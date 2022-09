A Lotofácil da Independência, o sorteio especial da loteria queridinha dos brasileiros, saiu neste sábado (10), e o resultado dos números você pode conferir aqui mesmo na Tribuna. Foram ao todo 79 apostas vencedoras, que dividirão o prêmio de R$ 180 milhões, rendendo nada menos que R$ 2.248.149,10 para cada uma delas. Sabe da maior? Duas apostas feitas em Curitiba e outras duas espalhadas pelo Paraná estão entre as ganhadoras da Lotofácil 2610, o concurso considerado a “Mega da Virada” da Lotofácil.

Um dos jogos feitos em Curitiba para a faturou sozinho uma fatia do prêmio principal da Lotofácil da Independência. Foi feita na Lotérica Mercado Municipal, no ponto turístico da cidade. Foi uma aposta simples, com 15 números, que rendeu R$ 2,2 milhões ao sortudo. Além desta aposta, outra, desta vez um bolão com 100 participantes feito na Lotérica Noronha, garantiu outra fatia do prêmio milionário. Por ser um bolão com 100 cotas, cada participante faturou R$ 22,4 mil. Nada mal, hein?

Além das apostas feitas em Curitiba, outras duas apostas simples garantiram uma parte do prêmio de R$ 180 milhões da Lotofácil de Independência. Uma delas foi em Goioerê (Lotérica Porta da Sorte) e outra em Sengés (Lotérica Singles). Cada uma delas garantiu R$ 2,2 milhões na conta.

14 acertos na Lotofácil também ganha!

A Lotofácil ainda premia quem acertar 14 números e, na Lotofácil da Independência, foram 12.202 apostadores que ficaram por um número do prêmio milionário. Cada uma destas apostas vai levar pra casa R$ 1,1 mil. Destas, 477 foram no Paraná.

A Lotofácil 2611, que corre nesta segunda-feira (12), tem como prêmio o valor de R$ 1,5 milhão.

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Bolão da Lotofácil é uma boa!

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).