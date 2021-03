As sete cidades do litoral paranaense vão continuar barrando a entrada de não residentes pelo menos até o domingo de Páscoa, em 4 de abril. De acordo com a Associação dos Municípios do Litoral (Amlipa), caso perdure a fase crítica da pandemia, as barreiras sanitárias ainda podem ser prorrogadas por mais tempo.

Em toda a região, apenas o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá possui leitos de enfermaria e UTI exclusivos para a Covid-19. Com a crise do avanço acelerado do coronavírus, as cidades buscam formas de conter a circulação de pessoas, especialmente de turistas, para aliviar os hospitais já colapsados.