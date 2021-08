Adalberto Mikolajaw, 84 anos. Profissão: chefe manutenção. Filiação: Maria Leite. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Adélia Flor Athayde, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amália Izabel Gonçalves. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Ponta Grossa.

Ademir Maximino Bicudo, 62 anos. Profissão: servente. Filiação: José Maximino Bicudo e Carmelina Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alairto Machado dos Santos, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Miguel Machado dos Santos e Maria Rosa de Faria. Sepultamento ontem.

Alexson Júnior dos Santos, 31 anos. Profissão: assistente. Filiação: Joceli dos Santos e Rosani Ermelinda Baronio dos Santos. Sepultamento ontem.

Alfredo Wilson Senff, 84 anos. Profissão: gerente. Filiação: Alfredo Senff e Rozalina Senff. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Henivida.

Almira Sequeira de Mendonça, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victor Hugo Poeta de Sequeira e Adilis Brandão Sequeira. Sepultamento ontem.

Álvaro José Maximo da Rosa, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Waldemar Maximo da Rosa e Jacy de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Agudos do Sul.

Amâncio Martins da Cruz, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Luiz da Cruz e Nair Martins Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Paula Brasiliano Binski, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Volmir Binski e Marilu Gonzaga Brasiliano. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Clevelandia.

Arino Salvestroni, 94 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Adolpho Salvestroni e Maria Salvestroni. Sepultamento ontem.

Benedito Bueno, 67 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Sebastião Cirino Bueno e Rosa Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Bom Jesus dos Passos.

Benedito de Oliveira, 90 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Sebastião Inácio de Oliveira e Olímpia Francisca de Jesus. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Jandaia do Sul (PR).

Carlos Alberto Nogueira Grava, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Félix de Meira Grava e Maria do Carmo Nogueira Grava. Sepultamento ontem.

Cassimiro Maurício da Silva, 95 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Maurício da Silva e Maria Lídia do Nascimento. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela na Cidade de Imbau (PR)..

Clélia Horning Collaco, 75 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Alfredo Horning e Clara Horning. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mariental Lapa.

Conceição Pinto de Souza, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lúcio Pinto e Leticia Pinto de Souza. Sepultamento ontem.

Cristiano da Costa Lopes Moreira, 46 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Cláudio Lopes Moreira e Geni da Costa Lopes Moreira. Sepultamento ontem.

Daniele Pauluk Bicudo, 36 anos. Profissão: gerente técnico. Filiação: Jorge Rosalete Bicudo e Tânia Maria Pauluk Bicudo. Sepultamento ontem.

David Koop Filho, 95 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: David Koop e Maria Koop. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Menonitas Boqueirão.

Dirce do Rocio Chevonica, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Chevonica e Vitória Chevonica. Sepultamento ontem.

Dirceu Carvalho de Oliveira, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ulisses Casemiro Pereira e Izaura Carvalho de Oliveira. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) CemitérioMunicipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Municipal de Tijucas do Sul.

Durcidia Araújo, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Varelles Honorato Kaizer e Francisca de Paula Kaizer. Sepultamento ontem.

Edivaldo dos Santos, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Irene dos Santos e Edezia dos Santos. Sepultamento ontem.

Edson Siqueira, 51 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Maria de Lourdes Siqueira de Lara. Sepultamento ontem.

Eduardo do Bonfim Pinheiro, 42 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Adir do Bonfim Pinheiro e Ana Buck Pinheiro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Elisabete Cardoso de Sousa Paixão, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Cardoso de Sousa e Marcolina Cardoso de Sousa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul.

Eudalice Pavolak, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ramos Piedade e Olinda Oliveira Piedade. Sepultamento ontem.

Francesco Paulo Salamone, 52 anos. Filiação: Ricardo Salamone e Amélia Salamone. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz.

Francisco Alfredo Silva, 90 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Batista e Joqquina Maria da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Municipal Água Verde.

Hélio José Tisse, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Tisse e Tereza Carvalho Tisse. Sepultamento ontem.

Iris Goulart Seixas, 83 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Oriovaldo Azambuja Seixas e Maria Teodora Goulart Seixas. Sepultamento ontem.

Isabely Jaboiski Buchelt, 2 anos. Filiação: Dirceu Conceição Vuchelt e Maria Inêz Jaboiski Buchelt. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária Municipal de Turvo.

Izabel Ferreira Schroeder, 93 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Tertuliano Ferreira e Maria Félix. Sepultamento ontem.

Janderson Marcelo Oliveira Machado, 26 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Neri Douglas Machado e Arilda do Rocio Oliveira. Sepultamento ontem.

João Alcides Pacheco, 90 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Alcides Pacheco de Gois e Josefa Andrelina. Sepultamento ontem.

