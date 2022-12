Adacy Dea Rigolino, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Dea e Joanita Bittencourt Dea. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Ademir João Fritzen, 48 anos. Profissão: caldeireiro(a). Filiação: Oscar Fritzen e Roverna Maria Fritzen. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Municipal de Araucária PR.

Amélia Rodrigues Magno, 81 anos. Filiação: Roque Domincheck e Hermelina Domicheck. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Carolina Rayzel dos Santos, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcelo de Jesus dos Santos e Sheila Cordeiro Rayzel. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Memorial Luto Curtiba Sala Jacaranda CurtibaPR.

Antônio Cardozo, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro José Cardozo e Osvaldina Cardozo. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos de Mattos, 65 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Adebal Fulgencio de Mattos e Diva Bueno de Mattos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial de Luto Curtiba Sala Cerejeira CurtibaPR.

Antônio Luís Nogueira, 76 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Otoniel Luís Nogueira e Tereza Luíza Nogueir. Sepultamento ontem.

Aparecido Hermenegildo Ramos, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco Hermenegildo Ramos e Maria de Lourdes Oliveira Ramos. Sepultamento ontem.

Araide Barboza de Lima, 86 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Otacílio Barboza e Maria Barboza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Bruno Cezar Mathias de Morais, 34 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Rogério Severino de Morais e Márcia Aparecida de Souza Mathias. Sepultamento ontem.

Cláudio de Meo, 76 anos. Filiação: Alexandre de Meo e Maria de Jesus de Meo. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Clodionaldo Trindade, 52 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Renato de Paula Trindade e Sílvia Costa Trindade. Sepultamento ontem.

Cristina Celene Teixeira Costa, 75 anos. Filiação: José Puka e Joana Dugonski Pucka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Divair dos Santos Carvalho, 78 anos. Filiação: João Pereira dos Santos Filho e Izaura Alves Pinto dos Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de Pq Metropolitano.

Djanira Emília Mickosz, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Becker e Filomena Becker. Sepultamento ontem.

Edson Luiz Sprada, 57 anos. Profissão: gerente recursos humanos. Filiação: Henrique Sprada e Senira Sprada. Sepultamento ontem.

Eloísa Vitória Vorpagel, 19 dias. Filiação: Neimar Leandro Vorpagel e Vivian Luana Klein Vorpagel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Luterana Comunidade Concordia (Quatro Pontes).

Estefania Olekszyszyn Borowski, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Olekszyszyn e Anastácia Olekszyszyn. Sepultamento ontem.

Evonilde Alfradique Spitz, 76 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Clovis Alberto Spitz e Nazareth Alfradique Spitz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Geni de Lima Batista, 66 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Gaspar Santana de Lima e Anadir Machado de Lima. Sepultamento ontem.

Itália Lubian Franco, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lubian e Carolina Lubian. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do São Francisco de Paula.

Jairo Braun, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Marli Francisca Braun e Marli Francisca Braun. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Borda do Campo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Jechffe Hamud Hamud, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ata Hamud Borot e Montaja Hamud Yussef. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Mesquita Islamica (Paranaguá).

João Maria Pires, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Alves Pires e Maria Andrade Pires. Sepultamento ontem.

José Ari dos Santos, 61 anos. Filiação: Augusto Pereira dos Santos e Helena de Oliveira Santos. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

José da Silva Pinto, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro da Cunha Pinto e Maria Amélia da Silva Pinto. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Laura Wellner, 78 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Pedro Menegolo e Helena da Fonseca Menegolo. Sepultamento ontem.

Manasses de Aguiar Pereira, 71 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Manoel Idelfonso Pereira e Maria Braz de Aguiar. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Marcelo Magno Mareco, 35 anos. Filiação: Zeno Demétrio Mareco e Ana Maria do Prado Mareco. Sepultamento ontem.

Margarida Maciel Lustosa, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Josege Dias Maciel e Sebastiana Dias Maciel. Sepultamento ontem.

Maria Torres da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Raimundo da Silva e Josefa Olindrina Torres. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Fontoura, 60 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Luiz Antônio Fontoura e Maria Thereza Fontoura. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Cmav.

Nelson Stephanhake, 71 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Stephanhake e Maria Stephanhake. Sepultamento ontem.

Orlando Janneck, 92 anos. Profissão: soldador. Filiação: Paulo Adolfo Janneck e Mathilde Carolina Benson. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.

Otávio Medeiros da Costa, 79 anos. Filiação: Cícero José da Costa e Maria Vieira de Medeiros Costa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Otília Kida Caldeira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Kida e Sofia C Kida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Paulo Correa de Aguiar, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gumercindo Correa de Aguiar e Adrelina Souza de Aguiar. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Maringá PR, saindo da Capela Municipal de Maringá PR.

Paulo Rodrigo Fylyk, 40 anos. Filiação: Paulo Roberto Fylyk e Elizete Pinheiro Fylyk. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Pedro dos Santos, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Glória da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Municipal do Boqueirão – Capela 1.

Rodrigo Fernandes dos Santos, 45 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio dos Santos e Aurora Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosemari Lass, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Graboski e Leonira Graboski. Sepultamento ontem.

Sandra Maria Mazur, 49 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Augusto David Mazur e Jane Elza Godke Mazur. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capeal Municipal.

Senji Ito, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Masashi Ito e Satsu Ito. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela São Miguel Fanny CuritibaPR.

Shizuyo Wakassugui, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Shigematsu Ota e Matsu Ota. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Tais de Jesus Pinheiro, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Jorge Pinheiro e Roseli de Fátima de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela da Funerária Castro (Castro).

Thereza Tarasiuk, 90 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Elias Huzij e Maria Huzij. Sepultamento ontem.

Thiago Edílson de Araújo, 35 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Regina Aparecida de Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valdemar Borges de Paula, 83 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Afonso Rodrigues de Paula e Maria Borges de Paula. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Vitória Ziomek, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Opalinski e Bronislava Riba. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo da Capela da Funerária São Cristovão / QuitandinhaPR.

Wanda Gromba, 89 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Romão Gromba e Eleonor Gromba. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.