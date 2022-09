Um terreno particular no Parolin, em Curitiba, que está desocupado na esquina da Rua Acácio Corrêa com a Rua Padre Isaías de Andrade, tem favorecido o acúmulo irregular de lixo, queima de entulhos por pessoas que invadem o local e badernas na madrugada – algumas vezes até durante o dia. As informações são de uma moradora da região, que diz já ter acionado a prefeitura de Curitiba pedindo para resolver a situação com os donos do terreno, para que limpem e cerquem o espaço. Uma reclamação também foi protocolada pela moradora no Ministério Público do Paraná (MPPR).

Segundo reclamou a moradora, a situação não é um caso recente, mas já dura alguns anos. Protocolos são abertos na prefeitura, mas a resposta para a falta de solução é a dificuldade de localizar os proprietários. “O que é um absurdo. Claro que tem como tomar alguma providência. Alguma coisa precisa ser feita. Eu já vi gente queimando fio de cobre ali, tem muito lixo. Até sexo fazem”, contou ela, que prefere não se identificar.

Ela também diz que espaço, abandonado como está, traz uma sensação de insegurança. “A gente sofre até ameaças de quem entra ali. Não é possível que moradores vivam com essa preocupação. Aqui na região é bom de morar, nunca tive problema com assalto em casa, mas esse terreno, do jeito que está, favorece a insegurança”, reclama a moradora.

A localização do terreno é numa rua paralela à Rua Brigadeiro Franco. Há cerca de duas quadras da da Avenida Presidente Kennedy.

Nesta tarde da última segunda-feira (5), a moradora relatou que viu pessoas limpando o terreno, mas não soube informar ser seriam trabalhadores da prefeitura. “E não vai adiantar. Limpam, daqui uma semana já tem lixo de novo e gente queimando fios de cobre. Tem que ter resolução definitiva, cercando o terreno”, lamentou.

E aí, prefeitura?

Procurada, a Secretaria Municipal de Urbanismo informou, em nota, que já realizou a fiscalização do terreno particular localizado na esquina da Rua Acácio Corrêa com a Rua Padre Isaías de Andrade. A pasta disse que “o proprietário já foi notificado e multado por não cumprir e realizar a limpeza e vedação do terreno conforme previsão da lei 11095/2004”.

Ainda conforme a secretaria, uma nova vistoria já está programada e caso permaneça a situação novas notificações e multas serão aplicadas.

No Ministério Público

A reportagem também questionou o Ministério Público sobre a reclamação aberta pela moradora na instituição. Em nota, o MPPR informou que o procedimento administrativo da moradora tramita na 1ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba.

“No último dia 2 de setembro, foi encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da capital solicitando informações acerca do cumprimento das notificações feitas pelo órgão municipal ao proprietário do terreno. Aguarda-se a resposta para avaliação sobre as eventuais providências a serem adotadas”, diz a nota.

