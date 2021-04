Adriana Nascimento Ribeiro de Souza, 43 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Ciro Nascimento Ribeiro e Narcisa Alves Ribeiro. Sepultamento ontem.

Afonso Alves de Souza, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Alves de Souza e Maria São Pedro de Souza. Sepultamento ontem.

Alayde de Oliveira Coelho, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo de Oliveira e Maria Matilde de Oliveira. Sepultamento ontem.

Alfredo Oeller, 89 anos. Profissão: desenhista. Filiação: Germano Oeller e Gertrudes Oeller. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda.

Alice dos Santos, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Genesio Carlos dos Santos e Leocadia Dziwulski dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Almira de Souza Macedo, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Goetenn de Souza e Maria Rodrigues Teixeira. Sepultamento ontem.

Amabile Luíza Signor Ramos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fortunato Signor e Dosolina A Deconte Signor. Sepultamento ontem.

Ana Sofia Lopes Michalski, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Ricardo Lopes da Silva e Andréa Michalski Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde, Curitiba (PR).

Anderson Cordeiro de Oliveira, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Leitão de Oliveira e Maria de Fátima Cordeiro de Oliveira. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anderson Luiz de Souza, 44 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Brazilino José de Souza e Maria Rosa de Souza. Sepultamento ontem.

Andréa Michakski Lopes, 47 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Michalski e Mariluz Fabri Michalski. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde, Curitiba(PR).

Angelino Gonçalves, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Laudemiro Gonçalves e Mathilde Morel Gonçalves. Sepultamento ontem.

Antônio Afonso Cardoso, 94 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ricardo Afonso Cardoso e Leonor Camargo Cardoso. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida S. J. dos Pinhais.

Antônio Marcelo, 66 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Marcelo e Waldomira Oleinik. Sepultamento ontem.

Arlon Alves da Silva, 47 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Pedro Nazaré da Silva e Maria da Graça Alves da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Ary Rodrigues de Souza, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eduardo Rodrigues de Souza e Clemencia Ortilia de Souza. Sepultamento ontem.

Beatriz Soares Kruger Naide, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Felipe Roberto Taborda Kruger Jacoboski Naide e Elaine Soares Naide. Sepultamento ontem.

Carlos Borges, 86 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Francisco Borges Cardoso e Vitalina Soares dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Carlos Roberto da Silva, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Augusto da Silva e Maria Antonieta da Silva. Sepultamento ontem.

Carmen Regina de Oliveira, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Dias de Almeida e Maria Conceição Oliveira de Almeida. Sepultamento ontem.

Catia Regina Pilato, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Pilato e Adelina Salesbram Pilato. Sepultamento ontem.

Cecília de Jesus Miranda Duarte, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Vieira de Miranda e Ana Aparecida Miranda. Sepultamento ontem.

Celestino Correa da Silva, 90 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Sebastião Correa da Silva e Catarina Correa da Silva. Sepultamento ontem.

Celmira Ferraz de Campos Santana, 72 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Sebastião Ferraz de Campos e Domingas Maria de Campos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Cid Antônio de Pádua Filho, 45 anos. Profissão: analista. Filiação: Cid Antônio de Pádua e Arnete de Fátima de Pádua. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde, Curitba (PR).

Dalila Bertille Schaykowski, 93 anos. Profissão: secretária. Filiação: Miguel Schaykowski e Catharina Schaykowski. Sepultamento ontem.

Dalvo Hipolito, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Hipolito e Lúcia Catapan. Sepultamento ontem.

Davi Araújo dos Santos, 45 minutos. Filiação: Raquel de Araújo de Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Dirceu Medeiros, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sarapiao Alves de Medeiros e Carmelinda Alves Pinheiro Medeiros. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Diva Palmer da Silveira, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Augusto Palmer e Apolônia Bietkoski. Sepultamento ontem.

Eclea Maria Guernt Richetto, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hilario Guernt e Laura Maia Guernt. Sepultamento ontem.

