Altair Zaramella, 69 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Lydio Zaramella e Angelina Zeni Zaramella. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Amélia de Oliveira da Silva, 78 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José de Oliveira e Irene Lorena de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

André Cepluki, 80 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: João Cepluki e Baldina Hauczek. Sepultamento ontem.

Anita Neumann, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antoni Silveira Brasil e Maria da Luz Berthier Brasil. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Santa Cândida.

Antônio Ribeiro do Prado, 64 anos. Filiação: Sebastião Ribeiro do Prado e Brásília Maria Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Boqueirão.

Aparecida Venerio Marion, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Venerio Paulo Venerio e Angelina Massambami Venerio. Sepultamento ontem.

Ari Porcino, 77 anos. Profissão: dentista. Filiação: Rosalina Porcino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Arnoldo Cordeiro do Nascimento, 80 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Joaquim Cordeiro do Nascimento e Maria Barause do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Aurita Paulina Rigoni, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulino Ribeiro Baptista e Genoveva Kichi Janoski Baptista. Sepultamento ontem.

Catarina Colaco de Lacerda, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Fila e Maria Fila. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo da Capela do Cemitério Municipal.

Cláudio Wanderley Gonçalves Diniz, 33 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Silveira Diniz e Juvina Wagner Gonçalves. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Espigão.

Crestina Liebl, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Tauscher e Elly Kondlatzch Tauscher. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) CemitérioMunicipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela do Cemitério Municipal – Almirante Tamandaré.

Dalva Alencar da Silva Reis, 72 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Manoel Alencar e Josefa da Conceição Alencar. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Jacarezinho -PR.

Daryl Jeverson Dias de Brito, 34 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Jeferson Jorge Dias de Brito e Eliane Cristina Alves Brito. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Vertical.

Decilia de Oliveira Barbosa, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco de Oliveira e Arcanja Ângela de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Mortuária do Diadema.

Dejanira Regloski Lara, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Regloski. Sepultamento ontem.

Edith Sendeski Correa, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro Sendeski e Neves Santos Sendeski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Edson de Andrade, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Carlos de Andrade e Roseli Moczynski Crichaki de Andrade. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Evandro Barreto Caminha, 86 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Álvaro Ferrugem Caminha e Odette Barreto Caminha. Sepultamento terça-feira, 27 de julho de 2021 às 11hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Gean Carvalho Cassiano, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gelson Cassiano e Maria de Fátima Carvalho. Sepultamento ontem.

Geferson Schambeck, 51 anos. Profissão: analista. Filiação: Gerson Schambeck e Olipia Batista Schambeck. Sepultamento ontem.

Genete Baumann, 82 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Félix Baumann e Gertrudes Gondro Baumann. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Unilutus.

Intaka Ida, 97 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Kantaro Ida e Iukie Ida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Iolanda de Jesus Gonçalves, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Guilherme Gonçalves e Maria de Lourdes Gonçalves. Sepultamento ontem.

Izabel Cristina Silva dos Santos, 48 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Manoel dos Santos e Maria Júlia Silva dos Santos. Sepultamento ontem.

Janina Stec, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Kmiec e Edevirges Kmiec. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Jehovar Camelo da Cunha, 85 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Adão Camelo da Cunha e Helena Camelo da Cunha. Sepultamento ontem.

Jessé Straube, 89 anos. Profissão: taxista. Filiação: Alfredo Straube dos Santos e Romana Milani. Sepultamento ontem.

João Manoel Mendes Brasil, 73 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Vernis Brasil e Dillahir da Silva Brasil. Sepultamento ontem.

João Quiliano Esteche, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Vitor Esteche e Leonidia Custodio Esteche. Sepultamento ontem.

Joaquim Rodrigues, 91 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Patrocinio Rodrigues e Angelina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Jonival dos Santos Magalhães, 51 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Aroldo Ribeiro Magalhães e Ada Rodrigues Magalhães. Sepultamento ontem.

Jorge Luiz Siqueira, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edgard Siqueira e Hilda Reinaut Siqueira. Sepultamento ontem.

José Carlos Pedrão, 65 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Antenor Antônio Pedrão e Isaura Inhani. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

José Chaves de Oliveira Júnior, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Chaves de Oliveira e Doralice Kuster Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

José Ordari Pelegrini, 75 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Romulo Pelegrini e Jandira Domingues do Amaral. Sepultamento ontem.

José Oscar Pinto Rodrigues, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedito Mota Rodrigues e Maria de L Pinto Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Judith Rodrigues, 83 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Argemiro Fernandes Rodrigues e Noêmia Alice Rodrigues. Sepultamento ontem.

Juliana Paecheki, 38 anos. Profissão: assistente financeiro. Filiação: João Paecheki Júnior e Júlia Cheremete Paecheki. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júlio Mancia, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Miguel Mancia e Cantalicia Flores Mancia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Kauan Ferri dos Santos, 20 anos. Filiação: Alfredo Biune dos Santos e Adriana de Oliveira Ferri dos Santos. Sepultamento ontem.

Ledemir Menon, 66 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Vitório Menon e Ivone Eidam Menon. Sepultamento ontem.

Lilia Danyelen Azevedo Lima da Silva, 27 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: José Engracio Lima da Silva e Tatiana Santos Azevedo. Sepultamento ontem.

