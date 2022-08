O livro “Dinamite – uma tragédia em Curitiba”, da escritora e jornalista curitibana Anna Carolina Azevedo, 36 anos, que será lançado em formato ebook e distribuído de graça na próxima sexta-feira (2), conta a história de um caminhão carregado de dinamite que explodiu no Cabral, em Curitiba, em 1976.

A data de lançamento marca os exatos 46 anos da tragédia que deixou três vítimas fatais, mais de 100 feridos e que ficou conhecida como o “dia do cogumelo”, em referência à nuvem de poeira e fumaça que tomou o céu da capital.

A história é contada em formato de livrorreportagem, que traz uma apuração detalhada da explosão e apresenta os desdobramentos em toda a região e o

trabalho dos jornalistas para tentar verificar, com as limitações da época, o que estava ocorrendo. Por meio de uma narrativa literária envolvente, são relatadas as histórias das famílias diretamente envolvidas no caso.

Muitos curitibanos se lembram desse acontecimento trágico. Alguns porque

testemunharam as consequências da explosão em suas próprias vidas; mas muitos

ouviram seus pais e avós contarem sobre o caso do “dia do cogumelo”.

“Este é um livro que torna possível uma nova repercussão sobre a explosão de 76 ao recontar uma das principais tragédias ocorridas em Curitiba. É uma forma de

inventariar a memória coletiva das pessoas afetadas pelo fato, retratando as particularidades do contexto histórico-social nos meados da década de 70 e operando como instrumento de registro memorial da cidade”, destaca a Anna Carolina.

Produzido originalmente em 2008, após ampla pesquisa em acervos de jornais da época, incluindo os arquivos da Tribuna do Paraná, a obra agora retorna em versão revisada e ampliada, em um projeto com incentivo da Fundação Cultural de Curitiba (FCC). O livro teve a sua primeira versão circulando em 2010, impresso pela Imprensa Oficial do Paraná e lançado pela Secretaria da Comunicação Social e da Cultura (SECC).

“Em 2008, eu estava me formando e a história se tornou o meu projeto de conclusão de curso. Na época, mil exemplares impressos chegaram a circular no Paraná, com lei de incentivo, mas poucos vieram para Curitiba. Agora, decidi retomar o projeto pela FCC para que esta memória trágica, mas curiosa, chegue ao máximo de pessoas possível”, diz a autora.

Capa do livro de Anna Carolina Azevedo

Spoiler

O livro conta que o caminhão de carga era um Merces-Benz, carregado com 1.550 kg de dinamite. Ele explodiu na Rua São Luiz, em trecho da via rápida bairro-centro do Cabral, nas proximidades da esquina com a Rua Doutor Manoel Pedro.

Sobre os personagens, a autora afirma que o personagem principal da história é a explosão, mas há muitas curiosidades ao redor do acontecimento. “Costumo dizer que o principal personagem é a explosão mesmo, que envolveu muita gente. Mas dá pra citar como exemplo de personagem o João Mateus dos Santos, uma das vítimas fatais da tragédia. ele era agente penitenciário do Presídio do Ahú. E também o João Elias Adaime, que era repórter de O Estado do Paraná e flagrou o exato instante da explosão, acompanhado do fotógrafo Célio Barbosa e do até então motorista do jornal, o Orlando Kissner. O Orlando decidiu se tornar fotógrafo depois disso, se tornando um dos maiores nomes da fotografia não só do Paraná, como do Brasil”, conta a Anna Carolina.

Autora mostra versão em e-book do livro DInamite. Foto: Guilherme Custódio / Divulgação

Lançamento

O livro será oficialmente lançado no dia 2 de setembro, em evento virtual aberto a

todos. Para participar é preciso se inscrever no link que está disponível na página da Canô Produções, responsável pelo projeto. Após o lançamento, o livro estará disponível gratuitamente para download nos formatos ePub e Kindle.

Serviço

Lançamento do ebook “Dinamite: uma tragédia em Curitiba”

Autora: Anna Carolina Azevedo

Data: Sexta-feira, 2 de setembro

Horário: 19h30

Inscrições: No link – www.instagram.com/canoproducoes