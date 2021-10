Com a proximidade da temporada de verão 2021/2022, a Sanepar se prepara para instalar cinco reservatórios de água do tipo contêiner e 29 geradores extras de energia no litoral paranaense. O objetivo da empresa é evitar o desabastecimento durante esse período em que mais se consome água no Litoral. Com a chegada dos veranistas, o consumo pode chegar a ser quatro vezes maior do que o normal.

+ Leia mais: FAS abre inscrições para curso de Auxiliar Administrativo

Segundo a Sanepar, os reservatórios modulares, do tipo contêiner, serão instalados em áreas mais distantes dos centros de distribuição de água. Cada um tem capacidade de 70 mil litros de água. Na temporada passada, em 2020, a companhia havia utilizado dois, que foram suficientes para suprir a demanda que foi menor em função da fase mais crítica de pandemia.

Os equipamentos são móveis e possuem conjunto moto-bomba, que pressuriza melhor a rede, e podem ser reabastecidos por caminhão-pipa.

Já a instalação dos geradores deve ocorrer em Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná. Movidos a óleo diesel, eles suportam a produção de cerca de 50 litros de água por hora e são acionados em caso de falta de energia na rede elétrica. Os equipamentos devem assegurar continuidade no abastecimento.

+ Veja também: Como será a previsão do tempo para Curitiba nesta segunda

Além dessas medidas, a Sanepar informou que manterá para esta temporada os serviços de cadeiras anfíbias e passarelas de acessibilidade, duchas ecológicas, atividades socioambientais, além de fazer a limpeza das praias. As atividades são desenvolvidas em parceria com o governo do Paraná.

A companhia também disse que as equipes regionais já estão visitando as prefeituras locais para organizar a programação das ações.

Web Stories