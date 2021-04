No final da manhã desta quarta-feira, Feriado de Tiradentes, a Prefeitura de Curitiba, por intermédio de sua assessoria de imprensa, divulgou novo boletim com o estado de saúde do prefeito Rafael Greca. Na manhã desta terça-feira, o chefe do executivo municipal sofreu um AVC isquêmico e foi internado às pressas.

Veja a nota:

“O prefeito Rafael Greca, internado no Hospital Nossa Senhora das Graças, no fim da manhã de terça-feira (20/04/21), devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico está lúcido, colaborativo, clinicamente estável, sem déficits focais neurológicos.

De acordo com o boletim médico divulgado no fim da manhã desta quarta-feira (21), não houve piora do quadro clínico e Greca permanece em observação em Unidade de Terapia Intensiva.

Por volta das 8h da manhã, o prefeito Rafael Greca publicou mensagem em suas redes sociais afirmando que acordou sem sentir um quadro aparente de sequelas, que permanece sereno e aparentemente melhor”.