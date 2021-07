Adeline Viviane Zipperer, 35 anos. Filiação: Amauri Zipperer e Adelide Ferreira Zipperer. Sepultamento ontem.

Alice Marlene Falcão, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arthur Freitas Falcão e Alice da Silva Falcão. Sepultamento ontem.

Alice Teramoto, 92 anos. Filiação: Katashi Teremoto e Missaki Teramoto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Alina Nava Ribeiro, 84 anos. Profissão: massagista. Filiação: Antônio Nava e Diartina Atanasio. Sepultamento ontem.

Arione Rodrigues Branco, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Canozio Rodrigues e Maria de Lourdes Branco Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Arlei Ferreira, 48 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Valdemiro Alves Ferreira e Elma Ferreira. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Municipal de Palmas.

Arnaldo Altair Nielsen, 76 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Altair Nielsen e Elza Batista Nielsen. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Aureo Ferreira Santos, 95 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Belarmino Ferreira Santos e Dorvina Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Carlos Henrique dos Reis Garcia, 27 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Carlos Garcia e Cristiane Juliano dos Reis. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária), saindo da Capela Jardim Independência Araucária.

Cecília Makowski Martins, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ladislai Makowski e Sofia Makowski. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela do Cemitério Pedro Fuss.

Claudinei Ferreira da Costa, 43 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: João Ferreira da Costa e Maria do Rocio Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Ceu da Nova Vida Pinhais.

Daniel Albanski, 86 anos. Filiação: José Albanski e Antônia da Costa Albanski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal da Lapa (PR).

Danivia Maria Ferraz da Silva, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Dilermando Ricardo da Silva e Maria Dirce Ferraz da Silva. Sepultamento ontem.

Davi Francisco Vieira, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Francisco Vieira e Assumta Piantavinha. Sepultamento ontem.

Diva Pereira de Faria, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Fernandes de Faria e Maria Eufrásia de Faria. Sepultamento ontem.

Divoncir Guertes Leite, 56 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Pereira Leite e Dinora Guertes Leite. Sepultamento ontem.

Domingos Pedro de Oliveira, 73 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Horácio Ferreira de Oliveira e Maria Pedro da Conceição. Sepultamento ontem.

Edi Bernadete Natel Trigo, 52 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Agostinho Ferreira Natel e Odete Ribas Natel. Sepultamento ontem.

Eduardo Glovaski Filho, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Eduardo Glovaski e Maria Glovaski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Elenita Marques Galvão, 86 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Tiberio Ferreira Marques e Ostiana Marques Neves. Sepultamento ontem.

Eliza Moura dos Santos, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abrahão Ferreira dos Santos e Rosa Moura dos Santos. Sepultamento ontem.

Elizeu de Souza Rodrigues, 54 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Irineu Rodrigues de Camargo e Davina Laurinda de Souza Camargo. Sepultamento ontem.

Eloi Gonçalves da Maia, 80 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adauto Gonçalves da Maia e Francisca Bueno da Maia. Sepultamento ontem.

Enesia Joaquina de Souza, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Marques de Souza Ramos e Ana Joaquina de Souza. Sepultamento ontem.

Eva Alves, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nair Alves. Sepultamento ontem.

Fernando do Prado Marques dos Santos, 31 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Maroni Marques dos Santos e Márcia Aparecida do Prado. Sepultamento ontem.

Francisco Luiz Machado Neto, 54 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José Geraldo Machado e Antônia Francisca Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gabriela da Silva Heymoszki, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro José da Silva e Sebastiana Nascimento da Neves. Sepultamento ontem.

Geralda Ferreira Zanini, 94 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: Gabriel Ferreira Filho e Maria Valentina da Silveira. Sepultamento ontem.

Geremias Onishi, 72 anos. Filiação: Shomatsu Onishi e Fumie Onishi. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Gilberto Porto, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Querino Porto e Terezinha Alves dos Santos Porto. Sepultamento ontem.

Gilberto Queiroz Santos, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Quiroz dos Santos e Maria da Conceição Ferreira Rocha. Sepultamento ontem.

Gumercinda Laidy Ferreira Fabrício, 69 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Pereira Fabrício e Júlia Ferreira da Silva Fabrício. Sepultamento terça-feira, 27 de julho de 2021, (Campo Largo) Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Bateias.

Hazaell Meireles de Oliveira, 1 anos. Filiação: Adailton Barros de Oliveira e Ducilene Meireles Silva de Oliveira. Sepultamento sexta-feira, 30 de julho de 2021 às 11hh, Outros, saindo da Capela Municipal de Viana- Maranhão.

Helena da Luz Amaral, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Fidencio Camargo e Idasina de Freitas. Sepultamento ontem.

Ihor Dionísio Kotchergenko, 87 anos. Filiação: Leonid Kotchergenko e Ana Kotchergenko. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Ione Ifa Maleski, 88 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Matias Ifa e Carmen Ifa. Sepultamento ontem.

Isac Dias, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vitos Dias e Stella de Oliveira Dias. Sepultamento ontem.

