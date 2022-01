A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos fortes em toda a faixa litorânea do Paraná e demais estados do Sul, valendo a partir da tarde desta quinta-feira (27). De acordo com o informe, são esperados ventos de até 87 km/h (47 nós). Junto com este alerta, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um “Alerta Vermelho” (grande perigo) para chuvas fortes.

“Os ventos associados a esse sistema poderão provocar ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com altura de até 4,0 metros, em alto-mar, e ressaca com ondas de direção Sul a Sudeste, com altura de até 2,5 metros”. O alerta chama atenção para a maior intensidade da ocorrência para a noite desta quinta.

De acordo com o Inmet, o alerta vermelho representa “perigo” como grau de severidade dos fenômenos meteorológicos. O aviso do Inmet vale a partir das 14h e prevê chuvas de até 100 mm num único dia, com “Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário”.

Mapa do Inmet

As orientações são as seguintes:

Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Em caso de situação de grande perigo confirmada: Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), “são esperadas pancadas de chuva forte, com raios e não se descarta até a ocorrência de alguns vendavais e risco para a ocorrência de granizo. No litoral há expectativa de volume expressivo de chuva. O calor ameniza bastante em relação aos últimos dias, em função da presença de nebulosidade e do tempo mais instável”.

A máxima prevista para esta quinta no litoral é de 32°C em Paranaguá.