Ademir José Cavalli, 73 anos. Profissão: técnico laboratório. Filiação: Antônio Strapasson Cavalli e Iracema Cavalli. Sepultamento ontem.

Alan Patrick Lourenço, 33 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Sílvio Lourenço e Aparecida Roveroto Lourenço. Sepultamento ontem.

Alberto Cappelozzi, 85 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Guido Cappelozzi e Maria Virgínia Cazarin. Sepultamento ontem.

Alessandra Wieczorek Santos, 35 anos. Filiação: Roberto Wieczorek dos Santos e Maria do Rocio de Barros. Sepultamento ontem.

Algacyr César Fiorani, 82 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Indalécio Fiorani e Zeferina Tedesco Fiorani. Sepultamento ontem.

Almerinda Ferreira dos Santos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira dos Santos e Maria Angelica de Jesus. Sepultamento ontem.

Amauri Storgatto, 74 anos. Filiação: Archangelo Storgatto e Hilda Storgatto. Sepultamento ontem.

Amélia Thomazi Beffart, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourenço Thomazi e Maria Postal Thomazi. Sepultamento ontem.

Andreia Aparecida Ferreira, 47 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Maria Ferreira e Maria de Lourdes Ferreira. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Bom Jesus dos Passos.

Anna Maria Carlini, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Carlini e Albertina de Campos Carlini. Sepultamento hoje, Outros.

Anne Beatriz Damasceno Vasconcelos, 1 anos. Filiação: Adão dos Santos Vasconcelos e Luciana Damasceno Vasconcelos. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Jaguapita (PR).

Antônio Correia Ito, 77 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Shiguemiti Ito e Benedita Correia Ito. Sepultamento ontem.

Antônio Pereira Filho, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Pereira da Silva e Francisca Maria Pereira. Sepultamento ontem.

Argentina Gonzaga, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Gonzaga e Nery Farias Gonzaga. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Assinira Rodrigues Veiga, 69 anos. Filiação: Marcelino Rodrigues e Eurides Dias Rodrigues. Sepultamento ontem.

Brandina Ramos Godek, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ezidio Ramos e Maria Lopes Ramos. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Ângelo (Campo Largo), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Municipal Água Verde.

Brásília Correa Santana, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leônidas Correa e Maria Correa. Sepultamento ontem.

Carlos Beli, 87 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Simpriciano Beli e Júlia Caetano de Souza. Sepultamento ontem.

Carmen Bolwerk Cruz, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heinrich Bolwerk e Rosina Derner Bolwerk. Sepultamento ontem.

Célia Regina Versan Lachowicz, 46 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Romário dos Santos e Sineide Versan dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Clemente Cembalista, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Cembalista e Maria Rudmik Cembalista. Sepultamento ontem.

Clesi Aparecida Godoy de Lima, 59 anos. Filiação: Cezar Godoy de Lima e Jardelina Ferreira de Lima. Sepultamento ontem.

Darci Dias, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Olyntho Dias e Avani Ferreira de Melo. Sepultamento ontem.

Davi Cordeiro dos Santos, 66 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Adelaide Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Davi de Siqueira Cortes, 82 anos. Profissão: militar. Filiação: Ernesto de Silveira Cortes e Zeferina Colaco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo de Munucipal da Lapa.

Edna Maria da Silva, 51 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Alaor Silva e Maria de Lourdes Basílio da Silva. Sepultamento ontem.

Edssanderson Lima Ferreira, 43 anos. Profissão: agente. Filiação: Luiz Aparecido Ferreira e Maria Nilza Lima Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Bonfim.

Eduardo Braga Estevinho, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Emílio Madureira Estevinho e Maria Luzia Estevinho. Sepultamento ontem.

Elvira Barbosa Costa, 86 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Manoel Barbosa e Antônia de Franca. Sepultamento ontem.

Estanislau Drosda, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Drosda e Maria Tomporovski Drosda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Felipe Emanuel Martins Ferreira, 28 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Jurupua Valderez Ferreira e Lúcia Maria Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Francisco dos Anjos, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Narciso dos Anjos e Maria Benedita. Sepultamento ontem.

Iara Martins Storrer, 55 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Pedro Aguinaldo Storrer e Azenair Martins Storrer. Sepultamento ontem.

Inês Ignácio Fiori, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bergildo Ignácio e Otília Cipriano Ignácio. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Ivette Cordeiro Oliveira, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Oliveira e Editte Alves Cordeiro Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Santa Cândida.

Jair Alberto Brugnarotto, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Honorino Brugnarotto e Maria Magdalena Brancalhone. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo de Pero Fuss// São José dos Pinhais/ (PR).

João Arthur Rigolino, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Clélia Rigolino. Sepultamento ontem.

João Batista Marques Saldanha, 45 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Francisco Marques Saldanha e Aurelia Farias Saldanha. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida.

João Carlos Scabio, 56 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Ilias Scabio e Juracy Lass Scabio. Sepultamento ontem.

João Nilson da Cruz, 51 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Joaquim Ribeiro da Cruz e Dejair Lima da Cruz. Sepultamento ontem.

Joel de Jesus Ribeiro, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Ribeiro e Maria das Dores Ribeiro. Sepultamento ontem.

Jorge Artur Secco Deon, 63 anos. Filiação: Guerini Deon e Cilma Secco Deon. Sepultamento ontem.