Jakeline Dudek Feitosa, 48 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Antônio Alves Feitosa e Luíza Dudek. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Jhon Peter Rodrigues Sidral, 22 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Toni Christian Sidral e Luciana Aparecida Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária), saindo de Municipal Araucária (PR).

João Maria de Camargo, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Izolino Luiz de Camargo e Zilda Félix de Camargo. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Araucária PR.

Joaquim Maiocchi, 93 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Ângelo Maiocchi e Regina Maiocchi. Sepultamento ontem.

Joel Alves de Paiva, 66 anos. Profissão: garçom. Filiação: Noel Alves de Paiva e Maria do Nascimento de Paiva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

José Luiz Batisti, 84 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Batisti e Júlia Canesso Batisti. Sepultamento ontem.

Laury Irene Meyer Cordeiro, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hugo Silvino Meyer e Maria Rosa Meyer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Leles de Miranda, 35 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Cerico Tomaz de Miranda e Joselia da Silva Miranda. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Bom Jesus dos Passos Piraquara.

Lourdes Monico da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Monico e Isolina Menegatti. Sepultamento ontem.

Luiz Augusto Miranda de Araújo, 49 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: José Carlos Miranda de Araújo e Maria de Paula Barros Araújo. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela dos Pinheirais Maua Sp.

Marcelo Cernescu, 49 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Nikolai Cernescu e Wira Cernescu. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Paucarana.

Maria Alves Zelinski, 76 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Florêncio Alves e Sebastiana Gonçalves Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Mortuária Jardim da Saudade PinhaisPR.

Maria Helena Ferreira, 46 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: João Otávio Ferreira e Marianna Antnonina Jacek Ferreira. Sepultamento ontem.

Maria José da Silva, 89 anos. Filiação: Antônio Henrique da Silva e Maria do Carmo da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Maria Marcolina Barbosa Babino, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Marcolino Barbosa e Severina Félix da Costa. Sepultamento ontem.

Maria Matos de Jesus Brito, 67 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Faustino Matos Pereira e Odila Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Warminski, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Conrado Krzjanovski e Ângela Krzjanovski. Sepultamento ontem.

Marta Pedroso Silva, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Pedroso e Marta Sebastiana Pedroso. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Nossa Senhora das Dores-Araucária.

Matilde Teixeira Javorski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonor Mendes Teixeira. Sepultamento ontem.

Neida Correa Teixeira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rivadavia Ribas Correa e Zilda Soares Correa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Neilise do Carmo da Silva Mokdse, 59 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Mokdse e Adair Rocha da Silva Mokdse. Sepultamento ontem.

Nilton Freitas, 68 anos. Filiação: Otqvio Freitas e Elvira Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Nilza Alamini Menegari, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Alamini e Santina Urgioni. Sepultamento ontem.

Odete Maria dos Santos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Raimundo dos Santos e Euridia Pinto dos Santos. Sepultamento ontem.

Rafael Kucek Machado, 10 dias. Filiação: Emerson Rodrigo Machado e Joice Kucek Machado. Sepultamento ontem.

Rafael Márcio Viecelli, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Viecelli e Maria Luíza Bartolomeu Cartaxo. Sepultamento ontem.

Ronaldo Pusch dos Santos, 65 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Sérgio Araújo dos Santos e Aline Pusch dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosângela Justino Vieira, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Genesio Justino Vieira e Elza dos Santos Vieira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Parque Senhor do Bonfim, saindo da Capela Berti em São José dos Pinhais (PR).

Rosângela Maria Alves Oliveira Tosin, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel da Silva Oliveira e Maria dos Prazeres Alves Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Rosemara Diniz Stepanov, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Lima Diniz e Maria Joana de Almeida Diniz. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo de Pedro Fuss São José dos Pinhais (PR).

Sandro José Gaier, 51 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Reynaldo Gaier e Emília Gaier. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária do Uberaba PR.

Schyrlei de Souza Labadessa, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo de Spuza e Sydonia Esteves de Souza. Sepultamento ontem.

Selma Aparecida Maciel, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Ferreira Maciel e Jacira Guilherme Maciel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Terezinha de Jesus Silva, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Alves da Silva e Sebastiana Camergo de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo de Projeto Santos Andrade Campo Comprido.

Thereza Lúcia Strapasson Guarise, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Strapasson e Rosa Jacomitte Strapasson. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo), saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário Colombo PR.

Thiago Josué Neves de Oliveira, 31 anos. Profissão: frentista. Filiação: Antônio Oscar Neves de Oliveira e Ivone Terezinha Neves de Oliveira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Parque Metropolitano, saindo de Parque Metropolitano Fazenda Rio GrandePR.

Valdair Alves, 51 anos. Filiação: Maria Alves. Sepultamento ontem.

Vanderci Pereira da Silva, 58 anos. Filiação: Sebastião Pereira da Silva e Anasir Giliet da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Jardim Paranaense.

Vanessa Liziero, 48 anos. Filiação: Dirceu Liziero e Teresinha Lopes Liziero. Sepultamento ontem.

Vanessa Vieira Pontes, 40 anos. Profissão: caixa. Filiação: Irineu Pontes e Maria Lourdes Vieira Pontes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2.