de Souza, 77 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Furtado de Souza e Etelvina Belli. Sepultamento ontem.

Marcelo Antônio Pires, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Pires e Elza Rosa Pires. Sepultamento hoje, Cemitério Tranqueira (Almirante Tamandaré).

Márcia Wolf Bittencourt, 64 anos. Filiação: Oriel Bley Bittencourt e Maria Aparecida Wolf Bittencourt. Sepultamento ontem.

Maria Beranice Caldas, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Beccari e Leopoldina Berta Marafigo Beccari. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Maria Joceli Kuznik Josviaki, 39 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Jerinimo Silveira Josviaki e Danuta Kuznik Josviaki. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Júlia de Brito, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Raul de Brito e Emília Bento de Brito. Sepultamento ontem.

Maria Lindamir Vernik Valente, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Madalena Leal Vernik. Sepultamento ontem.

Maria Taborda de Almeida, 103 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Marinho Taborda e Vitalina Ribeiro. Sepultamento ontem.

Marlei de Lourdes Galacini Anez, 71 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Dorival Galacini e Nair Therezinha Neri Galacini. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Nair Cardoso de Macedo, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vieira Cardoso e Maria José de Jesus. Sepultamento ontem.

Natalina Borges Ferreira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pinto Ribeiro e Catarina Soares Borges. Sepultamento ontem.

Naumi Teresinha de Lima, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Octacilia de Lima. Sepultamento ontem.

Odilon de Lima, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Iraci Ferreira de Lima. Sepultamento ontem.

Osmar de Jesus dos Santos, 58 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Maria dos Santos e Ana Rosa Castanha dos Santos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Osvaldo de Lima, 72 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Manoel Lucas de Lima e Maria de Lima. Sepultamento ontem.

Oswaldo Stahlschmidt, 87 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Max Atahlschmidt e Maria da Luz Stahlschmidt. Sepultamento ontem.

Patricia Pereira de Melo, 51 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Lauro Cordeiro de Melo e Christina Maria Pereira de Melo. Sepultamento ontem.

Paulo Costa, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Álvaro Guilherme da Costa e Arlete Francisca. Sepultamento ontem.

Paulo Muniz Padilha, 86 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Izael Padilha e Donna Muniz Padilha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Paulo Sérgio Gonçalves, 36 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Valmiro Pedro Gonçalves e Maria Eleonice dos Santos Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo Curitiba (PR).

Pedro Luiz Beckenkamp, 79 anos. Filiação: João Manoel Beckenkamp e Malvina Silveira Beckenkamp. Sepultamento ontem.

Reizolete dos Santos Rossa, 57 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Roberto dos Santos e Leoni dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosa Cosmo Reinaldin, 97 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luciano Cosmo e Elisa Cosmo. Sepultamento ontem.

Salete Ziojlo, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fioravante Formaio e Nair Gonçalves. Sepultamento ontem.

Santina de Jesus, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Denira Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Expedito (Campo Largo).

Sebastião José de Lima, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Umbelino de Lima e Maria José. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Terezinha Parpineli Paes, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Parpineli e Emília Landgraf Parpineli. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal São Francisco de Paula.

Valdivino Filisbino, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alcides Filisbino e Osoria Cândida de Jesus. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valéria Fernandes de Oliveira, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Honório Fernandes de Oliveira e Maria Moretti de Oliveira. Sepultamento ontem.

Vanderly Aparecida Souza dos Santos, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natalzinho Alves de Souza e Maria Vilhena de Souza. Sepultamento ontem.

Victório Chaves dos Santos, 90 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Theodoro Macario dos Santos e Thereza Chaves dos Santos. Sepultamento ontem.

Zdzislaf Chybior, 97 anos. Profissão: dentista. Filiação: José Chybior e Maria Chybior. Sepultamento ontem.