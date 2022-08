A passagem de uma Frente Fria pelo Litoral do Paraná, que provocou queda de temperaturas e chuva forte pelo Estado, fez com que a Marinha do Brasil emitisse três avisos de mau tempo para a região nesta terça-feira (09).

O aviso de ressaca é para todo o Litoral do Estado, com ondas que podem variar de 2,5 a 4 metros de altura. O aviso vale até o próximo sábado (13). Ventos fortes também podem atingir a região até sexta-feira (12) e podem chegar a 100 km/h.

O mar vai manter bastante agitado com a passagem da Frente Fria. Segundo o aviso de mar grosso/muito grosso da Marinha do Brasil, há chances de ondas entre 3 e 6 metros por toda a costa do Paraná até a próxima sexta (12).