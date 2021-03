Mais um hospital de Curitiba, o Marcelino Champagnat, deixou de receber novos pacientes por tempo indeterminado. Uma faixa colocada na manhã desta quarta-feira alerta para a capacidade de atendimento excedida.

+Leia mais! “É uma questão de vida ou morte”, desabafa Beto Preto sobre situação da pandemia no Paraná

Segundo o hospital Marcelino Champagnat, o bloqueio é válido para todos os atendimentos médicos, incluindo pessoas com sintomas de covid-19 e quaisquer outras queixas.

Nesta terça-feira foi o Hospital Nossa Senhora das Graças que deixou de receber pacientes por conta da lotação de sua capacidade.

Hospitais lotados!

O momento é crítico e de enorme preocupação. Três hospitais de Curitiba não têm mais vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para adultos exclusivos para covid-19. Além disso, outros três ultrapassaram os 90% de ocupação. A taxa de uso dos 383 leitos de UTI SUS exclusivos está em 93% e com 27 leitos livres. Novos espaços serão abertos nesta quarta-feira (3) no Complexo do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Paraná.