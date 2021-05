Alexandrina Ferreira da Costa, 81 anos. Sepultamento hoje.

Andreison Soinski, 40 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará.

Antônio de Jesus Lourenço de Souza, 73 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Arli Ferreira Borba, 64 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Azemir Alves Santana, 60 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Carlos Angel Albino Perez Miranda, 73 anos. Sepultamento hoje.

Célia Rosane Deverling, 58 anos. Sepultamento hoje.

Dirceu de Oliveira Leite, 60 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Tijucas do Sul.

Eliana Maria dos Santos da Silva, 47 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Felipe Lunik, 78 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Graciosa Pozzer Rossetto, 86 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Iria Pudell Pereira, 76 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Ivo Castro, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Jakson Andrade de Oliveira, 33 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Jatir Hailton Arruda, 79 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Josefa Almeida da Silva, 86 anos. Sepultamento hoje.

Julieta Salvara Prodocimo, 92 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches.

Lúcia Chaiben, 96 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Manoel Ignácio, 97 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Maria de Oliveira Rain, 88 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará.

Meiry Terezinha de Moraes Nicolau, 41 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Miriam Gonçalves Pereira, 41 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Nadir Benassi Mira de Assumpcao, 87 anos. Sepultamento hoje

Orlanda Colleone Muller, 102 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Oswaldo Nogueira de Souza, 43 anos. Sepultamento hoje, Cemitério São Roque (Piraquara).

Rogério Anselmo Goulart, 47 anos. Sepultamento hoje.

Sezinando Guilherme, 69 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Terezinha dos Santos Pereira, 49 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Thereza Rocha Pires, 86 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Valdir Floriano dos Santos, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Virgínia Eduarda Cardoso Elias, 64 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo do Tenente-PR.

Airton Benedito Camargo Bux, 65 anos. Filiação: Carlos Camargo Bux e Narciza Farias Bux. Sepultamento ontem.

Ana Maria Rodrigues Fin, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nadir Rodrigues Fin. Sepultamento ontem.

Ângela Carvalho da Silva, 40 anos. Filiação: José Louresvaldo da Silva e Josefa Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Júnior Atanazio, 53 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Armando Atanazio e Dirme Canhicares Atanazio. Sepultamento ontem.

Antônio Vieira Valente, 73 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Ricardo Valente e Noêmia Vieira Valente. Sepultamento ontem.

Apparecido Ferreira, 83 anos. Profissão: taxista. Filiação: José Ferreira e Geralda Ferreira. Sepultamento ontem.

Araci Maria Posansky, 85 anos. Filiação: Manoel Firmino de Souza e Maria Silveira de Souiza. Sepultamento ontem.

Aristides Leal Paes, 61 anos. Profissão: encarregado(a) produção. Filiação: Vidal Rodrigues Paes e Hersilia Leal Paes. Sepultamento ontem.

Áurea Crespo Inácio, 81 anos. Sepultamento ontem.

Benedito Kuller Neto, 76 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Francisco Kuller Neto e Izabel Toledo Kuller. Sepultamento ontem.

Biraci Coimbra dos Santos, 64 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Durval dos Santos e Izair Coimbra dos Santos. Sepultamento ontem.

Cristiano Teixeira, 41 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Obirajara Teixeira e Rosi Marisa Tomaz Teixeira. Sepultamento ontem.

Denize Maria Medeiros Bagatin, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eurides Dias Medeiros e Leozira Dias Medeiros. Sepultamento ontem.

Doraci Cardoso, 67 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Joaquim Cardoso e Palmira Alves. Sepultamento ontem.

Edenilson Ronik, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdomiro Ronik e Lurdes Alves Ronik. Sepultamento ontem.

Gilberto Trindade, 68 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Flávio Trindade e Rosa Queroz Trindade. Sepultamento ontem.

Gildazio Benedito dos Santos, 70 anos. Profissão: técnico. Filiação: João Benedito dos Santos e Aurora Barbosa Bilac. Sepultamento ontem.

Gilmar Ceccon, 62 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Ceccon e Leonilda Luíza Ceccon. Sepultamento ontem.

Gisele Elias dos Santos, 38 anos. Filiação: José Daniel dos Santos e Creusa Maria Elias dos Santos. Sepultamento ontem.

