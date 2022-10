A aposta simples de Curitiba que acertou sozinha as sete dezenas do concurso 669 da Dia de Sorte e levou a bolada de R$ 483 mil. O concurso foi sorteado pela Caixa no último sábado (15) e a aposta certeira feita na lotérica Elefante da Fortuna, que fica dentro de um supermercado atacadista na Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba.

O dono da lotérica Antonio Rafael Urtado, 51 anos, já mandou colocar uma faixa para avisar que o local é “pé quente” para os apostadores. Nesta quinta-feira (20), a expectativa é de bastante movimento por causa da Mega-Sena acumulada em R$ 85 milhões.

Segundo Urtado, o acertador ou acertadora da Dia de Sorte ainda não apareceu para agradecer. Ele acha que o prêmio ainda nem foi conferido. É a primeira vez que um prêmio de valor elevado sai na lotérica, que funciona há dois anos dentro do atacadista. “Ainda não veio ninguém. Pode ser que nem saiba ainda que foi o ganhador. Nós, por outro lado, estamos felizes que um prêmio grande tenha saído em nosso estabelecimento. Sinal que damos sorte”, comemora o dono, que atua no ramo de loterias desde 2011.

Urtado diz que ficou sabendo por um cliente seu que a aposta tinha sido feita na sua lotérica. “Foi na segunda-feira (17). Ele passou aqui e disse. Eu fui conferir no site da Caixa e lá estava a Elefante da Fortuna. Logo que soube, já fui providenciar a faixa”, contou.

Ainda segundo ele, na terça (18), um bolão da dupla sena foi em sua lotérica acertou a quina e quatro apostadores levaram um prêmio de R$ 1 mil cada um. “Então, é sinal de que a sorte está aqui. Podem vir apostar, ainda mais com a Mega-Sena acumulada em mais de R$ 80 milhões. Quem sabe sai aqui”, finaliza Urtado.

Os números sorteados no concurso Dia de Sorte 669 foram: 1 – 4 – 11 – 14 – 15 – 22 – 24. O Mês de sorte foi Maio.

Como jogar na Dia de Sorte?

O Dia de Sorte é a loteria onde você aposta seus números da sorte. Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. Assim como quase todas as loterias da Caixa está disponível para este jogo a Surpresinha, que escolhe as dezenas aleatória e automaticamente. Também é possível optar pela Teimosinha, que repete o mesmo jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h. O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2. O apostador pode escolher apostar até 15 dezenas, respeitando a escalada de valores a seguir:

Quantidade de números Valor da aposta 8 números + 1 Mês de Sorte R$ 16,00 9 números + 1 Mês de Sorte R$ 72,00 10 números + 1 Mês de Sorte R$ 240,00 11 números + 1 Mês de Sorte R$ 660,00 12 números + 1 Mês de Sorte R$ 1.584,00 13 números + 1 Mês de Sorte R$ 3.432,00 14 números + 1 Mês de Sorte R$ 6.864,00 15 números + 1 Mês de Sorte R$ 12.870,00

Prêmio e probabilidade

O prêmio bruto corresponde a 43.35% da arrecadação. Do percentual destinado a premiação, é deduzido o montante destinado ao pagamento dos prêmios fixos, sendo R$ 2,00 para aposta com o Mês da Sorte sorteado, R$ 4,00 para as apostas com 4 números sorteados; e R$ 20,00 para as apostas com 5 números sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios fixos, o valor remanescente é distribuído entre as demais faixas, sendo 70% entre os acertadores de 7 números e 30% entre os acertadores de 6 números. A premiação do Mês de Sorte é independente e cumulativa em relação às demais faixas.

A probabilidade de acerto das 7 dezenas para uma aposta mínima é de 1 por 2.629.575, o que torna a Dia de Sorte a loteria mais “fácil” de se arrematar a premiação máxima. Se o apostador optar pela aposta máxima, de 15 dezenas, a chance de levar a bolada é de 1 para 408. A melhor chance é de acerto do Mês da Sorte, que é de 1 para 12.