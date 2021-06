A primeira unidade da Starbucks em Curitiba vai funcionar no Shopping Mueller, na região central. A inauguração será nos próximos meses, ainda sem data confirmada. E o primeiro ponto da marca não será o único na capital. A operadora da Starbucks no Brasil, Southrock, confirmou que outros endereços estão sendo avaliados e o anúncio de novas lojas pode ser feito a qualquer momento. As informações exclusivas foram repassadas ao Bom Gourmet pela diretora-geral da empresa, Claudia Malaguerra.

“Estamos animados com a abertura da primeira loja em Curitiba. Paraná é um mercado repleto de oportunidade e estamos confiantes nossas lojas se tornarão um ponto de encontro onde os membros da comunidade poderão se conectar com a família e amigos, enquanto tomam uma xícara de café”, afirma Claudia.

O menu da primeira unidade da Starbucks em Curitiba vai seguir o padrão da marca no país, que têm produtos exclusivos como o Starbucks Frappuccino de brigadeiro e o coxinha de frango, sabores e produtos gastronômicos que praticamente fazem parte da identidade nacional. Além dos cafés especiais de produtores do mundo todo e do Brasil, a marca também serve chás, sucos e comidas rápidas, como sanduíches, saladas, salgados e pequenos doces, como brownie.

Primeira unidade da Starbuks em Curitiba será no shopping Mueller. Foto: Arquivo.

Experiência Starbucks e expansão

A norte-americana Starbucks chegou ao Brasil há 15 anos, em São Paulo. Depois, expandiu para o Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis. Depois de Curitiba, as próximas cidades que vão receber a marca são Porto Alegre e Belo Horizonte.

A marca surgiu em Seattle, em 1971, com a proposta inicial de servir apenas cafés em grãos recém-torrados e moídos. Mas, nos anos 1980, o presidente da empresa, Howard Shultz, investiu na ideia de tornar a Starbucks uma coffehouse, inspirado no estilo das cafeterias italianas. A Starbucks, então, se fortaleceu como um lugar intermediário entre trabalho e casa, com um forte espírito de comunidade. A nova vocação da cafeteria foi batizada de “experiência Starbucks” pela marca.

O modelo focado na longa permanência, identificada pelas imagens de pessoas com seus laptops trabalhando enquanto tomam café, foi abalado durante a pandemia, mas a marca fez algumas adaptações. “No Brasil, em especial, a Starbucks continua monitorando e adaptando a Experiência Starbucks para melhor atender aos nossos clientes tanto nas lojas, como por meio de outros serviços como delivery, drive-thru e take-away”, afirma a diretora.

