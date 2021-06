Curitiba está com 11 locais de vacinação contra o covid-19. A prefeitura de Curitiba antecipou para o sábado(5), a possibilidade das pessoas com 58 anos completos ou mais de receberam a primeira dose. O público abaixo dos 60 anos sem comorbidades começaram a ser imunizados nesta semana.

O maior ponto de vacinação é no parque Barigui. O local conta com mais aplicadores e acaba atraindo mais gente. Em outros bairros, a quantidade de pessoas que estão trabalhando é menor, mas a procura também pode ser abaixo. Dica: se possível, vá no período da tarde, que costuma ter menos fila.

Nos 11 pontos da cidade (lista abaixo), o horário de funcionamento das 8h às 17h. Somente neste sábado, o fechamento dos portões vai ocorrer mais cedo (16h).

Locais de vacinação em Curitiba

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

4 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

5 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

6 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

7 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

8 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

9 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700