As lojas #CuritibaSuaLinda oferecem mais de 200 opções de presentes para agradar no Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho. Todos os produtos são autorais, produzidos por 100 criativos (designers, artistas e artesãos) e trazem a identidade de Curitiba.

Os preços se adaptam a qualquer bolso e variam de R$ 2 (cartão) a R$ 370 (bolsa em crochê). O guarda-chuva com estampa paranista, uma reprodução dos pinhões das calçadas curitibanas, é um clássico da loja e vendido a R$ 130. A novidade é a capivara toy, que deve fazer a alegria de colecionadores, por R$ 56.

As joias de prata e bijuterias variam de R$ 36 (pingente) a R$ 140 (pulseira com berloques). São brincos, pulseiras e colares de coleções assinadas. Lenços e echarpes também prometem agradar.

Existem ainda várias opções unissex, como as camisetas, de R$ 54 a R$ 160, as loções hidratantes para as mãos e corpo, que saem por R$ 45 e R$ 83, respectivamente, além de vários modelos de óculos e objetos de decoração.

Para quem curte arte e design, há esculturas de madeira ou cerâmica, que variam de R$ 30 a R$ 260. Os namorados mais sustentáveis vão ficar felizes com os copos e canecas com estampas da cidade.

Livros e revistas de quadrinhos, com personagens curitibanos, também são uma boa escolha. Os valores variam de R$ 30 a R$ 114. O livro com fotografias da cidade sai por R$ 200.

As lojas #CuritibaSuaLinda são administradas pela Urbanização de Curitiba (S/A) dentro de um projeto de valorização dos artesãos e artistas locais, selecionados pelo Instituto Municipal de Turismo.

