Anercilio Bondancia, 76 anos. Sepultamento hoje.

Ângela Maria Pires Lino, 66 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras).

Angelina Seidel, 78 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Arno Rech, 80 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Arthur Conrado Drischel, 82 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Ary da Silva Alves Júnior, 38 anos. Sepultamento hoje.

Carlos Arthur de Oliveira Petrucci, 57 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Conrado Kwiatkowski, 75 anos. Sepultamento hoje.

Cristian da Silva Boeira, 30 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Largo.

Elizabeth de Fátima Freitas Fonseca, 67 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Gildemar Bonete de Souza, 46 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Ilson Ramos, 74 anos. Sepultamento hoje.

Jandir Rodrigues da Silva, 55 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

João Vieira de Paula Cordeiro, 86 anos. Sepultamento hoje.

José Luiz Cavalli, 67 anos. Sepultamento hoje.

José Vergilio de Oliveira, 57 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Juvencia Pinheiro Cordeiro, 83 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Laudemir Messias Delima, 59 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Levi Aloiso Fernandes, 78 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Contenda.

Lili Birk, 90 anos. Sepultamento hoje.

Luciano Zellner da Silva, 33 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Luiz Jurandir Batistão, 82 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Marcos Andrade, 64 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maria Luíza Martins, 83 anos. Sepultamento hoje.

Maria da Glória Barbosa Rocha, 78 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Agudos do Sul.

Miguel Fernandes, 74 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Murillo Marcos Esberard Miranda, 94 anos. Sepultamento ontem.

Nahur Monteiro dos Santos, 69 anos. Sepultamento hoje,

Sebastião Celso Fonseca, 76 anos. Sepultamento hoje.

Sirlei Machado, 39 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande.

Solivan Ferreira, 55 anos. Sepultamento hoje.

Tereza de Abreu, 74 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Valdomir Aparecido da Conceição, 51 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Abrange Bueno de Lara, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Machado Bueno e Francisca Kuster de Lara. Sepultamento ontem.

Adélia Velho Moreira, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gasparino do Amaral Velho e Dautila Caetano do Amaral. Sepultamento ontem.

Adriana Ribeiro de Freitas, 45 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Ana Ribeiro de Freitas. Sepultamento ontem.

Aide Delfino Pereira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Delfino e Catarina Delfino. Sepultamento ontem.

Aldo Varisco Júnior, 66 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Aldo Varisco e Maria da Graça Queiroz Varisco. Sepultamento ontem.

Amadeu de Almeida, 69 anos. Filiação: Fermino de Almeida e Maria Aparecida de Almeida. Sepultamento ontem.

Angelina Maria da Silva, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Luiz da Silva e Delza Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Anilton Alves, 55 anos. Profissão: militar. Filiação: João Maria Alves e Marta Alves. Sepultamento ontem.

Antônio Cardoso da Silva, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: João Cardoso da Silva e Izabel Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Aparecida Maria de Azevedo, 57 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Benedito Alves e Goncalina Maria Alves. Sepultamento ontem.

Araci do Rocio Cruz Marcondes, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brazilino Honório da Cruz e Maria Honório da Cruz. Sepultamento ontem.

Augusto Barbosa, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Gonçalves Barbosa de Lima e Maria Soares do Nascimento. Sepultamento ontem.

Clea Carneiro Teixeira, 91 anos. Profissão: redator(a). Filiação: José Joaquim Teixeira e Iva Carneiro Teixeira. Sepultamento ontem.

Divonsir Dante Consul, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: André Consul e Maria Iolanda Consul. Sepultamento ontem.

Edson Cândido, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elizeu Cândido e Antônia Borim Cândido. Sepultamento ontem.

Emma Thereza Cordeiro, 98 anos. Profissão: servente. Filiação: Theodoro Puttkammer e Amália Caesar Puttkammer. Sepultamento ontem.

Francisco Pereira Marcondes, 96 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Pereira Marcondes e Deodora Tereza de Jesus. Sepultamento ontem.

Geni Túlio Vanes, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Carlos Túlio e Alberta Túlio. Sepultamento ontem.

Genir Machado, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gomercindo Francisco Machado e Gertrudes Machado. Sepultamento ontem.

Helena Maria Caldart, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pedro Caldart e Antelma Antrogilda Zibetti Caldart. Sepultamento ontem.

Ireni Corazza Túlio, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Corazza e Elizia de Góes Corazza. Sepultamento ontem.

Jercina Lima da Silva, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Vieira de Lima e Otávia Ventura de Jesus. Sepultamento ontem.

João Rafael, 78 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Rafael e Malvina Xavier. Sepultamento ontem.

Joaquim Antônio Figueira, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Joaquim Figueira Júnior e Amália de Assis Figueira. Sepultamento ontem.

