O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva estará em Curitiba nesta sexta-feira (18) para participar da filiação de Roberto Requião ao Partido dos Trabalhadores. Lula estará em Curitiba para o evento no final da tarde, no teatro da Universidade Positivo.

+Leia mais! Lula, Bolsonaro e Moro: Veja quem lidera nova pesquisa eleitoral para presidente

Sem partido desde agosto do ano passado, Requião aceitou convite de Lula para se filiar ao PT e disputar o governo do Paraná pelo partido. Eles já fizeram uma parceria política em entre 2003 e 2010, quando Lula era presidente da República e Requião governador do estado.

Lei amais! Lula volta a atacar teto de gastos e diz que irá ‘gastar o que for preciso pra melhorar’

Serviço

Quando: sexta-feira, 18 de março, a partir das 18h

Onde: Expo Unimed. Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Cidade Industrial de Curitiba