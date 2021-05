Adelson Marcelino Pereira, 49 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Almira Marques da Silva Lima, 73 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz.

Antônio Carlos Celestino Gonçalves, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará.

Antônio Oliveira dos Santos, 67 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Antônio de Deus Rosa, 70 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Bernadete Lenart, 64 anos. Sepultamento hoje.

Bernadete Souza Dias Giardelo, 60 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Dejair Luiz Ribeiro, 62 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Emerson Kuiava, 41 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Esmair Cândido, 81 anos. Sepultamento hoje.

Francielle Cristine da Fonseca Firstr, 34 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Genildo Cavalheiro, 83 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Ida Romosini, 92 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

José Aparecido Pereira da Silva, 54 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Jurandi Miranda, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque das Araucárias (Colombo).

Jurandyr Pedrina Hennequin, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Jurema de Jesus Netto, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Lazarina de Paula Basso, 87 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Leônidas Mazon, 84 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Largo.

Maria de Jesus Gonçalves, 71 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque das Araucárias (Colombo).

Neuseli Fernandes Cordeiro, 60 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Olinda Vaz da Silva, 73 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Osvaldo Iede Gaspar, 87 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Otávio Archanjo de Melo, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Pedro Borges Vichuate, 83 anos. Sepultamento hoje.

Rogério Lesnioski, 47 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Ronildo Vieira Garcia, 47 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro.

Rosa Maria Prawucki, 57 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Adriana Martendal Bublitz, 42 anos. Sepultamento ontem.

Aires Dutra Borges, 75 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Atanasio de Sousa Borges e Celutina Dutra Borges. Sepultamento ontem.

Albertina do Rocio Librelato, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arthur Librelato e Lucy Librrelato. Sepultamento ontem.

Altemar José de Faria, 27 anos. Profissão: cortador(a). Filiação: Zenival Marcelino de Faria e Vera Lúcia Prestes de Faria. Sepultamento ontem.

Ana Carolina de Godói Santana, 27 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vanderlei Matias Santana e Alexandra Bueno de Godói. Sepultamento ontem.

Camila Wanely Oliveira Barbosa, 39 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lauro do Carmo Afonso Barbosa e Osmarina de Oliveira Bello. Sepultamento ontem.

Cassio Neri Blasi, 64 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Neri Blasi e Marly Hutner Blasi. Sepultamento ontem.

Claudineia Gonçalves Sant Anna, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Leonil Gonçalves e Francisca da Guia Gonçalves. Sepultamento ontem.

Daiane Aparecida Barbosa Leal, 37 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Fátima Valdenir Moraes Barbosa. Sepultamento ontem.

Edson Luiz Torricillas Machado, 62 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Luiz Torricillas Mijole e Derly Machado Torricillas. Sepultamento ontem.

Edson Pereira da Silveira, 46 anos. Filiação: Eurico Ribeiro da Silveira e Terezinha do Rocio Pereira. Sepultamento ontem.

Eidoquenes Maria Pachinski, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Rodrigues dos Santos e Iracema de Jesus Rodrigues. Sepultamento ontem.

Flávio Paz Werneck, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Germando Werneck Filho e Geni Paz Werneck. Sepultamento ontem.

Franciane Crevonis Miranda Siqueira, 45 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Abelardo Miranda e Terezinha Crevonis. Sepultamento ontem.

Generoza Ribeiro da Silva, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Abílio Souza e Mariana Ribeiro de Meira. Sepultamento ontem.

Jacira Terezinha Jachinski, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Jachinski e Romelia Sare Jachinski. Sepultamento ontem.

Jair Huck, 67 anos. Profissão: radialista. Filiação: João Huck Filho e Irene Huck. Sepultamento ontem.

Joana Noeli Domingues Gonçalves, 69 anos. Filiação: Leonoro Domingues e Nair da Costa Domingues. Sepultamento ontem.

José Marcelo, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Pedro Marcelo e Waldomira Oleinik. Sepultamento ontem.

Juraci Andrade de Jesus, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Pereira de Jesus e Bernardina Andrade de Jesus. Sepultamento ontem.

Laércio Aparecido da Silva, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Geraldo da Silva e Sirlei Bernadete da Silva. Sepultamento ontem.

Leoni de Oliveira Siqueira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Inácio de Oliveira e Idalina Pedroso de Morais. Sepultamento ontem.

Leonita Vieira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jaco Eble e Alzira Eble. Sepultamento ontem.

Luana Traczikoski de Oliveira, 28 anos. Profissão: caixa. Filiação: Antônio Alves de Oliveira e Ironi Traczikoski de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lucas Rodrigues Padilha, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adílio Rodrigues Padilha e Maria Izolde Rodrigues Nunes. Sepultamento ontem.

Luciane Aparecida Bizzotto, 50 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Maurici Alves de Souza e Ana Lúcia Alves de Souza. Sepultamento ontem.

Lucila das Gracas Cordeiro, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Borges e Maria Cenira Borges. Sepultamento ontem.

Márcia Dias Albino, 40 anos. Filiação: Valdemar Sebastião Dias e Elena Dias. Sepultamento ontem.

Maria Elizabeth May Tavares, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco May e Honorina Ramos May. Sepultamento ontem.

Maria José Hilgemberg, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Hilgemberg e Mauricila Santini Hilgemberg. Sepultamento ontem.

Nedir Aparecida Barbosa, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Palhano e Vergínia Palhano. Sepultamento ontem.

Nelson Rubik Júnior, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nelson Rubik. Sepultamento ontem.

Raul Antônio Tortato, 54 anos. Profissão: gerente regional. Filiação: Leonides Tortato e Rosi Marli Tortato. Sepultamento ontem.

Renato da Silva Leite, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Altamirando da Silva Leite e Rosalina Bezerra Leite. Sepultamento ontem.

Roberto Alves, 93 anos. Filiação: Joaquim Alves e Benedita Alves Rodrigues. Sepultamento ontem.

Sednei Bordignon Francisco, 70 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Bordignon e Zelma Mafioletti. Sepultamento ontem.

Sofia Batista de Lima, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Humenhuk e Maria Drozda. Sepultamento ontem.

Tarciso Soares de Campos, 81 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Generosa Soares de Campos. Sepultamento ontem.

Tatiane Cristina Rocha, 31 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evaldo Horácio da Rocha e Rozimeri Rodrigues. Sepultamento ontem.

Tereza Silvestre da Silva, 63 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Silvestre da Silva e Júlia Maria da Conceição. Sepultamento ontem.