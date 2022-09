Lixo e mais lixo. Animais mortos, dezenas de sacos entulhados e preocupação constante da vizinhança. Um terreno no bairro Barreirinha, em Curitiba, de propriedade de uma acumuladora, na Rua Clio Gloger Isfer, está deixando moradores indignados com a sujeira, fedor, e a falta do poder público com uma questão importante para o dia a dia. O acumulo é tão grande que mal se pode ver a casa, que está praticamente encoberta por sacos e mais sacos de lixo.

Segundo Jurema dos Santos, de 58 anos, a proprietária do terreno em que o lixo é acumulado não reside naquele local. No entanto, ela aparece semanalmente para jogar os sacos cheios ou itens separados. Já teve de tudo ali: televisão, armários, produtos higiênicos e até material de construção.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

“É um grande absurdo o que ocorre aqui. Já tentamos pegar essa mulher em flagrante, mas ela chega de madrugada. Arremessa o lixo com mais alguns homens, e vai embora. A última vez que ocorreu uma grande limpeza faz 8 anos. Já procurei a prefeitura diversas vezes, e nada. Estamos abandonados, ou melhor, cercados de lixo. Não aguentamos mais ver baratas, escorpião e outro bichos. Fora que quando chove, tem o risco da dengue”, reclamou Jurema.

Ainda de acordo com a vizinha, em 2020, uma pessoa ateou fogo no terreno do lixo, e quase provocou uma tragédia. “Foi um risco enorme aquele dia. Ainda bem que fomos ligeiros e evitamos o pior. Tenho o meu pai que é idoso e não podemos ficar reféns disso. Pagamos pela limpeza no bairro, somos atendidos, mas esse caso está fugindo da normalidade. Não comentei nem do cheiro que tem dia que fica insuportável”, comentou a vizinha.

Além existirem residências nas proximidades do terreno da acumuladora, há uma creche, o CMEI Santa Efigênia, que fica nos fundos. Segundo a direção do local, porém, a dedetização realizada constantemente evita o aparecimento de bichos.

E aí prefeitura?

Segundo a prefeitura de Curitiba a acumuladora como proprietária do terreno recebeu notificação da Secretaria Municipal do Urbanismo. Uma nova vistoria vai ser realizada no terreno e, caso persista a situação, será emitido um auto de infração.

Flagrou? Denuncie!