Lindamir Henequin Ribas de Menezes, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Henequin Ribas e Gracioza Tozo Ribas. Sepultamento ontem.

Lúcia Aparecida Diniz, 52 anos. Filiação: Augustinho do Carmo Diniz e Orozina da Silva Diniz. Sepultamento ontem.

Luíza Kazeker, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Miguel Kazeker e Carolina Schultz. Sepultamento ontem.

Luzia do Rocio da Cruz, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco Carvalho e Vanda Carvalho. Sepultamento ontem.

Maikee Thorhauer Lehun, 5 anos. Profissão: estudante. Filiação: Maikon Lehun e Janeine da Luz Menegasso. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de União da Vitória.

Manoel Rodrigues de Souza, 63 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Rodrigues de Souza e Sivalda Alves Afonso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo.

Marcelino Cotosky, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Martins Cotosky e Ana Cotosky. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Aparecida Staut Nunes, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Staut e Clélia Doni Staut. Sepultamento ontem.

Maria Barbosa, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Barbosa de Sousa e Manoelina Rodrigues Campos de Sousa. Sepultamento ontem.

Maria Cecília Vitória Ferreira Pinheiro, 5 mes(es). Filiação: Ricardo Guimarães Ferreira e Aliciana Louyzeilane Oliveira Pinheiro. Sepultamento terça-feira, 27 de julho de 2021 às 17hh, Outros, saindo da Capela do Cemitério Municipal.

Maria Cristina Kojarska, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manlio Franceschini e Elena Galloppa. Sepultamento ontem.

Maria Cruz Simões, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Timoteo Cruz e Hercilia Borba. Sepultamento hoje, Outros.

Maria Donatila Cardoso, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Afonso Oscar Chassot e Maria Clara Volkweis Chassot. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Lúcia da Silva, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tibúrcio de Brito da Silva e Ana Marculina Vieira da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Siqueira Campos (PR)..

Maria de Jesus Meireles, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Saturnina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus de Oliveira Basso, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artimidio Alves de Oliveira e Josepha da Conceição Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria de Lourdes de Campos Figueiredo, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jacy Loureiro de Campos e Eugenia Bruggman de Campos. Sepultamento ontem.

Mário Henrique dos Santos, 62 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José dos Santos e Inês Cecília da Silva Santos. Sepultamento ontem.

Moacyr Gonsalves, 62 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Benedicto Waldomiro Gonsalves e Iracema Ferrari Gonsalves. Sepultamento ontem.

Nelson Bettega, 82 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Maurício Bettega e Eutália Bettega. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Santa Cândida.

Nelson Luque, 74 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Antônio Luque Filho e Alayde Duran Luque. Sepultamento ontem.

Nicodemos Nogueira Soares, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Devanis Gonçalves Soares e Alvina Nogueira Soares. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito.

Olivia Alves Batista dos Santos, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Alves Batista e Dalila da Costa Alves. Sepultamento ontem.

Patrik Moraes Alves, 35 anos. Profissão: motoboy. Filiação: José Carlos Alves e Carolina de Fátima de Moraes Alves. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Ricardo Alex Lamb, 47 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Sady Walter Lamb e Edith Inge Lamb. Sepultamento ontem.

Roberto Vargas Batista, 59 anos. Profissão: gerente marketing. Filiação: Nilton de Souza Batista e Maria de Lourdes Vargas Batista. Sepultamento ontem.

Sadatoshi Umada, 80 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Shigueo Umada e Missue Umada. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do Municipal do Água Verde.

Sara Ferreira dos Santos Imme, 48 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Francisco Ferreira dos Santos e Tereza Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Sara Olivia Gaiozo Talavera, 41 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Aizar Talavera Filho e Vitoriana Gaiozo Talavera. Sepultamento ontem.

Severino Prazido Gonçalves, 87 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Afonso Prazido Gonçalves e Maria Antônia Rodrigues. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito.

Sivaldo Souza Patricio, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo José Patricio e Alzira Souza Patricio. Sepultamento ontem.

Tereza da Silva Santos, 84 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Euzebio Antônio da Silva e Carmelina Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

Theo Maciel Martins, 23 dias. Filiação: Igor Maciel Martins e Ana Paula Rodrigues. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Thiago Augusto de Lima Campanharo, 14 anos. Profissão: estudante. Filiação: Valdecir Campanharo e Rafaele de Lima Campanharo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela do CemitérioMemorial da Vida Sjp (PR).

Toshie Akamine Ribas, 94 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ushi Akamine e Makato Akamine. Sepultamento ontem.

Urbano Martins de Araújo, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Júlia Pereira de Araújo. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo de Pedro Fuss//sjp.

Valdecir Campanharo, 42 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Domingos Campanharo e Tereza Ferreira Campanharo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela do CemitérioMemorial da Vida Sjp (PR)..

Vera Lúcia Farlandes, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira da Silva e Berlarmina Tereza de Jesus. Sepultamento ontem.

Viviane Cristina da Silva Santana, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro José Santana e Maria de Lourdes da Silva. Sepultamento ontem.

Wilson Roberto Noncimbone, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ernecio Noncimbone e Antônia Porpeta Nocimbone. Sepultamento ontem.