Henrique Henequim, 89 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Eduardo Henequin e Gracioza Henequim. Sepultamento ontem.

Izaltina Rodrigues Vieira, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Belmira Maciel de Cândido. Sepultamento ontem.

Jeferson Ferreira da Anunciação, 34 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Carlos Alberto da Anunciação e Célia Elizabete Ferreira da Luz. Sepultamento ontem.

José Cláudio Kratewski, 67 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Matheus Kraiewski e Estephania Piekarzewicz. Sepultamento ontem.

José Natal Foques, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gabriel Foques e Doraci Dias Vaz. Sepultamento ontem.

Júlio Moacyr Schneckenberg, 67 anos. Profissão: taxista. Filiação: Moacyr Frederico Schneckenberg e Alzira Saraiva Schneckenberg. Sepultamento ontem.

Leonardo Scholze, 93 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ernesto Scholze e Paula Voigt Scholze. Sepultamento ontem.

Luciano Rossi dos Santos, 48 anos. Sepultamento ontem.

Luiz Serafim, 87 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Alcides Serafim e Ursulina Serafim. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida do Prado Rodrigues, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Lima do Prado e Maria de Lourdes Silva Prado. Sepultamento ontem.

Maria Helena Oliveira da Silva, 79 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Francisco Oliveira da Silva e Francisca Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes dos Santos, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Eleutério dos Santos e Maria de Lourdes dos Antos. Sepultamento ontem.

Mário Pereira, 85 anos. Filiação: Raquel Ferreira de Sena. Sepultamento ontem.

Marlete Budal Paradela de Souza, 53 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Antônio Budal Paradela e Ana Carvalho Paradela. Sepultamento ontem.

Michele Cristini Zablonski Padilha, 40 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Adilson José Zablonski e Ana Maria Zablonski. Sepultamento ontem.

Neri Grossert, 76 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ricardo Grossert e Renata Grossert. Sepultamento ontem.

Neusa Moreno, 68 anos. Filiação: Antônio Moreno e Maria Urbano Moreno. Sepultamento ontem.

Orlando Capetti, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Felício Capetti e Izabel Marques Capetti. Sepultamento ontem.

Osmar Kaminski, 74 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Kaminski e Dalva Araújo Kaminski. Sepultamento ontem.

Paulo Oldoni de Oliveira, 54 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Paulo Bastos de Oliveira e Lourdes Oldoni. Sepultamento ontem.

Paulo Valenga, 83 anos. Filiação: Olímpio Valenga e Ivonete Valenga. Sepultamento ontem.

Pedro Paulo Rocha, 93 anos. Profissão: engenheiro(a) eletrônico. Filiação: Pedro Lacerda Rocha e Hermínia Gama Rocha. Sepultamento ontem.

Ricardo Ernesto Hoch, 30 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Valdemar Carlos Hoch e Rosane Hoch. Sepultamento ontem.

Sarah Emilly Garcia Pereira dos Santos, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Wesley Pereira dos Santos e Rosângela Garcia dos Santos. Sepultamento ontem.

Sérgio Roberto Schroeder, 58 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Erwin Schroeder e Leony Dias Guimarães Schroeder. Sepultamento ontem.

Sônia Maria de Fátima de Campos, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira Lemes e Maria Eugenia Lemes. Sepultamento ontem.

Turibio de Jesus Oliveira, 68 anos. Profissão: soldador. Filiação: Antenor Bueno de Oliveira e Ana Francisca Martins de Oliveira. Sepultamento ontem.

Valdecir Marcelino Rodrigues, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Rodrigues e Josefina Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Stresser, 52 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Lauro Stresser e Cidália Christina Stresser. Sepultamento ontem.

Vergilio Miasiro, 82 anos. Profissão: despachante. Filiação: Seiti Miasiro e Camaro Miasiro. Sepultamento ontem.

Vilson Aparecido Bueno, 65 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Ezidorio Bueno e Pertonilia Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Wanda Iwankiw, 90 anos. Filiação: Markian Iwankiw e Júlia Iwankiw. Sepultamento ontem.

Willian Tiago Martins, 39 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Sebastião da Silva Martins e Eliana Maria Dias Martins. Sepultamento ontem.