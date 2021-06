Mesmo estendendo campanha de vacinação da covid-19 para uma quantidade maior de pessoas com a liberação de imunização da população em geral por ordem de idade, fora dos grupos prioritários, a prefeitura de Curitiba ainda não vê necessidade de aumentar os 17 postos de aplicação.

Porém, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não descarta a possibilidade de rever o planejamento e abrir mais pontos de vacinação. Só que para isso depende do envio de mais doses de vacina por parte do Ministério da Saúde, que ainda segue bem abaixo do necessário.

“Considerando o atual ritmo e quantidade de vacinas que vem sendo entregue à Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde não vê necessidade de abertura de mais pontos, pois até o momento os atuais estão absorvendo bem o fluxo de pessoas”, avalia a SMS em nota. “Caso o governo federal acelere a distribuição de imunizantes, Curitiba poderá aumentar os pontos de vacinação”, enfatiza a prefeitura.

Até sexta-feira (11), Curitiba recebeu 922.540 vacinas da Covid-19. Foram 623.920 para primeira dose e 298.620 de segunda dose, já contabilizando os 5% de reserva técnica.

Drive-thru em Curitiba

Já em relação à volta do drive thru, em que a pessoa não precisa descer do carro para receber a aplicação da vacina, a prefeitura afirma que não pretende retomar o sistema. Segundo a SMS, o padrão drive-thru foi adotado na primeira fase da campanha para atender idosos com dificuldade de mobilidade. “Como Curitiba encerrou esse grupo prioritário, foram desativados os drive-thrus e reforçadas as equipes nos pontos fixos”, explica também em nota a prefeitura.

Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que se a pessoa que for se vacinar na fase atual da campanha tiver dificuldade de locomoção, ela também pode receber a dose de dentro do carro. Para isso, basta pedir à equipe de saúde do próprio posto para que um enfermeiro vá até o veículo aplicar a dose

Além do pavilhão no Parque Barigui, Curitiba tinha mais outros dois pontos de vacinação drive-trhu: a igreja do Nossa Senhora do Carmo, no bairro Boqueirão, e a Paróquia Santo Antônio, no bairro Boa Vista.