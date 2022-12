Aline Dittrich Zappa, 93 anos. Filiação: Victório Augusto Zappa e Helena Tharoilla Dittrich Zappa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Antônio Roberto Rogoski, 77 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Miguel Rogoski e Rosa Aparecida Ghizzi Rogoski. Sepultamento ontem.

Apolo Carvalho Kessler, 1 mes(es). Filiação: Murilo Carvalho Santos e Kamila Luíza Alves Kessler. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Ataliba Galdino Nunes, 89 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Domingos Nunes de Espírito Santo e Maria Eugenia Galdino. Sepultamento ontem.

Avani Pedrina Chevonik, 83 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Pedro da Silva e Gertrudes Schadlink. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo de Sala Ipe Memorial de Luto.

Avelino Alves da Silva, 90 anos. Filiação: José Alves da Silva e Ana Rosa da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Benedito Ferreira Fagundes, 68 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Arlindo Ferreira Fagundes e Ana Pereira Fagundes. Sepultamento ontem.

Bonifacia Niesboski, 90 anos. Profissão: camareira. Filiação: Matias Slomina e Francisca Slomina. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Carin Matilde Hennings, 83 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alwin Klotz e Lucilia Klotz. Sepultamento ontem.

Clymene Saboia Bley, 96 anos. Filiação: Waldomiro Bley e Adelaaide Saboia Bley. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Unilutus.

Dalson Souza do Rosário, 62 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Ari do Rosário e Alda Souza do Rosário. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipa São Francisco de Paula.

Dircelio Nascimento, 85 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: João Nascimento e Gertrudes Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Edison Wilson Peruzzo, 71 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ernesto Peruzzo e Eunice Busato Peruzzo. Sepultamento ontem.

Edwaldo Knauth, 79 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Knauth e Rosa Knauth. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal Mariental, saindo de residência (Lapa(PR)).

Felipe Romeu da Silva, 25 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Sérgio Romeu da Silva e Sônia Maria Largura. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Gabriel Kaviski, 90 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Gregório Kaviski e Francisca Kaviski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Geci Cecília Piana, 38 anos. Profissão: diarista. Filiação: Florentino Piana e Maria de Jesus Souza Piana. Sepultamento ontem.

Geraldo Dalmedico, 67 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Antônio Dalmedico e Berta Dalmedico. Sepultamento ontem.

Iracema Schneider Oswaldo, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Schneider e Olinda Bucher Schneider. Sepultamento ontem.

Ivete Aparecida Bilik, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Itagibe de Paula Prestes e Mmaria Rosa Pretes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Izabel Kohut, 49 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Lindolfo Kohut e Irvona Pedrozo Kohut. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Jadel Cândido da Silva, 72 anos. Filiação: Antenor Cândido da Silva e Maria Geralda de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Jonathan do Carmo de Moraes, 35 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Orotilde de Moraes e Jovesina Pereira de Carmo Moraes. Sepultamento ontem.

José Andrade, 74 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Alcides Andrade de Lima e Maria Mendes. Sepultamento ontem.

José Antônio Fernandes Pereira, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Fernandes Pereia. Sepultamento ontem.

José Maria da Silveira, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Silveira e Amélia Nakonecznei Silveira. Sepultamento ontem.

Juan Alberto Zakidalski, 71 anos. Filiação: Juan Zakidalski e Elena Pellizzari de Zakidalski. Sepultamento ontem.

Júlio da Silva Rosa, 78 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio da Silva Rosa e Paulina Cândida Rosa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Anjo da Guarda / Almirante Tamandaré.

Kleverton Kleiton do Prado, 23 anos. Filiação: Antônio Carlos do Prado e Márcia Vieira de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leandro Roberto Ribeiro da Silva, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Wanderlei Ribeiro da Silva e Jacquelinne de Cássia Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Lizete Hoffmann, 79 anos. Filiação: Alfredo Hofmann e Guilhermina Santina Rosenau Hofmann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Luiz Fernando Silka Pereira, 62 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Aureo Marcal Pereira e Nair Silka Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Angelica Sutil de Macedo, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Sutil Ferraz e Felomena Maria do Pinho. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Mota, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cândido da Silva e Maria Cândida da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Irene Lenceh, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino Lenceh e Apparecida Ferreira Lenceh. Sepultamento ontem.

Maria Nazaré de Oliveira Andrade, 66 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Valdomiro Assis de Oliveira e Maria Judite da Conceição. Sepultamento hoje, B.j dos Passos / Piraquara, saindo da Capela São Lucas / Piraquara.

Maria Rosa Ortis, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Olibia Cordeiro de Faria. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo da Capela do Cemitério São Sebastião (Cerro Azul (PR)).

Maria das Gracas dos Santos, 70 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Adão da Veiga e Claudomira da Rosa Garcia. Sepultamento ontem.

Maurilo de Pontes Morais, 70 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Josefa Cunha Moraes e Josefa Cunha Moraes. Sepultamento ontem.

Maycon Vinícius Folmam, 21 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Airton Samuel e Mery Terezinha Spilmann. Sepultamento ontem.

Mônica Kampa, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Kampa e Anatalia Kampa. Sepultamento ontem.

Rafaella Nikolle Guerreiro de Paula, 29 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Guerreiro de Paula e Dulcilene da Silva de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela do Cemitério Campo Largo da Roseira (Sjp).

Regina Célia de Moura Berthe de Azevedo, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Berthe e Celeste Cândida de Moura Berthe. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Roseli Lopes Solda, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durval Lopes e Donatilia de Oliveira Lopes. Sepultamento ontem.

Rosi Cle Stella Lopes, 68 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Stella e Terezinha Túlio Stella. Sepultamento ontem.

Rosilda Novakoski Bandeira, 54 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eurides Novakoski e Teresa Olivete Novakoski. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela – Rua Ângela Benato S/n.

Sebastião Mendes, 88 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Benndito Mendes e Franncisca de Souza Mendes. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela da Luz.

Tereza Maria de Lima Moreira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ferreira Lima e Yolanda Cestari. Sepultamento ontem.

Therezinha Baby Torrens, 92 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Miguel Baby e Ludovina Tokars Baby. Sepultamento ontem.

Vanessa Alves da Silva, 28 anos. Filiação: Gilberto Batista da Silva e Ana Alves da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vanir Ribeiro Leal, 58 anos. Profissão: segurança. Filiação: Lino de Assis Leal e Elvira Ribeiro Leal. Sepultamento ontem.

Vitor Kovalski, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Varcilio Kovalski e Catarina Kovalski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Tangua /almirante Tamandaré.