A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) divulga nesta segunda-feira (25) o resultado do Vestibular de Primavera. A divulgação acontece por meio de transmissão ao vivo pelo Facebook da UEPG, a partir das 14h. Depois, as listas estarão disponíveis no site da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS).

A divulgação do resultado do Vestibular de Primavera, segundo a UEPG, ocorre dentro do prazo previsto. “A continuidade de transmitir o resultado por meio de live, utilizando as redes sociais, é uma inovação da atual gestão, que aumenta a interação entre a UEPG e os nossos candidatos”, destaca coordenador da CPS, Edson Luis Marchinski.

As provas do vestibular aconteceram em 26 de setembro, em 46 locais de prova distribuídos por 13 cidades do Paraná. Os mais de 7.800 candidatos que realizaram as provas disputam 725 vagas nos cursos de graduação da UEPG. Dos cursos ofertados, o mais concorrido é Medicina, que apresenta concorrência de 283,3 candidatos por vaga. Odontologia vem em segundo lugar com 18,4 candidatos/vaga. Em seguida, vem Engenharia de Software (18,2); Direito Noturno (18); e Enfermagem (17,8).

Para o ano letivo de 2022, os candidatos têm ainda as oportunidades de ingressar por meio do Vestibular de Outono e do Processo Seletivo Seriado (PSS). As inscrições para o Vestibular de Outono abrem em 1.º de novembro e se encerram em 29 de novembro. E as provas serão aplicadas em 20 de março de 2022. O PSS 2021 já encerrou as inscrições, e as provas das três etapas acontecem em 05 de dezembro.