Ednor Gomes, 68 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Manoel Gomes e Maria Carolina Gomes. Sepultamento ontem.

Elisete de Oliveira, 61 anos. Filiação: Floriano de Oliveira e Francelina da Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elizeu Caldas da Silva, 50 anos. Filiação: José Caldas da Silva e Rita Passos da Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elvira Zap, 81 anos. Profissão: diarista. Filiação: Basílio Zap Sobrinho e Anastácia Saviski Zap. Sepultamento ontem.

Elza dos Santos da Silva Bail, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Freitas dos Santos e Maria Edeliria Moreira. Sepultamento ontem.

Expedito Ribeiro da Silva, 67 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Francisco Ribeiro da Silva e Maria Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Ezequiel Camargo, 20 anos. Filiação: Rosemari Bueno Camargo. Sepultamento hoje, Outros.

Farid Ariadne Chaerki Correa, 61 anos. Filiação: Alvim Thimotio Correa e Libiba Chaerki Correa. Sepultamento ontem.

Fátima Aparecida de Lima, 48 anos. Profissão: balconista. Filiação: Agenor Ferreira de Lima e Maria Cacilda de Oliveira. Sepultamento ontem.

Filomena Boiano Fila, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Boiano e Maria Boiano. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Gisele Travassos de Assunção, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Orlando Travassos de Assunção e Janine Neves de Assunção. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Hamilton Ramos Linden, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Guilherme Linden e Lisete Ramos Linden. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Hamilton Silva da Silva, 51 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Niwton Gomes da Silva e Marlene Silva da Silva. Sepultamento ontem.

Helena Donina Correia, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elias Marques Ferreira e Donina Sezaria da Conceição. Sepultamento ontem.

Helia Loreta Correa, 58 anos. Profissão: assessor(a). Filiação: José Abel Correa e Maria Aparecida Ribeiro Correa. Sepultamento ontem.

Inácio Pereira da Silva, 85 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ananias Pereira da Silva e Josefa Rosa da Conceição. Sepultamento ontem.

Izabel Cristina Greca, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Schubak e Rosi Schubak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Jackson Mocelim, 37 anos. Profissão: operador(a). Filiação: José Valdemar Mocelim e Maria de Jesus Prado. Sepultamento ontem.

Janete das Neves de Almeida, 56 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Domingos Antunes de Almeida e Maria Rosa Almeida. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Central / Araucária.

João Batista Cim, 79 anos. Profissão: taxista. Filiação: Antônio Cim e Clotilde Tomazoni. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

João Batista Gondim, 55 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Manoel Gondim e Helena Gonçalves Gondim. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Mortuária da Cic.

João Carlos Kruger, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Erick Arnaldo Kruger e Thereza Amália Morozini Kruger. Sepultamento ontem.

Joaquim Diniz da Silveira, 82 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Joaquim Diniz da Silveira e Virgilia Cesaria da Cruz. Sepultamento ontem.

Joaquim Izidoro Ribeiro Neto, 91 anos. Profissão: militar. Filiação: Cecília Izidoro Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Jonathan Vicente de Souza, 36 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Maria Neide Lopes de Souza. Sepultamento ontem.

José Borges da Silva, 61 anos. Filiação: Amantino Borges da Silva e Izaura Maria da Luz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

José Gonçalves de Oliveira Sobrinho, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Onesio Gonçalves de Oliveira e Cesarina Ribeiro de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

José Manoel Beduschi, 92 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: João Manoel e Angelina Pinheiro. Sepultamento ontem.

José Roque Castanha, 75 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Bertoldo Alves Castanha Filho e Maria da Luz Alves. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

José Zaremba, 88 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Francisco Zaremba e Eduwiges Zaremba. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Municipal Água Verde.

José de Pinho Alho, 81 anos. Profissão: administrador(a) empresas. Filiação: José Augusto de Pinho Alho e Emília de Pinho. Sepultamento ontem.