João Esmailde Alves, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arnoldo Alves e Laidina Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Joceli do Rocio Caron da Luz, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Félix Caron e Laura Caron. Sepultamento ontem.

Josemara Fátima Luz dos Santos, 50 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Carlos Afonso dos Santos e Arilda da Luz dos Santos. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Municipal São Sebastião, saindo da Capela Quatro Barras (PR).

Juarez Roelio Canica, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Florentina Denes. Sepultamento ontem.

Júlia Tereza Schwanka, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido Canelo e Rosa Wengel. Sepultamento ontem.

Juvenal Miguel da Rosa, 88 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Paulina Maria da Rocha. Sepultamento ontem.

Leandro dos Santos, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jeuzomir dos Santos e Dirce Cunha dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Leonildo Vieira, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jorge Floriano Vieira e Leoremi Pereira de Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Lindalva Jucke Veiga, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Demétrio Jucke e Iracema Jucke. Sepultamento ontem.

Lúcia Soriano de Cavalcanti, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourenço Cavalcanti e Silva e Ismenia Soriano de Cavalcanti. Sepultamento ontem.

Luís Eduardo Hajaki, 39 anos. Profissão: motorista. Filiação: Edilso Luiz Hajaki e Zenilda do Rosário Hajaki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos Pio, 65 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Jandir Pio e Paschoalina Bevilacqua Pio. Sepultamento ontem.

Luiz Honório Lise, 83 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Boaventura Lise e Virgínia Lise. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Luiz Scroccaro, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aurélio Scroccaro e Domingas Margarida Bonato Scroccaro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Manoel Gomercino Oliveira, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gomercino Souza Oliveira e Antônia Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Camilo, 63 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Joaquim Aparecido Camilo e Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Vasques, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Vasques e Josefa Maria Vasques. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Maria José da Silva Neumann, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Ozório da Silva e Alzira de Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Josefina Franco, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Benedicto Bueno da Silva Franco e Diolanda Stella Buena. Sepultamento ontem.

Maria Nascimento Correa Lage, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alfredo Correa e Maria Carmelina. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Ferreira Almeida, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Pires Ferreira e Nivercina Alves Ferreira. Sepultamento ontem.

Marisa Fernandes, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Matheus Fernandes e Franciuma dos Santos Fernandes. Sepultamento ontem.

Marlene Dionísio Gama, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Argentino Dionísio Gama e Celina Ferreira Gama. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Santa Helena.

Nazaria Salete Degering de Freitas, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Degering e Alzerina Beppler. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Cruz da Figureira Sc.

Nelson Ribeiro da Silva, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Cândido Guardiano da Silva e Izabel Augusta Ribeiro. Sepultamento ontem.

Norma Regia Marques Aguiar, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Olimpo Aguiar e Maria Olga Marques Aguiar. Sepultamento ontem.

Rafael Vieira de Souza, 29 anos. Profissão: supervisor(a) almoxarife. Filiação: José Vieira Sobrinho e Iraci Carlim de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Renato Celso do Espírito Santo, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Liguaru Espírito Santo e Alzira Rodrigues do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Renato Ricetti, 89 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Ricetti e Maria Ricetti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Ricardo Antônio Ganter, 92 anos. Profissão: técnico radiologia. Filiação: Otto Ganter e Fily Farani Ganter. Sepultamento ontem.

Rosemari Aparecida Pampuch, 65 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Roberto Pampuch e Clodomira Pampuch. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Unilutos.

Satiko Kurozawa, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Takeda Iroshi e Isuro Takeda. Sepultamento ontem.

Sérgio Franck de Mattos, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Marcal Lemos de Mattos e Frida Franck de Mattos. Sepultamento ontem.

Therezinha Bai, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Theodoro Bai e Valéria Bai. Sepultamento hoje, Outros.

Therezinha Neia Taddei, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Bernardo Neia e Carmélia Botelho Neia. Sepultamento ontem.

Toshiaki Yamashita, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Tsunemi Yamashita e Miya Yamashita. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do Municipal São Francisco de Paula.

Valdemiro Prestes de Albuquerque, 69 anos. Profissão: servente. Filiação: Herculano Prestes de Albuquerque e Laurita Carvalho. Sepultamento ontem.

Vânia da Rocha Moreira, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Osvaldo Pires da Rocha e Mafalda Lessa da Rocha. Sepultamento ontem.

Vicentina Cruz Beleza, 46 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: José Antônio Beleza e Jorgina Cândida Beleza. Sepultamento ontem.

Wilson Carvalho de Souza, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Sabino de Souza e Ana Carvalho de Souza. Sepultamento ontem.

Zenilde Ferreira de Andrade Pirai, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aronio Ferreira e Ernestina de Andrade. Sepultamento ontem.