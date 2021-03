Mais doses de vacinas contra o coronavírus devem chegar ao Paraná na tarde deste sábado (20), por volta das 14h30. Segundo o governo do estado, serão 240.450 doses de vacinas, entre elas 234.200 doses da Coronavac, produzida pela Sinovac e Instituto Butantan, e 6.250 do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford/AstraZeneca e fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

As doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para o registro e armazenamento. A distribuição entre as 22 regionais de saúde do estado será nesta segunda-feira (22). As doses serão enviadas por transporte terrestre.

Este é o 9.º lote recebido pelo Paraná, o que totaliza 1.500.450 doses recebidas até agora. De acordo com a coordenação-geral do Programa Nacional de Imunizações (PNI), as vacinas vão para três grupos prioritários: idosos, profissionais da saúde e povos de comunidades tradicionais e quilombolas.

Cronograma

Segundo o governo, as vacinas da Astrazeneca serão enviadas para as comunidades tradicionais e quilombolas. Serão 6.077 as pessoas a serem vacinadas deste grupo, o que soma cerca de 63% desta população no estado.

Já 11.212 doses da Coronavac serão aplicadas em profissionais da saúde, sendo 4,7% do montante recebido. O restante terá como foco idosos com mais de 75 anos.

Conforme divulgado pelo estado, até a sexta-feira, 553.135 paranaenses já haviam sido vacinados e 745.046 doses tinham sido aplicadas, sendo que 191.911 pessoas já receberam a segunda dose das vacinas.

A expectativa do Paraná é chegar à marca de 4 milhões de pessoas vacinadas até maio de 2021, seguindo as diretrizes de grupos prioritários previstas no Plano Estadual de Vacinação.