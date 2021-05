A tradicional Feira do Largo da Ordem, que encanta curitibanos e turistas há décadas, volta a ser suspensa em Curitiba. Seguindo as regras do Decreto Municipal n°890, publicado na terça-feira (18), que prorrogou a bandeira laranja e endureceu as medidas preventivas contra a covid-19, a feirinha de artesanato está proibida de funcionar durante o lockdown do fim de semana, nos próximos sábado (22) e domingo (23).

Com a suspensão, restam aos interessados em adquirir os produtos feitos pelos artesãos locais a opção de acessar o portal da Feira do Largo da Ordem, que continua com as vendas na plataforma online criada pelo Instituto Municipal de Turismo.

Já as feiras de artesanato dos bairros que funcionam de quarta a sexta-feira, de acordo com a prefeitura de Curitiba, continuam abertas, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária.

Feiras de artesanato nos bairros – datas e horários

Cajuru

Local: Rua da Cidadania do Cajuru

Dia da semana: sexta-feira

Horário: 14h às 19h

Fazendinha

Local: Terminal do Fazendinha

Dias da semana: quarta e sexta-feira

Horário: 10h às 17h



Pinheirinho

Local: Rua da Cidadania do Pinheirinho

Dia da semana: sexta-feira

Horário: 10h às 17h



Portão

Local: Praça Desembargador Armando Carneiro / Terminal do Portão

Dia da semana: quinta-feira

Horário: 10h às 17h

Tatuquara

Local: Av. Pero Vaz de Caminha / esquina com Rua Enette Dubard

Dias da semana: quinta-feira

Horário: 10h às 17h

Protocolos de funcionamento

I – Distanciamento de 2m;

II – Uso obrigatório de máscaras;

III – Disponibilização pelos artesãos de álcool 70% ou sanitizantes de efeito similar para uso próprio e de clientes;

IV – Organização de filas para evitar aglomerações;

V – Presença de apenas um artesão por barraca; (exceção para barracas de alimentação, que devem obedecer distanciamento de 1,5m)

VI – Recomendação para que seja evitada a possibilidade de manipulação dos produtos a serem comercializados pelo público em geral; (ou que seja utilizado álcool em gel antes e após o manuseio)

VII – Colocação de cartazes de orientação e utilidade pública referentes à prevenção da covid-19, disponibilizados pelo Instituto Municipal de Turismo.