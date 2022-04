Dois pontos de tradicionais de supermercados em Curitiba vão mudar de cara nos próximos meses. As lojas localizadas nos bairros Água Verde (Avenida Presidente Kennedy) e no Cristo Rei (Avenida Marechal Castelo Branco), logo estarão sendo ocupadas pelo Assaí Atacadista. A data de inauguração não foi informada.

O Assaí Atacadista anunciou o início do processo de conversão comercial do hipermercado Extra. Em Curitiba, o Extra fechou as portas no fim de 2021, quando chegou a realizar liquidações de vários produtos. Para iniciar as atividades no Cristo Rei e Água Verde, os espaços vão passar por reformas.

Em cada um dos hipermercados, trabalhavam em média 350 profissionais. Para a contratação, os antigos colaboradores do Extra terão prioridade nos processos seletivos das futuras lojas, caso tenham interesse. A seleção ainda não foi iniciada.

Processo de compra

O processo de conversão faz parte do acordo, anunciado em outubro, para a aquisição de até 70 pontos comerciais do Extra Hiper. “Estamos falando de alguns dos melhores pontos comerciais dentro dos principais centros urbanos do Brasil, e que seriam irreplicáveis nos dias de hoje em razão da densidade imobiliária nessas regiões”, disse Belmiro Gomes, Presidente do Assaí.

Atualmente, a rede Assaí Atacadista conta com 216 unidades, sendo três em Curitiba, nos bairros Pinheirinho, Bairro Alto e CIC.