José Avila, 73 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: João Avila e Ana de Lima. Sepultamento ontem.

José Tavares da Silva Neto, 72 anos. Filiação: João Tavares da Silva e Izaura Braz Tavares. Sepultamento ontem.

José Waldomiro Teixeira, 62 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Eugênio Teixeira e Ifigeia Laves Teixeira. Sepultamento ontem.

Josué Hioki, 54 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Macakasu Hioki e Sumico Tsutiya Hioki. Sepultamento ontem.

Josué Sylvestre da Silva, 84 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Silvino Sylvestre da Silva e Luíza Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Juarez de Campos Barbosa, 56 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sebastião de Campos Barbosa e Noêmia das Neves de Almeida. Sepultamento ontem.

Júlia Telles, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dorvalino F Telles e Matilde B Telles. Sepultamento ontem.

Jurema Maria Mosele, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Liberato Pereira e Palmira Abdulak Pereira. Sepultamento hoje, Outros.

Jussani Procópio dos Santos, 45 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Francelino Procópio dos Santos e Elvira Torino dos Santos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Leni Faria Dalpra, 88 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José Félix Barnabe e Laura Maida de Faria. Sepultamento ontem.

Leonardo Pires, 93 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Agostinho Pires e Júlia Simas. Sepultamento ontem.

Liliane de Moura Paris, 48 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Antônio Paris e Helena Taborda de Moura Paris. Sepultamento ontem.

Luciana Cristina Fogiatto, 49 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Olizir Fogiatto e Egeni Terezinha Mundo Fogiatto. Sepultamento ontem.

Lucy Kuchpil, 91 anos. Filiação: Alexandre Dondeo e Joanita Dondeo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Luíza Kasdorf, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dietrich Kasdorf e Suzana Rempel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Maria José Macena da Silva Silveira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Macena da Silva Filho e Marcionelia Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Maria José da Silva, 61 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: José Firmino dos Santos e Antônia Maria Dias. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Memorial da Vida//sao José dos Pinhais (PR).

Maria Madalena Vieira da Rocha, 98 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Costa Lima e Ignacia Pedroso Lima. Sepultamento ontem.

Maria Neves Machado, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Campos Neves e Eliza Ferreira Neves. Sepultamento ontem.

Maria Sidney Diorio Hermogenes, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Belarmino Diorio e Antonietta Zamuner. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Gans, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Grande e Rosa Grande. Sepultamento ontem.

Maria de Lurdes de Meira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião de Oliveira e Senhorinha Biscaia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marilda Ramos, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Kutz e Adelaide Kutz. Sepultamento ontem.

Marli Conceição Lima Huamani, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Orlando de Lima e Arlinda Ferreira. Sepultamento ontem.

Maulem Henrique Ferreira Silva, 43 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Milton Silva e Lazara Suzana Ferreira Silva. Sepultamento ontem.

Mauro Rodrigues, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antenor Rodrigues e Maria das Dores Rodrigues. Sepultamento ontem.

Nelci Pereira de Mattos, 84 anos. Filiação: Francisco Martins de Mattos e Vitalina Pereira de Mattos. Sepultamento ontem.

Nelci Teresinha Pillar Taufer, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Octacilio Fagundes Pillar e Ilse Ilha Pillar. Sepultamento ontem.

Nereu José da Silva, 59 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro da Silva e Francisca de Oliveira Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Agudos do Sul -PR.

Nilza Bento da Rocha, 72 anos. Filiação: Felício Bento de Souza e Laura Rocha de Souza. Sepultamento ontem.

Olívio Vatrin, 79 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Júlio Vatrin e Ignesia Vatrim. Sepultamento ontem.

Osmari de Jesus Faria Nascimento, 58 anos. Filiação: Lorival Lourenço de Faria e Elvira Floriana de Lima. Sepultamento ontem.

Paulo Santana Gouveia, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Sant Ana de Gouveia e Izaltina Paulina de Gouveia. Sepultamento ontem.

Pedro Ivo Sartori, 73 anos. Filiação: Pedro Sartori e Amália Sartori. Sepultamento ontem.

Rafael Jorge Abrahão, 36 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Jorge Miguel Abrahão e Denir da Silva Abrahão. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Raissa Aparecida Alves, 21 anos. Filiação: João Rodrigues Alves e Vilma Martins Goulart Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Ronaldo Alves de Lara, 57 anos. Profissão: assistente jurídico. Filiação: Teodorico Alves de Lara e Miroslava Anna de Lara. Sepultamento ontem.

Sabine Pimentel Feltrin, 48 anos. Filiação: João Irassu Feltrin e Helena Feltrin. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Sílvio Maggioni Júnior, 81 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Sílvio Maggioni e Maria Maggioni. Sepultamento ontem.

Sílvio Norcio, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: Dirce de Fátima Norcio. Sepultamento ontem.

Tereza Arantes, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Deroski e Catarina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Thais Ostroski Ilarraz Pereira, 24 anos. Profissão: free lancer. Filiação: Michel Ostroski Ilarraz Pereira e Geciane Batista Berger. Sepultamento ontem.

Valdevina Santos Nunes, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Casturino Santos Silva e Leandrina Duvirgem Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Ortigueira (PR).

Valter Leite, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Raimundo de Campos Leite e Florisia Leal Leite. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária), saindo da Capela do Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Walter Feldens, 62 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Bruno Feldens e Holinda Konrad Feldens. Sepultamento ontem