Um homem de 48 anos morreu afogado neste domingo (5), no Balneário de Shangri-lá, em Pontal do Paraná. As informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que o banhista entrou no mar em uma área sem a supervisão de um posto de guarda-vidas e acabou se afogando. Ainda não se saber as circunstâncias do afogamento.

Um helicóptero da Polícia Militar foi chamado para ajudar no resgate e salvamento. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado também para dar assistência á ocorrência. O homem foi retirado da água em parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu.

Neste domingo a Agência Estadual de Notícias divulgou um material orientando os banhistas a procurar postos de guarda-vidas para entrar no mar em segurança. Dezenas de postos foram reativados para o feriadão.

Veja algumas dicas e informações importantes.