Juraci Lourenço, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Lourenço e Elizia Ilarina de Paula. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Laira Cassielli Zarelli Detoni, 29 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Laerte Floriano Detoni e Luciana Zarelli Romeiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Jardim Eterno – Paranaguá.

Lindomar Brasil Barreto, 35 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Roberto Medeiros Barreto e Nilza Teresinha Tamara Brasil. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Lorita de Souza da Trindade, 73 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Silvestre Miguel de Souza e Rozalba Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Luise Marie Hanninger, 94 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Gottlob Otto Eppinger e Babette Eppinger. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Luíza do Rocio de Souza Machado, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Souza e Maria Santos de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal do Água Verde.

Luzia Pedro Moretti, 67 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Pedro Sobrinho e Ana Rosa. Sepultamento ontem.

Maria Bertina da Silva, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ermenegildo dos Santos e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Campo MourãoPR.

Maria Cândida Pedro Lopes, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Pedro e Maria Cândida. Sepultamento ontem.

Maria Geny Zonatto, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Ariello e Luíza Ariello. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Gorete da Silva, 49 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Amadeu Sirvino da Silva e Tereza Joana da Conceição. Sepultamento hoje, Outros.

Maria Joana dos Anjos, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim dos Anjos e Maria dos Anjos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Maria Joannita Cavali, 85 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Seronatto e Androziria Seronato. Sepultamento ontem.

Maria Laureci Carlim, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anastácio Carlim e Olivia Carlim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Negro -PR.

Mário Vital Rodrigues, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Vital Rodrigues e Conceição Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Marisa Terezinha da Silva, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Flory Lencina da Silva e Ondina Tereza da Silva. Sepultamento ontem.

Mauro Antônio Camargo Júnior, 38 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Mauro Antônio Camargo e Rute Zeni Camargo. Sepultamento ontem.

Nelci de Oliveira, 73 anos. Filiação: Geraldo Antenor de Oliveira e Alvina Souza. Sepultamento ontem.

Nilse Maria Oliboni, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Guisolfi e Miquelina Vanz Guisolfi. Sepultamento ontem.

Odete Bastos Florenski, 70 anos. Filiação: Abílio Bastos e Carolina Dutra Bastos. Sepultamento ontem.

Reinaldo Furlan, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Danquilino Furlan e Maria Metgger Furlan. Sepultamento ontem.

Reni da Silva, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Alfredo Simon Cordeiro e Rita Rodrigues Cordeiro. Sepultamento ontem.

Ricardo de Azevedo, 50 anos. Profissão: segurança. Filiação: João Antônio Silveira de Azevedo e Stela Maris de Azevedo. Sepultamento ontem.

Samuel Sohn, 55 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Ervino Sohn e Hildegard Shon. Sepultamento ontem.

Sandra Mara Silva Marassati, 59 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Ferreira Silva e Carolina de Mattos Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Municipal Santa Cândida.

Sebastião Custodio dos Santos, 86 anos. Profissão: servente. Filiação: Antônio Custodio dos Santos e Eva Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02- Municipal Boqueirão.

Tereza da Silva, 78 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Isaque Rodrigues das Chagas e Maria Paulina de Jesus. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valdemar da Silva Santos, 63 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Hermenigildo dos Santos e Paulina Silva Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Valdete de Sobral, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio José do Sobral e Antônia Severina do Sobral. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Vanda Viana, 53 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: João Viana e Joana Viana. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá).

Vital Nunes Lima, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Nunes Lima e Maria da Silva Nunes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Vitorino Aparecido dos Santos, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Aurélio Victorino dos Santos e Olivia de Jesus dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Zenon Victor Wojciechowski, 93 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Estanislau Wojciechowski e Anna Wojciechowski. Sepultamento ontem.

Zoe Santa Ritta Macedo, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcebiades Rotoli Macedo e Igle Santa Ritta Macedo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.