Joceli Celina Fernandes Guimarães, 65 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Andrade Guimarães e Josefina Fernandes Guimarães. Sepultamento ontem.

Joel Victor de Aguiar, 76 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Agenor Victor de Aguiar e Maria Ferreira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Joel Vidal dos Santos, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Zeferino Vidal dos Santos e Jesovina dos Santos. Sepultamento ontem.

Jorge Augusto Ferreira da Silva, 43 anos. Profissão: ator. Filiação: Eni Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

José Antônio de Oliveira, 89 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Antônio de Oliveira e Jesuína Pereira da Rocha. Sepultamento ontem.

José Emerson Gutervil, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Gutervil e Júlia Hartiu. Sepultamento ontem.

José Zepe, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Emílio Zepe e Aurora Alves Zepe. Sepultamento ontem.

Josefa Maria Francisco, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marta Ana da Conceição. Sepultamento ontem.

Juarez Ferrreira de Oliveira, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vicente Ferreira de Oliveira e Balbina Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Juliano Pimentel dos Santos, 29 anos. Profissão: servente. Filiação: Geneci Pimentel dos Santos. Sepultamento ontem.

Lizeu Cunha, 75 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: João Cunha e Rosa Cunha. Sepultamento ontem.

Lúcia Seixas Bevilaqua, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isaias Belivaqua e Helena de Seixas Bevilaqua. Sepultamento ontem.

Luís Mário Bertolin, 52 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Luís Fernando Bertolin e Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Bencao Hanauie, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Bencao e Ida Caimano Bencao. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Delfino Novais, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Luiz Delfino e Maria Ferreira Delfino. Sepultamento ontem.

Maria Cecília de Oliveira, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lúcio Blanski e Júlia Wosch Blanski. Sepultamento ontem.

Maria Clara Mello Escuissato, 72 anos. Profissão: apontador(a). Filiação: Sebastião de Mello e Clara Fecci de Melo. Sepultamento ontem.

Maria Claudete Dea Sary, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Dea e Noêmia Amaro da Luz Dea. Sepultamento ontem.

Maria Venancia da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Nogueira da Silveira e Maria Venancia da Conceição. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes dos Santos Pereira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo dos S Pereira e Verônica Galinscki. Sepultamento ontem.

Mathilde da Maia Marinho, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Venâncio da Maia e Anna Fagundes dos Reis Maia. Sepultamento ontem.

Nelson Esteves da Silva, 68 anos. Profissão: representante. Filiação: Manoel Esteves da Silva e Vitalina dos Santos. Sepultamento ontem.

Nilceia Ribeiro da Cunha, 47 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Doraci Alaercio Maia e Idalina da Cunha. Sepultamento ontem.

Nivaldo Costa, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gilberto Costa e Maria Alves Costa. Sepultamento ontem.

Orivelton Correia Fernandes, 35 anos. Profissão: técnico. Filiação: Laudemiro Fernandes e Maria Francisca Correia Fernandes. Sepultamento ontem.

Orlando José Lúcio, 95 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Lúcio Filho e Ana Hipolita da Conceição. Sepultamento ontem.

Shirlei Regina Antonioli, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ernesto Baggio e Helena Sarnovski Plombon. Sepultamento ontem.

Silvério Alves da Silva, 68 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Mendes Lopes e Maria da Conceição Silva. Sepultamento ontem.

Silvina de Paula Lima, 94 anos. Filiação: Francisco de Paula Assis e Maria Rosa de Apula. Sepultamento ontem.

Sirlene Gomes Reis, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ovídio Caiera Gomes e Glaucia de Morais Gomes. Sepultamento ontem.

Sueli de Fátima Freitas, 51 anos. Filiação: Natonio Calixto de Freitas e Marlene Teresinha Freitas. Sepultamento ontem.

Valdenir Klat Moreira, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cândido Antunes Moreira e Leontina Klat Moreira. Sepultamento ontem.

Valmir Gonçalves Nunes, 57 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Zeferino Gonçalves Nunes e Jandira Rodrigues Nunes. Sepultamento ontem.

Venilton Gusmao de Oliveira, 63 anos. Profissão: vitrinista. Filiação: Tarcicio Gusmao de Oliveira e Helena Ferreira Souto. Sepultamento ontem.

Verônica Landoski Fraga, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Landoski e Eva Plinkoski. Sepultamento ontem.

Vitalina Pereira da Rocha, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pereira dos Santos e Laurinda Martins dos Santos. Sepultamento ontem.

Wellington José Golfetto de Souza, 58 anos. Profissão: militar. Filiação: Mauro de Souza e Maria Therezinha Golfetto de Souza. Sepultamento ontem.

Wilma Baldo, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Baldo e Maria Possamai. Sepultamento ontem.

Wilmar Adão dos Santos, 64 anos. Filiação: Alcídio Ferreira dos Santos e Júlia dos Santos. Sepultamento ontem.