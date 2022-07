“Eu ajudo tanta gente em ações sociais, mas na hora que você precisa, todos fogem. Eu estou sem chão”, assim desabafou Luiz Carlos de Paula, o “Luizão”, o dono da voz do carro do sonho que é conhecida em Curitiba e Região Metropolitana. Com dificuldades financeiras, ele corre o risco de ser despejado da residência em que aluga no bairro Uberaba, na capital paranaense.

Em 2015, a Tribuna do Paraná contou a história do Luizão, que com o trabalho de locução e mesmo de serviços de manutenção e reformas em geral, ficou conhecido pelo bordão, “Alô freguesia, é o carro do sonho que está passando”. No entanto, apesar da fama e de ser reconhecido pela voz, um problema com o carro em que faz a entrega de sonhos prejudicou os planos. “Há três meses, eu fiquei sem carro e não consegui mais trabalhar. Sem trabalho, perdi minha renda. Minha situação está complicada e fiquei com dívidas”, relatou Luizão.

Sem trabalhar, Luizão não conseguiu pagar o aluguel da casa e nos últimos dias recebeu a notícia do proprietário que seria despejado. “Consegui um carro para trabalhar, mas é bem recente. Tenho até o domingo (03) para acertar, senão vou ser despejado. Nunca pensei que ia passar isso na vida”, disse Luiz.

Bora ajudar?

Para ajudar o Luizão nesse momento de dificuldade, ele está precisando de um imóvel nas proximidades do Uberaba com dois quartos e garagem. “Eu preciso que a pessoa “segure” a entrada para adiante, já estou trabalhando e terei o dinheiro para os próximos dias. Além disso, quem precisar de pintura pode entrar em contato. Faço de tudo um pouco”, reforçou o homem da voz do sonho.

Caso queira colaborar com o Luizão financeiramente ou mesmo oferecer serviço, o contato é o (41) 9997-96853. Esse mesmo número é o PIX. Colabore!

